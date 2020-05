Duras críticas de la Unión Industrial al PIO: Hubo pedido de renuncia a Nievas

En una conferencia de prensa que se realizó en la Unión Industrial de Olavarría (UIO), los referentes de la institución cargaron duramente contra el consorcio del PIO (Parque Industrial de Olavarría) que preside el empresario Alberto Nievas tras haber embargado cuentas bancarias por deuda de las expensas del consorcio.

El que tomó la palabra fue Carlos Orifici quién como presidente de la Unión Industrial de Olavarría, dijo que “en un momento donde la situación a nivel mundial, nacional y local es crítica debido a esta pandemia que está azotando el mundo. Nosotros diríamos que no estamos con el mejor humor y tenemos nuestros motivos”.

“Si algo nos va enseñar esta pandemia es a ser solidarios y a tratar de entender que es el único camino que queda para paliar la situación difícil que atraviesan empleadores, empleados, empresas. Sin ser solidarios no tenemos posibilidad de salir”.

El Presidente de la Unión Industrial de Olavarría repasó distintas acciones que han venido llevando adelante desde el inicio de esta emergencia provocada por la pandemia: “hemos pensado de que manera ser solidarios con nuestra comunidad y que la economía va de la mano de una salud complicada, pero en nuestra ciudad estamos con índices muy buenos. Nos concentramos en pedir que se reabran algunas actividades y transformarlas en esenciales. Cuando pensamos en esto no pensamos en los socios de la Unión Industrial sino en las empresas o rubros que nos estaban solicitando. Y después de varios días conseguimos un protocolo y gratamente logramos la habilitación de esas actividades”.

Orfici sostuvo: “si uno mira la cantidad de empresas que se habilitaron en construcción o en metalúrgica, yo diría que el 0,01 % son socios de la Unión Industrial pero en definitiva nos pusimos el objetivo de trabajar para la ciudad. El objetivo se cumplió”.

“Le pedimos al Sr. Intendente Municipal en el Comité de Crisis donde estaba el Diputado Valicenti y el Subsecretario de Minería, que en las grandes obras, en las mega obras se utilice el Compre Local . Ya sea para puestos laborales o para reactivar el comercio. No puede ser que en estas épocas de crisis que estamos atravesando no permitamos traer eleamentos sencillos desde otros lugares para la obra de L´Amali. Hablamos con los gremios tanto la UOCRA como AOMA para que sean controladores de esto. Como ven somos solidarios, vamos más allá”.

Carlos Orifici en una extensa conferencia de prensa sostuvo: “nos encontramos con cosas fuera de contexto y fuera de libreto. Que no tienen explicación alguna. Son cosas que me han molestado bastante. Cuando aún no estaba abierta la actividad metalúrgica y de la construcción, a empresas amigas se encontraron que llegaron un día con la problemática de las empresas cerradas, que le habían embargado las cuentas del banco. Todos sabemos lo que significa para una empresa tener una cuenta embargada y más en un momento como este”.

Allí agregó: “a nivel nacional no hay embargos de cuentas y es impensado que un grupo de pymes embargue a otro grupo de Pymes. Esta fuera de contexto”. “Queremos pensar que no es una decisión tomada directamente por toda la comisión Directiva del Parque Industrial. El Parque Industrial es una entidad que lo que hace es administrar el consorcio. Administra la mitad del Consorcio porque en el Parque V realmente tenemos grandes dificultades con las escrituras de las tierras y los servicios. Y nunca asistieron a ninguna reunión. Las reuniones son solamente para regular expensas o cobrar expensas. Tampoco compartimos la modalidad de trabajo del Parque Industrial”, reclamó. “El embargo de cuentas para una empresa es realmente un golpe difícil de digerir y para los que somos solidarios también es un golpe difícil de digerir. El Parque Industrial sacó una solicitada aclaratoria donde se justificaba de los embargos, lo cual no estamos de acuerdo. Porque hace poco tiempo el mismo presidente – Alberto Nievas – dijo que la Facultad de Olavarría no estaba a la altura de la circunstancias en la formación de profesionales y donde repudiaba el accionar del Concejo Deliberante porque no conocía las Pymes de Olavarría”, sostuvo Orifici.

“Nosotros si estamos de acuerdo como funciona la Facultad y somos respetuosos de la instituciones. No es la primera vez que nos pasan estos comentarios desafortunados que no le hacen bien a las instituciones ni a las Pymes que el PIO representa y que a su vez son representadas por la Unión Industrial”.

“Tenemos que tener en claro que el Parque Industrial administra un consorcio y la Unión Industrial es la madre de las industrias de Olavarría, es quien las maneja, esté adentro del Parque Industrial o esté afuera del Parque Industrial.”

Por otro lado Orifici dijo que, “No hay registro en el país de un embargo de cuentas a las Pymes, es como que el municipio embargue cuentas porque no se pagan tasas o un club embargue a un asociado porque no le pagó. Hoy es impensado y no lo podemos permitir”.

“A veces los dirigentes y en estos momentos mas aún. Tienen que saber lo que es una institución, lo que representa y lo que uno como dirigente representa”.

El presidente de la UIO cargó contra el presidente del Consorcio del PIO y dijo que, “Si uno piensa que una institución es para un uso personal tiene que dejar la dirigencia. Y si los comentarios que hace son para beneficio solo, también tiene que dejar la dirigencia.”

“NIEVAS TIENE QUE HACER UN PASO AL COSTADO“

Orifici se dirigió personalmente a Alberto Nievas y dijo: “a veces de presidente a presidente y de la mejor forma posible, tiene que hacer un paso al costado y dejar a la gente que tiene ganas de trabajar y de otra manera.”

“Esto es un mensaje personal que le doy al presidente del PIO.”

Así mismo Jose Luis Stoessel empresario embargado por el PIO dijo que, “Fue sorpresivo porque hace 10 años que soy miembro del PIO. No estamos trabajando 100% activo, estamos terminando recién y tenemos la modalidad de pagar cada dos o tres meses las expensas. Juntábamos las cuotas e íbamos y pagábamos. Lo hacíamos a titulo personal, por ahí nos pedían que le acerquemos un cheque y había dinero de mas y quedaba a cuenta con saldo positivo la cuenta. Con todas las comisiones directivas siempre nos manejábamos así. Nunca paso una cosa de este tipo, hay una confianza muy grande. nos podrían habernos llamado. Lo hace periódicamente, pero en este caso no fue así. Ellos dicen que mandaron cartas documentos pero nosotros no las hemos recibido porque hemos estado cerrado. Realmente es doloroso que siendo colegas nos encontremos de esta manera y en esta situación.”

“También se que hay otros integrantes del PIO que deben cuotas y que esto fuera a titulo personal. Porque han elegido a cuatro o cinco y ahí han mandado la carta documento, si es así deberían haberle mandado a todos los que deben.”

“Les debiamos 50 o 60 mil pesos mas 27 mil pesos del abogado para levantar el embargo.”

“Es triste y lamentable que te embarguen una cuenta.” José Luis Stoessel

Por otro lado José Tancredi, otro de los damnificados de los embargos dijo que, “esto te cae como un mazaso. Nosotros estamos luchando por dar laburo, por poder crecer, yo pude después de mucho sacrificio comprar otro predio. Llamar a la gente para que venga al parque industrial. Nos parece que es traicionero que alguien te embargue las cuentas en este momento. Yo en 15 años nunca me atrasé. Me atrasé ahora por todo lo que nosotros conocemos y porque preferí pagarle a mis empleados o pagar otras cosas. El PIO me podría haber llamado y decirme: Jose debes 30 mil pesos, ¿como los podes pagar?.

Tancredi agregó que, “Ahora yo tuve que pagar los honorarios de la abogada (el 40 % de la deuda al contado) para levantar el embargo y la deuda con el Parque me dieron 5 meses. Todo eso por 30 mil pesos, imaginate si debíamos 2 millones de pesos”.

“Quiero agradecer a la UIO que nos brinda este espacio.” Jose Tancredi

Por otro lado Manuela Barbieri dijo que, “Nosotros también fuimos damnificados de esta manera, asumimos la responsabilidad de la deuda que tenemos con el PIO, pero también sabemos que hay un montón de caminos alternativos que se pueden tomar antes de llegar a un embargo de cuenta. Es cierto que la cuota social es una obligación que tenemos todos y que la tenemos que aportar.”

“Lo que se está cuestionando aca es la forma, no podemos aceptar bajo ningún punto de vista es un embargo. Es ridículo. Son mis hermanos que me están embargando, son mis hermanos, mis vecinos,” dijo Barbieri.

“En el PIO tiene que haber un consorcio y tiene que funcionar como industriales no como recaudadores.” Manuela Barbieri

“Le pedimos al consorcio que se ponga las pilas y que sea solidario, que entienda que la situación es complicada y que no podemos estar así que nos castiguen de todos lados. Un embargo te inhabilita para todo, si vos al otro día tenias pensado pagar un sueldo, no lo podes hacer. Si le pagas a un proveedor con un cheque y le sale que estas embargado te toma como mala referencia. Jamas en la historia del PIO sucedió algo así”.

Además Cesar Longo industrial del PIO V agregó que, “El tema que tambien aca no estamos en Suiza para embargar, porque hace tres meses que no pagamos. Yo hago referencia a algo que está mal. En el PIO V no tenemos internet, no tenemos teléfono y son cosas que se tiene que ocupar el consorcio y no se ocupó. Tampoco se ocupó de las escrituras y tuvimos que hacerlo nosotros. Acá se embarga porque se deben tres meses pero no se ocupan de lo que se tienen que ocupar”.

Así mismo Carlos Orifici dijo que hablaron con el intendente Ezequiel Galli y éste llamó a Nievas pero no pudo hacer nada.

Sergio Corso ante la consulta de En Línea Noticias, como era posible que corran embargos cuando hay un DNU que por la pandemia COVID – 19 los prohíbe, dijo que, “Es una buena pregunta, nosotros también queremos saber. Ademas del DNU, lo que hay es una crisis tremenda y lo que hay también es una concentración de poder que preocupa”. “Acá no hablamos de gente que hace cinco años que no paga y fue intimada varias veces y no respondió. Acá estamos hablando de gente que se entera directamente por el embargo. Yo no soy un damnificado pero a mi me encantaría como a cualquier vecino que integra el consorcio de un edificio disponer mensualmente a la información mensualizada de las liquidaciones”. Corso dijo que, “Nosotros los socios necesitamos explicaciones y transparencia. Los socios necesitamos saber quienes están al día y quienes no.” Con respecto a la elección de las autoridades del PIO, Corso dijo que fueron elegidas democraticamente pero con algunas observaciones. “Nosotros después de las elecciones invitamos a que se revise. De mas de 30 votos por lista, 13 fueron representados por una sola persona que tenía un poder de gente que estaba ausente. Por lo general son propietarios de un terreno chico que ni siquiera están en la ciudad”. “Lo que queda claro es que la legitimidad de las decisiones de la comisión actual está cada vez mas reducida” finalizó.

