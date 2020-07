Azul en Fase 5: No se habilitarán las reuniones sociales

Así lo informó el secretario de Jefatura de Gabinete y Gobierno de la Comuna en diálogo con el Diario El Tiempo de la vecina localidad.

Fuente: Diario El Tiempo

Alejandro Vieyra, secretario de Jefatura de Gabinete y Gobierno de la Comuna, dialogó con el Diario El Tiempo de la ciudad de Azul acerca del pase de la ciudad a la Fase 5 del aislamiento.

Entre otras cosas, el funcionario señaló que a pesar del avance hacia una nueva etapa de la cuarentena, desde el Ejecutivo Municipal se resolvió no habilitar aún las reuniones sociales de hasta diez personas. “Nos falta un pasito más”, indicó en ese contexto.

“Tenemos la posibilidad de habilitar las reuniones sociales, pero por el momento no lo vamos a hacer. Hay que analizar y ver cómo evoluciona la fase que arrancamos a mediados de la semana pasada. Sabemos que hay mucha gente que está ansiosa pero todavía la batalla no está ganada. Hubo mayores flexibilizaciones de actividades pero eso no significa que haya terminado la pandemia, al contrario, estamos en el peor momento”, manifestó.

De igual forma, Vieyra hizo hincapié en que “hay que ver cómo están en el AMBA, desde donde estamos a 300 kilómetros y tenemos ida y vuelta por cuestiones de trabajo, alimentos, logística y demás. Que hoy tengamos tres casos, no significa que no vamos a tener nunca ninguno más. Hay que tener extremos cuidados porque el aislamiento no terminó”.

