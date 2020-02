Tandil: Municipio usó glifosato alrededor de una pileta en Gardey

De acuerdo a la información aportada por el vecino denunciante, Javier Cobrana, desde el Municipio le confirmaron, ayer, que alrededor de la pileta pública donde concurren diariamente cientos de niños se utilizó glifosato concentrado. “Lo que hicieron fue gravísimo”, aseguró y lanzó que “son unos animales”. “Esto es envenenar a la gente”, sentenció.

Fuente: El Eco

Luego de la denuncia realizada por vecinos de Gardey por presuntas fumigaciones alrededor de una pileta pública situada en la plaza principal de la localidad, ayer, el Municipio se realizó una inspección en el lugar y de acuerdo a lo afirmado por uno de los denunciantes, Javier Cobrana, “constataron que era herbicida, glifosato concentrado”.

la Dirección de Medioambiente y la de Asuntos Agropecuarios local tomaron intervención de oficio ante la advertencia del vecino que envió informalmente su reclamo a un funcionario el domingo por la tarde, donde además anticipaba que iba a realizar la denuncia formal en la Defensoría del Pueblo de Tandil.

Desde el Municipio hicieron una inspección en el lugar, y se iniciaron las actuaciones pertinentes, para intentar determinar si efectivamente se usó algún herbicida ahí y si fue así, se iniciará un sumario al presunto responsable y las actuaciones pertinentes para deslindar las responsabilidades del caso.

Javier Cobrana, uno de los vecinos que motorizaron el reclamo, contó que ayer por la tarde recibió un llamado del director de Asuntos Agrarios del Municipio, Ignacio Diribarne, para informarle que por la mañana se acercaron a la plaza de Gardey para inspeccionar si realmente se había utilizado herbicida alrededor de la pileta.

En ese sentido, Cobrana confirmó que “contestaron que era herbicida, que es glifosato concentrado. No es el glifosato común al 48 por ciento, es más concentrado, viene en bidones color verde oscuro, es más fuerte, controla más malezas”.

“Me queda la duda desde aquella reunión que se hizo en junio del año pasado (cuando los vecinos denunciaron el uso de herbicidas al lado del jardín de infantes), que el delegado se comprometió a no usar más herbicida en ningún lugar público, ni en plazas, ni en la senda, ni en el cerco del jardín ni en ningún lado, pero pasó el tiempo y lo volvió a hacer”, cuestionó.

Y añadió que “el tema es saber quién trae el producto, a qué agronomía y qué receta agronómica tiene. Entonces es ‘haz lo que yo digo pero no lo que yo hago’ porque si le pedís a un productor que tenga receta agronómica cuando va a aplicar un producto, el Municipio en este caso también la debería tener”.

“Lo que hicieron fue gravísimo”

Cobrana graficó que en la plaza de Gardey hay dos piletas públicas cercadas, una para adultos y otra para niños.

“Fumigaron alrededor de la vereda de la pileta. Yo fui el domingo a llevar a mi hija y me encontré con que estaba todo fumigado, no importa el ancho, da lo mismo porque están echando herbicida igual, pero es más de medio metro. Es una locura, es algo que no es posible de entender, creo que cualquiera por sentido común no fumigaría ahí porque andan chicos”, manifestó.

Y sostuvo que “no estoy fumigando una alcantarilla para que la vean, un cartel o un terreno, que también se tendría que analizar, pero lo que hicieron fue gravísimo. Lo importante es ver de dónde baja la orden, si el delegado cuando se comprometió a no usar más herbicidas juntó a toda su gente y le dio la orden de usar otras herramientas para cortar el pasto. Pero evidentemente no lo hizo, siguió aplicándolo”.

“Lo del domingo lo vi yo ahora, pero eso está aplicado hace más de 15 días. El único día que no hay pileta es el lunes, es decir que lo aplicaron y al otro día había chicos ahí pisando, por más que digan que el cloro inactiva al glifosato, lo cual es correcto, pero el piso donde andan los chicos descalzos no. Y que se tiran a tomar mate, a comer galletitas, a jugar”, señaló.

Comparte esto: Facebook

LinkedIn

Twitter

Telegram

WhatsApp