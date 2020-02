Ricardo Omar Venzi (Q.E.P.D.)

A los 87 años.

Falleció en Olavarría el día 17 de Febrero a los 87 años de edad,

Sus hijos Ricardo Aníbal, Marcelo Eduardo, Fabián Omar y Carlos Alberto Venzi. Sus hijas políticas Roxana Santellan y María de los Ángeles Baez. Sus nietos Mercedes, Agustín, Mariano, Federico, Matías, Juliana, Carolina, Solange, Gerónimo y Valentín. Sus nietos políticos. Sus bisnietos. Sus fieles colaboradoras Sonia, Mary, Valeria y Raquel. Sus sobrinos. Sus sobrinos políticos y demás deudos participan su fallecimiento.

VELATORIO: España 2942 departamento “C”.

RESPONSO: Capilla Ardiente.

INHUMACIÓN: Cementerio Municipal.

DÍA Y HORA: Martes 18 de Febrero a las 10:30 Horas.

SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC

Barrio en el que vivía: Vecino de Microcentro.

Lugar de nacimiento: Nacido en General La Madrid.

Actividad que desarrollaba: . Ex empleado de Carmelo Blando. Ex Director Administrador del Hospital de Olavarría. Ex Secretario de Gobierno de la Municipalidad de Olavarría. Ex Presidente de la Sociedad de Roca Merlo. Ex integrante de la Cooperadora de Bomberos y de Policía de la Provincia. Ex vicepresidente del Sindicato de Jubilados Municipales. Participante Activo del Partido Justicialista de Olavarría. Jubilado y Pensionado.

