“El gobierno municipal hace la vista a un lado y la oposición acompaña con sus oídos sordos”

Comunicado de la Mesa de Emergencia de Olavarría.

La Mesa de Emergencia emitió este lunes un comunicado de prensa donde realiza una serie de consideraciones respecto a la situación social que provocó el aislamiento obligatorio por el avance de la pandemia.

EL GOBIERNO MUNICIPAL EN AISLAMIENTO PERO CON LOS COMEDORES COMUNITARIOS, Y EL SILENCIO DE LA OPOSICIÓN COMO GARANTE DE ESTA PRÁCTICA

La demanda social crece a diario, los recursos escasean y las organizaciones sociales son desestimadas por no ser del color político del oficialismo ni de la oposición, sin embargo estamos ahí, como siempre, donde están las necesidades.

Sabemos que el contexto actual lleva a priorizar la salud y hacer a un lado el plano económico, no obstante entendemos, ésta ecuación no resulta aplicable a toda la sociedad, ya que sólo unos pocos privilegiados pueden estar tanto tiempo sin trabajar y aun así seguir llevando el sustento a su casa. Tema aparte son los sectores históricamente relegados, golpeados por una crisis económica, agravada por la pérdida del poder adquisitivo, la precarización laboral, la inflación, detonantes que desencadenaron en el aumento progresivo de la desocupación, llevando a muchas familias a encontrar en los comedores comunitarios no sólo alimento, sino respuestas a otras tantas problemáticas y acciones en cuanto a la cobertura de numerosas necesidades insatisfechas. Pero la tarea de dar ayuda no es tan fácil cuando la demanda crece, los recursos escasean y el Estado no se hace cargo de su rol de asistir y distribuir recursos, priorizando el trabajo en conjunto con las organizaciones sociales preexistentes en los territorios, de modo que a través de estas se garantice la asistencia adecuada a cada familia. NO, muy por el contrario se encargan de menospreciar sus capacidades, aun cuando son estas quienes en tiempo de crisis se ocupan de garantizar un plato de comida en la mesa de tanta gente.

El gobierno municipal hace la vista a un lado y la oposición acompaña con sus oídos sordos, post acuerdo sellado con foto fraudulenta que nos vendía el armado de una mesa de “contención social” que ¿A quiénes contiene? A las fuerzas políticas de Cambiemos y del Frente de Todos para el “vos no pedís ni me críticas nada, entonces yo tampoco”.

La demanda por alimentos se está haciendo sentir y mucho, nuestro temor es que somos uno de los pocos espacios que velamos por ayudar a estas familias, frente a un sector político oportunista que parece estar de campaña buscando mostrar sensibilidad y humanismo en sus palabras, pero que en acciones concretas sólo intenta que se respete la cuarentena.

En el caso del comedor “Pocho Lepratti”, al finalizar la primera semana de cuarentena, contabilizaba unas 150 personas que se acercaban a la sede de Azopardo y Santa Cruz a buscar su tupper lleno y algo de mercadería en caso de que haya para que puedan cocinarse los días que el comedor no funciona. Este espacio viene sosteniéndose ininterrumpidamente desde hace ya unos dos años, gracias a la realización de eventos y la solidaridad de las y los olavarrienses, los días lunes, miércoles y viernes. No se recibe ayuda del Estado municipal, ni siquiera en éste momento de crisis tan aguda, ni siquiera han atendido el teléfono, mostrando así un desinterés excepcional por parte del intendente y sus funcionarios.

Ubicado en Barrio Sarmiento Norte, en el sector conocido como “el pasillo”, funciona el comedor “La Esperanza”, allí sus voluntarias y voluntarios, pese a sus propias necesidades, decidieron juntarse para ayudar a otras familias, golpeando puertas de comercios locales y por redes sociales, llegan a juntar lo suficiente para cocinar a las familias del barrio. Y sí, también golpearon las puertas del gobierno local, puertas selladas, jamás atendidas, que del otro lado encuentra a la preocupación más angustiante, porque lo único que se va a pedir es ayuda para dejar de remar contra la corriente y que ese Estado haga finalmente lo que le corresponde. Cada tanto les resurge el problema que se les genera tras la no entrega de los elementos de limpieza y desinfección como la lavandina y el fluido, (que ahora tampoco han sido entregados) y en su defensa la comuna alega que no tiene vehículos para hacérselos llegar ¿Cómo es esto posible? Vemos así que, en vistas de una crisis sanitaria sin precedentes, no se está resguardando la salud de estos vecinos/as, y esto se suma a la nula asistencia de recursos para el comedor barrial.

En Barrio Matadero hace un tiempo viene funcionando el comedor y merendero “Todos juntos”, en calle 25 de mayo N°6080, el merendero funciona los días lunes, jueves y sábado por medio, y sábado por medio también se realizan ferias de ropa con el fin de generar recursos para solventar las compras de insumos necesarios como verdura, pollo, carne y todo aquello que no llega en donaciones. Tuvimos conocimiento de que hace poco, un ex dirigente de una junta vecinal, devenido hoy en funcionario municipal, visitó el espacio, informándole a la referente que no se le brindaría ayuda municipal porque en el sector había otro comedor, el cual era asistido ya por la comuna. Aquí, el funcionario recae en una gran mentira, acusando maliciosamente a una referente barrial, con intenciones personales de perjudicar su imagen pública, sabrá él por qué lo hace y con qué intenciones.

El grupo de vecinas organizadas de barrio Belén, supo tener en marcha un comedor, pero que en los tres meses anteriores tuvo que cerrar sus puertas porque los recursos escasearon, no obstante, la tarea de ayudar no se detuvo, este domingo pudo volver a cocinar y lo hicieron para cerca de 100 personas que se acercaron con sus tupper a buscar comida, esto es gracias a las donaciones canalizadas desde el espacio de la Mesa de Emergencia, ya que desde el Estado municipal no han recibido acompañamiento alguno, aunque los pedidos se halan realizado. Continuar con su funcionamiento depende básicamente del aporte solidario de la comunidad, o de la decisión política del gobierno municipal de proveer los recursos necesarios para suplir la demanda del sector.

Con este comunicado queremos hacerle saber a cada persona que aporta su granito de arena donando mercadería a éste espacio, a dónde llegan sus aportes.

También hemos repartido mercadería por todos los barrios de la ciudad, pero no consideramos nosotros, sacarnos una foto con cada uno de ellos.

Todos nosotros somos la suma del compromiso de vecinas y vecinos, como vos, que sentimos propia la necesidad del otro y por eso ayudamos, no buscamos cámaras ni fotos que nos retraten, actuamos en este contexto y es nuestra labor sostenida en el tiempo, esto es pura vocación social. Si vos queres ser parte, podes hacerlo con tu ayuda o con tu donación, comunicándote a los teléfonos: 15357574 – 15505592 – 15465039 – 15536326.

