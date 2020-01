Encontró casi 150 mil pesos y buscó de manera desesperada a sus dueños

Lo compartió en su Facebook y su Instagram. Recibió una importante cantidad de llamados. ¿Que hizo para encontrar a la dueña?

Ahmed Nadir Mafud se convirtió, al menos por unas horas, en la persona más popular de Monte Hermoso luego de encontrar un bolso con casi 150 mil pesos en su interior y hacer lo posible para encontrar a su dueño, algo que finalmente ocurrió luego de varias horas.

Ya más tranquilo, “Chucho” brindó una entrevista a La Brújula 24 y aseveró: “no pensé que iba a encontrar el dueño. Lo compartí en Facebook e Instagram. Me parecía raro tanto dinero. Lo publiqué y no pensé que se iba a hacer tan viral.”

“Me reía porque me llamaron por teléfono, me escribían por privado, me mandaban Whatsapp. En el bolso solo había dinero y el estuche con lentes. No había documentación”, reveló quien se desempeña en la limpieza de las propiedades en alquiler durante la temporada, respecto al material extraviado por una mujer de Rawson.

Sobre lo primero que se le cruzó por la cabeza, describió en el programa “Tal Cual Es”: “Agarré la plata y me quedé pensando si era un cuento del tío o algo robado. Se me cruzaron muchas cosas por la cabeza. Ni siquiera conté el fajo, eran billetes de 1000 y 500 pesos”.

Encontre un bolsito con mucho efectivo hoy a las 11:00am en Monte Hermoso. Av. Majluf… no tiene documentacion.. pero… Posted by Chucho Mafud on Thursday, January 16, 2020

“En mi caso, si extravío dinero, lo doy perdido. Al ser tan grande el valor, me puse a buscar al dueño. El bolso estuvo como media hora tirado en la calle”, destacó en otro segmento de la entrevista radial.

Además, “Chucho” continuó con la crónica de lo ocurrido: “A las 13 terminé de limpiar y me fui a mi casa. Me decían que tenga cuidado si lo publicaba por el peligro que implicaba. Yo sabía que si no aparecía el dueño real, me la iba a quedar yo”.

“A las 17:30 le saqué foto a parte del fajo. Y para las 20 me había llamado todo el mundo, muchos tiraban a pegar el monto, me decían que había cosas adentro como un encendedor, era gente que pretendía quedarse con plata que no era suya”, sintetizó, entre risas y con cierto fastidio.

Por último, aclaró que recibió una recompensa monetaria a modo de agradecimiento: “La señora me dio diez mil pesos, me quería dar más pero no se los acepté. Su familia estaba muy enojada con ella porque llevaban doce horas buscando”.



