Tandil: Procuran dar con la parturienta que abandonó una bebé en un basural

El cuerpo de la pequeña fue hallado por un vecino de la ciudad de Tandil.

Fuente: El Eco

Un lamentable y perturbador hecho se registró este lunes por la tarde en el Relleno Sanitario “Clear”, ubicado en el kilómetro 172 de la Ruta Nacional 226, concesionado por la empresa Usicom: un hombre encontró el cuerpo de una beba de entre 48 y 72 horas de vida.

Sobre la compleja investigación iniciada en torno al conmovedor hallazgo, trascendió que de las primeras impresiones y de lo que se desprende el informe preliminar de la autopsia practicada, el cuerpo del bebé presentaba lesiones múltiples, de todo tipo, aunque se infiere que serían producto del movimiento de suelo que realiza la pala mecánica del predio con la basura, más el haber estado en la intemperie al menos dos días.

A más precisiones dentro de las hipótesis que se manejan, se considera que el parto se habría producido entre el jueves y viernes y que muy probablemente el bebé haya sido abandonado durante el fin de semana.

Se agregó que no se trataría de una práctica abortiva, el bebé nació con vida, y no registraba lesiones vitales, léase de agresiones físicas de terceros como podrían ser un corte o un golpe más allá de lo que se especula con la manipulación de la pala mecánica una vez en el relleno sanitario.

Otro dato relevante, a priori se visualizó que el cordón umbilical tenía un corte “irregular”, no afín al accionar de un profesional médico, por lo que el parto factiblemente no se hizo en ninguna institución sanitaria.

A propósito de ello, ya se solicitó información sobre los casos registrados en el Hospital acerca de los controles de natalidad y, en especial, aquellos casos que hayan detectado algún embarazo y que no regresó más al centro asistencial.

Los investigadores confiaron en que no se trata de una causa sencilla a la hora de poder esclarecerlo fácilmente, por lo que procuran dar con información que permita dar con posibles casos de mujeres que estaban en situación de parto y, por alguna razón, se sospecha sobre su accionar. Para ello, pidieron a los vecinos que pudieran sospechar algo o informar, que se acerquen a la sede judicial y/o la policía para aportar al expediente, con la reserva de identidad de ser requerida por el testigo.

“Pensé que era un muñeco”

El hombre que encontró el cuerpo sin vida de la en el Relleno Sanitario “Clear” comentó en el programa La Ciudad, que se emite por Eco TV, el perturbador momento que vivió.

“Fui a tirar unas ramas y cuando estaba bajándolas miré para el costado y vi un cuerpo. Pero la verdad es que nunca supe que era un bebe, pensé que era un muñeco”, comenzó relatando el sujeto cuya identidad fue preservada, y agregó: “Cuando miré de vuelta vi que tenía la carne comida por un animal, entonces inmediatamente me fui para abajo, donde estaba el móvil de la Patrulla Rural para dar aviso. Fue lo primero que hice, porque me atemoricé; no sabía qué hacer, nunca imaginé que me iba a pasar eso”.

Detalló que el cuerpo estaba sin ropa ni accesorios, acostado hacia un costado y que no se atrevió a acercarse ni tocarlo, sino que de inmediato fue a avisar a la policía. Respecto al tiempo que podría llevar allí el cadáver, reconoció no saberlo pero evaluó que tenía ya unos días y agregó que le parecía raro que no lo hubiesen encontrado ya: “Acá anda una pala continuamente. Me decía el muchacho de ahí que era raro que la máquina no lo hubiera agarrado”.

Indicó que luego de que informara sobre el macabro hallazgo, la policía solicitó refuerzos y de inmediato acudieron al Relleno Sanitario más móviles.

“Después yo me fui porque tenía que seguir trabajando, pero lo feo es para uno que tiene hijos. Yo tengo tres chicos y nunca imaginé tener que vivir esto”, exclamó y remarcó: “A la noche pude dormir, pero no es lo mismo. Lo charlé con mi señora y le dije que me da mucha impotencia, porque hay tanta gente que quiere criaturas, por lo menos lo hubiesen dado a alguien para que lo adoptara y lo criara”.

Contó que solo había ido una vez al Relleno Sanitario y que justo este lunes había acudido para hacerle un favor a su tío, quien estaba podando un ligustro y necesitaba tirar las ramas. “Hoy cuando me desperté abracé a mis hijos como nunca, porque fue una experiencia horrible; nunca te imaginás que vas a ir a tirar basura y te vas a encontrar con esto. Pero espero que por lo menos se haga justicia y se encuentre a la madre o al padre de la bebé”, sentenció el hombre que halló el cuerpo.

