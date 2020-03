Tandil: Confirmaron que el paciente en aislamiento en el Hospital no padece Coronavirus

Matías Tringler, vicepresidente del Sistema Integrado de Salud Pública (SISP), confirmó el dato y explicó que dio positivo en Influenza B. Es decir, tiene una gripe.

Antes de saberse ese resultado, Trigler explicaba que “se trata de un paciente con síntomas gripales, que había llegado hacía poco de España, un país que en ese momento no estaba en el protocolo de Nación, pero con las autoridades de Salud tomamos la decisión igual” de mantenerlo en cuarentena.

El funcionario recalcó que 48 horas después de tomada esa decisión, “España entró en el protocolo de países con circulación del virus”.

“Inicialmente se buscó descartar que se trata de Influenza A y B, luego de algún otro tipo de coronavirus. Hoy sabremos el resultado sobre si es este coronavirus Covid19”,dijo en ese momento.

“El paciente y su familia actuaron con responsabilidad. La familia está aislada. El hijo no está yendo a la escuela. Por suerte la familia no tiene síntomas y él está evolucionando muy bien. Tuvo un cuadro leve, no ha tenido complicaciones”, subrayó Tringler.

Además aseveró que “el protocolo ha cambiado, porque antes no se pedía ninguna medida a quien no tuviera síntomas. Pero ahora, si alguien viene de países con circulación de virus, debe quedarse en el domicilio, no asistir a la escuela ni al trabajo. Es algo que está debidamente justificado”.

Remarcó que el Covid19, “es un virus que no queda en el aire, sino que se precipita. Su principal circulación es mano boca”.

Por ello, las principales medidas de prevención son “lavarse las manos, ventilar los ambientes, no tomar contacto con personas resfriadas, al toser no tocar superficies, hacerlo cubriéndose con el codo y lavarse las manos. Y dirigirse a algún centro de salud o la guardia cuando hay síntomas”.

“Nosotros tuvimos una gran experiencia con la Gripe A en cuanto a procedimientos. No deja de ser un virus respiratorio. Si bien hay que tomar recaudos, es un factor de riesgo más para gente de edad mayor. No tenemos vacuna, por eso preocupa tanto porque no podemos prevenir a la gente con riesgo. Y además, satura al sistema de salud”, observó.

Por último el vicepresidente del SISP aseguró que “estamos preparados. Tenemos un comité formado y nos está asesorando el Programa de Seguridad del Paciente”.

Fuente y foto: ABCHOY.

