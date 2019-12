Racing denuncia que estafan a vecinos con venta de terrenos

El Club denuncia que es una maniobra fraudulenta con poderes nulos.

Son terrenos que pertenecen al Club y que están ubicados en el Barrio Villa Magdalena. Fueron objeto de una maniobra fraudulenta. El club lo advierte a traves de un comunicado donde indica que fue víctima de ventas fraudulentas de inmuebles.

Las operaciones se concretaron invocando la existencia de un poder a nombre de César Oscar Estrada, que data del año 1999 y que el Club ya revocó.

Se indica además que estas operaciones serán anuladas e investigadas las condiciones en las que fueron concretadas.

El Comunicado:

COMUNICADO RACING A CLUB



Por medio de la presente queremos informar y advertir a los vecinos

de esta ciudad que un grupo de personas han realizado y continúan

efectuando operaciones de venta y/o suscribiendo escrituras

traslativas de dominio respecto de inmuebles propiedad de este club

utilizando un poder en nombre de nuestra institución otorgado

presuntamente a favor del Sr. Cesar Oscar Estrada mediante escritura

N°43 de fecha 03/04/1999 que no nos consta, desconocemos y que , a

todo evento, también hemos revocado.

Por lo tanto solicitamos se abstengan de adquirir bienes y/o realizar

escrituras públicas bajo esta modalidad porque en su caso

desconoceremos y plantearemos nulidad de cualquier acto para el

cual se utilice una representación que no nos consta.

Asimismo solicitamos no adquirir inmuebles que ya han sido

escriturados por terceros y que tienen como antecedente el citado

poder.

Nuestra entidad ha sido víctima de una maniobra defradudatoria

por parte de un grupo de personas que ha perjudicado

económicamente a esta institución realizando operaciones que no han

sido autorizadas en forma legal asumiendo esta comisión el

compromiso de investigar y anular todos los actos realizados de

manera irregular .

Agradecemos por anticipado vuestra colaboración y en caso de

contar con información al respecto solicitamos concurra a nuestra

secretaria.

Comparte esto: Facebook

LinkedIn

Twitter

Telegram

WhatsApp