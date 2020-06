Tandil: Provincia negó que haya un pedido para trasladar pacientes con Covid

Desde el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires salieron al cruce de la información que daba cuenta del pedido de camas para internar pacientes con Covid-19 en la ciudad, provenientes de otros distritos.

El portal ABCHOY de la vecina localidad, citando fuentes oficiales, indicó que es “ilógica y no tiene sentido” la posibilidad de trasladar pacientes contagiados con coronavirus desde otros distritos a Tandil.

“No podemos trasladar a un paciente más de 300 kilómetros para que haga un asilamiento. Lo soluciono de otra manera, se está fabulando bastante con esto de los trasladados y la provincia es muy grande” agregó.

En ese sentido señalaron que “no hay ninguna posibilidad” de que contagiados de coronavirus se internen en Tandil, y que “no se pidieron camas de terapia intensiva” aseveraron.

“No vamos a complicar municipios que están bien”, remarcaron desde Salud.

“El Gobernador dispone de unos fondos de unos $2000 por persona por día para centros de aislamiento extra hospitalarios”, señalaron desde el Ministerio de Salud a ABChoy.

“Hay un convenio a consideración de los intendentes que lo que asegura es que la persona que esté aislada tenga un status quo de atención y de calidad y en un momento difícil darle una mano a los municipios en un contexto económico de crisis”.

Desde provincia señalaron: “claro que los intendentes o intendentas de cada uno de los 135 municipios están en todo su derecho de adherir o no, y no tendrá su centro de aislamiento o lo tendrá y no será financiado por la provincia” indicaron. “Pero no se consideran las camas del sistema de salud”.

