Tandil: Denuncian la realización de un aborto en el Hospital Santamarina

Autoridades municipales de la vecina localidad respondieron los cuestionamientos de la Agrupación Más Vida de aquella ciudad.

Fuente y foto: ABCHOY

En las últimas horas Julieta Bosch, referente de la Agrupación Más Vida Tandil, opositora a la despenalización del aborto, aseguró que el pasado 1 de mayo, se realizó una intervención en el quirófano del Hospital Municipal, con un embarazo que había superado la semana 12.

El hecho fue confirmado por las autoridades sanitarias de la ciudad de Tandil que aclararon que se trató de un caso médico amparado por el fallo FAL y se convocó a un médico del Programa Provincial de Salud Sexual y Reproductiva.

Desde el Sistema Integrado de Salud Pública, éstas confirmaron el episodio, aunque explicaron que se trató de una paciente mayor de edad, quien había tenido varios intentos de interrumpir su embarazo con Misoprostol.

Se dio intervención a la Consejería ILE que funciona en el Hospital Santamarina, y a partir de los alcances del fallo FAL, se consideró que había causales para avanzar con un aborto médico.

Respecto de la participación de un facultativo externo al sistema público, explicaron que se debió a que todos los profesionales locales son “objetores de conciencia”, por lo que se convocó a un médico del Programa de Salud Sexual y Reproductiva de la provincia y remarcaron que toda la intervención se realizó “en el marco de lo que establece la ley”.

EL COMUNICADO que rechazó la práctica.

“Ayer 18 de mayo fue el cumpleaños número 100 del Papa Juan Pablo II, defensor incansable de la familia y de la vida en todas sus etapas. Y en su memoria, no quiero dejar pasar lo que está sucediendo en muchos hospitales públicos, pero especialmente acá en nuestra ciudad, en el Hospital Ramón Santamarina. Lo denuncio sin especulaciones políticas, simplemente porque me angustia tanto q no me deja dormir. No quiero callarme y terminar acostumbrándome a esta atroz realidad.

Acá, en el ‘Tandil Soñado’, en donde el Intendente Miguel Lunghi dijo hace unos días que ‘la prioridad es la vida y la vamos a defender con todo lo que esté a nuestro alcance’, acá, entonces, a la vuelta de la esquina, se cometen abortos por cualquier causal.

A pesar de que todos los médicos obstetras del hospital se han declarado objetores de conciencia (gracias, doctores!), el consultorio ILE, reparte Misoprostol para que las chicas lo tomen en sus domicilios y que expulsen a su bebé solas en el inodoro de sus casas. Esto sucede desde hace ya bastantes meses.

Pero en este tiempo de pandemia avanzaron un paso más. A pesar de que en el hospital han suspendido los turnos a todo el mundo y sólo atienden a regañadientes las urgencias, decidieron empezar a realizar abortos mas allá de la semana 12, abortos que implican quirófano, anestesista y médico-sicario que lo haga. Ya realizaron uno el 1ro de mayo: un día feriado, para ocultar sus acciones como lo hacen los ladrones. Trajeron un médico (me cuesta llamarlo de este modo, porque deshonra a su profesión) de otra ciudad. Y presionan a los anestesistas para que “colaboren” en esta práctica.

Todo esto en un país donde el aborto sigue siendo ILEGAL.

Denuncio esto porque estoy cansada de que sea un secreto a voces, de que todos lo permitamos por miedo o por desidia.

Todos sabemos que en el ‘consultorio’ ILE no les dan ningún otra alternativa más que el aborto. Que presionan especialmente a las mujeres de menores recursos para que se lo hagan, convirtiendo el aborto en una práctica eugenésica para evitar la reproducción de los pobres, mientras no le dan una verdadera solución a sus problemas de fondo.

Nosotros (+Vida) nos ofrecimos a brindar ayuda a las mujeres a través del proyecto que presentamos en el Concejo Deliberante de formación de la UAME (unidad de atención a la mujer embarazada), pero dicho proyecto jamás fue siquiera tratado.

Mientras estamos encerrados tratando de salvar vidas, no tienen ningún escrúpulo en seguir eliminando vidas de inocentes.

Si acá nadie hace justicia por esas vidas que se pierden, espero que Dios sí lo haga”.

Julieta Bosch

Coordinadora de Mas Vida Tandil

