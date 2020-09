Lunghi tiene “vocero extraoficial” antes los medios nacionales: Mauricio D’Alessandro

Este martes se conoció que el Intendente de Tandil, Miguel Ángel Lunghi, decidió que el abogado Mauricio D’Alessandro, concejal por Integrar ejerza una especie de vocería de la localidad ante los medios nacionales.

Así lo hizo saber Mauricio D’Alessandro en declaraciones realizadas ABCHoy radio (89.1 FM).

Según consignó D´Alessandro el Intendente Lunghi lo llamó y le pidió que aclarara en programas de televisión nacionales la situación epidemiológica de Tandil y por qué se tomó la decisión de generar el semáforo local para la toma de decisiones.

“Aparentemente, el Intendente ha decidido que no va a hablar con ningún medio nacional. Me advirtió que muchas veces había errores en los programas de tv nacionales en donde se mencionaba la cuestión y estaba muy interesado en que se supiera exactamente cómo era la decisión. Que no era una decisión de él tomada en forma rápida o por una bronca, sino una decisión pensada y compartida por toda la ciudad y cuyo objetivo no era eliminar las fases sino reemplazarla por un sistema más complejo y más completo”, sostuvo.

D’Alessandro indicó que la charla con el Jefe comunal fue larga y en ella “me contó de las camas y la disponibilidad del personal sanitario. Las conoce mejor que nadie”.

Luego, subrayó que Lunghi “seguramente tiene razón, porque en un programa en donde estuve ayer (Fantino a la tarde) hablaban de 1200 casos, un dato que habrá surgido del Ministerio de Salud provincial o algún lugar por el estilo”.

Luego el ungido vocero sostuvo: “estas desmesuras, no son por mala voluntad de Kicillof. También Rusia y China fracasaron poniendo restricciones, normas y determinadas cuestiones que nunca pudieron ser cumplidas. Se llega a una cantidad de normas u órdenes que se contradicen entre sí y se vuelven de cumplimiento imposible. Como dijo con buen criterio Lunghi, ‘si yo tengo que tomar decisión que claramente van contra el sentido común, con qué potestad luego le voy a decir a la gente –si es que llega a haber realmente un pico- que se guarde en su casa. Si yo no supe comandar este proceso cuando estaba mucho mejor y desde Gobernación daban órdenes que eran claramente insensatas’. No me parece mal lo que ha hecho”, culminó D’Alessandro.

Foto: ABCHOY.