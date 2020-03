Rumores y falsas acusaciones: Azuleño tuvo que aclarar que cumple “el aislamiento”

Cansado de faltas difamaciones.

Se llama Francisco Laborda y el lunes regresó a la ciudad de Azul proveniente de Brasil, uno de los países considerados de riesgo en medio de pandemía por el Coronavirus.

En las últimas horas el joven debió salir realizar aclaraciones publicas para desterrar comentarios, versiones y rumores falsos sobre su supuesto incumplimiento al aislamiento preventivo. El de Laborda no es el primer caso que se registra en la vecina ciudad dado que el propio Municipio, en reiteradas oportunidades, debió desmentir casos positivos en la ciudad.

Laborda dijo que realizó la aclaración “en virtud de información errónea y malintencionada difundida por distintas redes sociales.”

Aclaró que regresó “a la ciudad de Azul el día lunes proveniente de Brasil me he autoaislado y me encuentro cumpliendo la cuarentena preventiva asintomatica en mi domicilio particular y a disposición de las autoridades competentes para que puedan corroborar el estricto cumplimiento.”

Luego un llamado a la comunidad en general “exhorto a quienes de manera irresponsable difunden falsa información en un momento tan delicado para nuestra sociedad se abstengan de generar falsas alarmas y sobrecargar innecesariamente los servicios de emergencia.”

Más que claro está que Laborda anticipa acciones parar quienes generaron la “difamación.”

