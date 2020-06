Lunghi: “La estupidez humana nos puede llevar a que nos pase lo de Necochea”

El Jefe Comunal reiteró la necesidad de que el Gobierno de la Provincia realice una sectorización entre el interior de la provincia y el conurbano

Este lunes el Intendente de Tandil, Miguel Lunghi (Juntos para el Cambio) realizó declaraciones donde se refirió al polémico baby shower que terminó con una expansión de contagios de Coronavirus en la ciudad de Necochea.

Lo hizo en el marco de una entrevista con el portal ABCHOY donde se refirió a la situación de Tandil: “al principio tuvimos 4 casos, que anduvieron bien. Están dadas las condiciones para seguir así, pero necesito el buen comportamiento de la gente. Hace unos días tuvimos dos ciudadanos de China que entraban escondidos, un taxista de Buenos Aires que entró escondido. La estupidez humana nos puede llevar a algo como Necochea. Es muy difícil controlar 140 mil habitantes, nosotros hacemos lo más posible”.

Sobre la mayor apertura de la economía en la vecina localidad expresó: “vienen de todos los sectores a pedir apertura, la situación económica es grave. Hay más pobreza, despidos, gente que no llega a fin de mes. Como Municipio no podemos cubrir todo, hay gente que va a cerrar y no va a poder volver a abrir. Considero que hay actividades que podemos con protocolo y control, ir abriéndolas”.

Habló del debate, en la provincia de Buenos Aires, entre Conurbano e Interior

Al respecto el Intendente de Tandil opinó que es “urgente” dividir la provincia en dos: “que la pandemia nos deje algún tipo de ejemplo para cuando salgamos. No tiene nada que ver el interior con el AMBA. Yo deseo que mejore el AMBA, pero siempre se dijo que era una ‘bomba atómica’, que cuando explotara, iba a explotar mal. Y explotó. La gente vive hacinada, esto no puede sorprender, porque viene hace 30 años”, dijo.

El jefe comunal reiteró que “en el interior proponemos que se haga una sectorización. Además, somos productivos y ayudamos muchísimo al país. Con control, responsabilidad y conciencia podemos movilizar el motor de la economía sin descuidar la salud, por supuesto. Incluso el Presidente dijo que iba a sectorizar el país en la cuarentena. Es lo que pedimos. Nos juntamos seis o siete Partidos y nos contestan que es una movida política… Es doloroso el tema”.

“Viene una noche negra económica. No se van a poder pagar tasas, impuestos. ¿Hasta cuándo van a emitir? La máquina se va a recalentar. No digo que esté mal emitir cuando estás por entrar en default y tenes una pandemia. Esto viene de dos años anteriores, desde 2018. Pero si tenes una zona que está controlada, tenés que abrirla. Sin vida no sirve nada la economía, pero sin economía, es un drama” finalizó.

Las declaraciones del Intendente de Tandil fueron realizadas en en ABCHoy Radio (89.1 FM) de la ciudad serrana.

