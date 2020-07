Homicidio en Tapalqué: “Nuestro cliente no tuvo intención de disparar, ni de lastimar, ni de matar”

Ricardo Boucherie y Juan Carlos Scirica estuvieron acompañando al acusado de matar de un disparo a Tomás Echegaray en la nueva indagatoria realizada en la ciudad de Azul. Los abogados pedirán que la causa se caratule como “homicidio culposo”.

Escriben: Fabián Sotes / Diario El Tiempo.

-¿Qué fue lo que dijo Néstor Hirtz en su declaración ante el fiscal Marcelo Fernández?

-Por razones técnicas no podemos explicar exactamente qué dijo nuestro cliente, pero sí ratificó claramente que esto fue un hecho desgraciado. Esta es una tragedia que enluta a la familia de “Tommy”, el chico fallecido, y a la familia Hirtz. Familias amigas de toda la vida, que pasaban hasta las fiestas juntas. Para nuestro cliente este chico era como un hijo más, según dijo hoy (por el viernes) en su declaración. Lo que puedo aclarar es que estamos frente a un hecho desgraciado. En todo caso, ante una acción culposa y nunca un homicidio doloso. Nuestro cliente no tuvo intención de disparar, ni de lastimar, ni de matar. Fue, simplemente, un hecho desgraciado. Quiso hacerle un chiste, con un rociador en una mano y con un revólver en la otra. Y desgraciadamente, se le escapó un tiro. Reitero que esto enluta a todos. Nuestro defendido está absolutamente desesperado. Tanto por la familia del chico que ha fallecido como por la suya. Lo dijo en su indagatoria. Para él, Tomás Echegaray era un hijo más (Ricardo Boucherie).

-Teniendo en cuenta lo que afirman, es evidente que aspiran a un cambio de calificación de esta causa penal, hasta ahora caratulada como “homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego” ¿En qué momento van a hacer ese pedido?

-La oportunidad para el tratamiento del cambio de calificación, sobre la base de la prueba colectada en la pesquisa, es en la instancia de la audiencia preliminar al tratamiento de la prisión preventiva por parte del juez garante. Entendemos que ese va a ser el momento oportuno para plantear lo que esta Defensa entiende que ha sucedido (Juan Carlos Scirica).

-¿Ese cambio de calificación del sumario que pretenden derivaría en que Hirtz quedara libre?

-Sí. Y es razonable en vistas a la pena amenazada en abstracto, que sería mucho menor al estar frente a la figura de un “homicidio culposo”. Eso tornaría sumamente viable una excarcelación ordinaria. En subsidio, lo que intentaríamos también es solicitar una excarcelación extraordinaria si con respecto a la primera el juez garante entendiese que no puede prosperar. También, una morigeración de prisión, es decir, una atenuación de la medida de coerción que nuestro defendido Néstor Hirtz viene sufriendo. En este caso, por medio de una prisión domiciliaria (Juan Carlos Scirica).

-Ustedes han mencionado que durante el hecho Hirtz tenía en una de sus manos un rociador con alcohol y en la otra el revólver ¿Ese rociador está incorporado como prueba a la causa penal que se está instruyendo, teniendo en cuenta que en la resolución donde al imputado le había sido dictada la detención no se hace mención a un elemento de esas características al momento de la descripción de lo sucedido?

-Puedo asegurar que el rociador es materia probatoria de la pesquisa. Ha sido secuestrado con posterioridad al levantamiento de los rastros que ha hecho Policía Científica, es decir, con una nueva acta de procedimiento. La Defensa que nos antecediera solicitó medidas probatorias sobre el rociador y fueron todas diligencias que se han practicado en simultáneo con, si no recuerdo mal, la conversión por parte del juez garante de la aprehensión en detención de Hirtz. Entonces, es posible que no haya estado en ese momento disponible esta prueba para que el juez garante pueda hacer la valoración (Juan Carlos Scirica).

-En carácter de abogados defensores, ambos estuvieron en Tapalqué cuando el pasado viernes 17 de julio se hizo la reconstrucción del homicidio en la casa de Hirtz ¿Qué elementos consideran que su defendido aportó para darle sustento a esta hipótesis que sostienen con relación a lo sucedido?

-En la reconstrucción no estuvo el hijo de Hirtz (Estanislao). Y en ese desgraciado hecho lo estaba junto a su papá. También estuvo un amigo que ve de afuera (Juan de la Rosa, que había llegado con la victima) y “Tommy”, lamentablemente. Lo que nosotros intentamos es que realmente se descubra la verdad de los hechos. Y la verdad de los hechos es que nuestro cliente intentó hacerle un chiste, con un revólver en una mano y con un rociador en la otra. Saltó un grito, tipo asalto, y termina disparándose el arma y produciéndose este hecho absolutamente desgraciado. Lo nuestro no es un relato posterior. La Defensa que nos precedió le aconsejó a Hirtz no declarar. En consecuencia, en su momento, el Fiscal y el Juez de Garantías tuvieron que resolver con los elementos que tenían. Lo único que tenían era un chico muerto por un balazo y un señor que disparó. Eso puede ser un hecho doloso o uno culposo. Nada más que esto. Lo que estamos presentando nosotros son los hechos. En la reconstrucción, que además acredita la buena fe del Sr. Hirtz, que podría haberse negado y fue, explicó claramente cómo estaba él en la puerta, qué tenía en cada mano… Todo eso está filmado. No es un invento de esta Defensa. Son los hechos cómo acontecieron, que lamentablemente terminaron con la vida de este chico y con la tranquilidad, también, de la familia Hirtz por completo. Es un hecho desgraciado (Ricardo Boucherie).

-¿Qué características tuvo la indagatoria?

-La declaración, posiblemente, duró más de media hora y fue videograbada. No sólo que fue extensa, sino también absolutamente explicativa. Desde el momento en que nuestro cliente, aquel día, se sentó a comer hasta que lo detienen en el hospital, adonde Hirtz fue después del hecho. Eso acredita que esto fue un hecho desgraciado, que estamos frente a un accidente, llamémosle un “homicidio culposo” en el peor de los casos. Además, acredita que nuestro cliente nunca se escapó ni escondió. Es más, pudo haber dicho que nadie disparó o “nosotros no disparamos”; y dejarle así a la actividad jurisdiccional descubrir quién le pegó el tiro o a quién se le escapó el tiro. Por el contrario, se presentó, se fueron al hospital y lo siguieron hasta ahí, después de lograr salir del estado de shock que sufrió en un principio, algo que su propio hijo hizo saber también. Es decir, me parece que tenemos que ser un poco más piadosos. Entendemos el dolor de la familia de “Tommy”. Y yo les hago llegar también el dolor del Sr. Hirz con respecto a esa familia, a la cual quiere mucho. Y también, vuelvo a decirlo, a ese chico que él trataba y criaba como un hijo (Ricardo Boucherie).

EL DATO

Néstor Félix Hirtz, el productor agropecuario de 66 años acusado del homicidio de Tomás Echegaray (26), sigue alojado en la Unidad 2, la cárcel del Servicio Penitenciario Bonaerense con asiento en la localidad de Sierra Chica. A ese penal había sido trasladado días después a que su aprehensión por este hecho fuera convertida en detención desde el Juzgado de Garantías número 2 que en Tribunales está a cargo del magistrado Federico Barberena.

