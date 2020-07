HCD: Aprobaron las emergencias dictadas por el Ejecutivo en marzo

Crónica: Martín Rodríguez / Radio Olavarría.

Fue en la quinta sesión ordinaria del Concejo Deliberante, que se dio este lunes. La misma duró casi 6 horas y media, debido al tratamiento de una veintena de proyectos que había sobre tablas. Las emergencias, tal como sucedió con la Rendición, suscitaron criticas de la Oposición.

En las bancas estuvieron los concejales Mujica y Oscar Sánchez de Juntos por el Cambio, cuya presencia había sido observada por la Oposición en anteriores sesiones. El concejal Juan Sánchez, del Frente de Todos, estaba ausente con aviso.

En resumen, se fue traduciendo la voluntad del Oficialismo. Pese a que Arouxet, ahora en Radicales en Juntos por el Cambio no acompañó muchas veces a JxC, el oficialismo contaba con el voto de Oscar Sánchez, que si bien reemplaza a Martín Lastape del Bloque UCR, votaba con el Oficialismo.

La sesión inició cerca de las 9:25 con la realización de un minuto de silencio por el fallecimiento de Carlos Orifici.

Los primeros dos proyectos, uno de comunicación y otro de resolución, se referían a la donación de plasma, y provenían del Frente de Todos: beneplácito por la aprobación y pedido de medidas de asistencia al DEM local para que quienes quieran donen, sean ayudados por la Comuna. Fueron aprobados por unanimidad.

Landívar introdujo el proyecto por el que se pide informes acerca de la situación de los trabajadores sociales del Municipio. Explicó que hay preocupación por los recortes de recursos y de salarios que han sufrido los mismo, en época de pandemia, cuando más se los necesita, señaló. Salerno de JxC afirmó que no acompañan porque se respondió al Colegio de Trabajadores Sociales y se reincorporó a la trabajadora que había sido despedida. El proyecto quedó rechazado con el voto en contra de JxC.

La concejal De Bellis en el marco de la resolución que se trató al seguir, explicó que el Ejecutivo debe responder los pedidos de informe, porque no lo está haciendo, al menos en el caso del 1 al 9 de este año. Fue aprobado por unanimidad.

De Bellis siguió en el uso de la palabra para referir que escucharon a los trabajadores de Infoeme en Comisión de Trabajo y de ahí salió un proyecto de comunicación donde se adhiere a los reclamos. Afirmó que el trabajo de los periodistas, muchas veces, no está dimensionado. Destacó que ha habido conflictos en El Popular por descuentos en haberes. Recordó que en este contexto los periodistas son esenciales. En el proyecto, entre otras cuestiones, se insta a los empresarios a solucionar los conflictos y hacer lugar al pedido de los trabajadores. El concejal Endere afirmó que la reunión se mantuvo el pasado 26 de junio, antes de que se produzca el despido. Afirmó que acompañan los reclamos y los apoya. Destacó la profesionalidad de los periodistas de Infoeme y de los medios en general de Olavarría. Expresó solidaridad con los trabajadores. Santellán afirmó que adhieren a lo dicho y se manifiestan en contra de cualquier tipo de precarización laboral. Agregó que cualquier ataque a los periodistas atenta contra la libertad de prensa y consideró que la libertad de empresa no puede estar por encima de la de prensa. Felicitó a los periodistas por los indicios de organización. El proyecto fue aprobado por unanimidad.

Fue aprobado por unanimidad el pedido de vecinos de Villa Aurora, en un proyecto de comunicación, para que se señalicen las calles del Barrio.

Santellán justificó el siguiente proyecto de decreto que busca que se transmitan en vivo las sesiones, además de por el youtube del Concejo, por los canales de TV de la ciudad, debido a la situación de pandemia. Krivochen respondió que ahora hay acceso para periodistas y que la señal de youtube es libre para quien quiera tomarla. Agregó que siempre ha sido baja la audiencia a través del sitio web y esto responde al interés de la ciudadanía, no a algún impedimento. Por otro lado, desde que el Concejo genera la transmisión, dijo, la sesión queda en el canal de Youtube una vez que sucedan, a diferencia de lo que sucedía cuando la transmisión la generaba el Canal. Por esto, no van a acompañar. El proyecto quedó rechazado por el voto de JxC.

La concejal Almada expuso acerca del Movimiento del Trabajadores Excluidos, del Programa de Economía Popular y la dura realidad por la que atraviesan. Repasó varios de los rubros donde los trabajadores se desempeñan y las tareas extra de colaboración con los barrios que sostienen. Consideró que ambas instituciones deben incluirse en la Comisión Municipal de Reactivación Económica. La resolución fue aprobada por unanimidad.

Aramburu recordó a Perón, en un proyecto que estaba pautado para la sesión previa al 1 de julio, fecha en la que se cumple el aniversario del fallecimiento del ex presidente. El edil destacó la figura, sobre todo, en lo relacionado con los derechos laborales. Santellán afirmó que Perón es un faro mirar cuando uno está desorientado. El proyecto de comunicación fue aprobado por unanimidad.

La concejal Almada presentó la resolución para que se mejore la Plaza Azurduy del Barrio Belgrano. Fue aprobado por unanimidad.

Almada continuó en el uso de la palabra para introducir el repudio por los dichos de ‘Baby’ Etchecopar en Canal 13, cuando se refrió a Cristina Fernández. Afirmó que no hay que naturalizar ese tipo de expresiones porque ‘lo dijo Baby’. Para Amespil configuró un exceso y merece un repudio, pero quieren solicitar responsabilidad a comunicadores, porque el vocero presidencial (Juan Pablo Biondi) trató de inútil al expresidente Macri el viernes. Arouxet agregó que hay que hacer un repudio generalizado porque constantemente se dan afirmaciones tristísimas, como las de Hebe de Bonafini atacando al campo. La concejal Almada adhirió a todo lo dicho por las preopinantes. El proyecto salió aprobado por unanimidad y se pasó a un cuarto intermedio, el primero de la sesión.

A las 11:15 se retomó con la palabra de Landívar, que presentó el proyecto de resolución donde pide que se incorpore la estrategia de comunicación de riesgo de la Organización Panamericana de la Salud. Se busca mantener la confianza y generar buenas expectativas en la población. Afirmó que han detectado ‘falencias’ en la comunicación municipal. Mantener al público plenamente informado; reducir propagación de rumores y de desinformación; enfoque unificado de comunicación gubernamental; anuncios transparentes y tempranos, son algunos de los puntos que se mencionan. ‘No se deben anticipar medidas antes que sean anunciadas’ y ‘debe haber no uno sino varios voceros’; ‘No infundir más tranquilidad que la necesaria’ culminó la edila. Krivochen respondió que releyó la guía de la OPS, que copiaron y pegaron en el proyecto, donde encontró también que el Frente de Todos, creó algunos lineamientos no están en la misma. Desgranó punto a punto lo mencionado por los redactores del proyecto y fue distinguiendo entre los que publicó la OPS y los que no. Luego hizo una línea de tiempo con las acciones comunicacionales y actividades llevadas adelante desde el 31 de enero. Adelantó que el bloque no acompañará el proyecto. Landívar respondió que en el artículo 1 sostienen que son recomendaciones de OPS y también de protocolos de comunicación de riesgo. En cuanto a críticas, explicó que no hay horarios certeros de cuándo se proporciona la información, y se pide que haya tratamiento igualitario en todos los casos. Recordó cuando se había informado que se iba a dar el parte a las 13 horas y se cumplió un solo día. Santellán afirmó que se puede colaborar sin ser experto y mencionó que nota que hay una reacción de enojo en lo dicho por Krivochen. Para Santellán, Olavarría está en una situación grave y es algo que no se puede tapar. Son situaciones que ponen a la ciudadanía en riesgo. Recordó el episodio de la encuesta publicada por Galli y trajo a colación el video publicado el 9 de julio por el Jefe Comunal, afirmando que la población se confunde. Solicitó que no se enojen desde el Oficialismo cuando se realizan recomendaciones. La concejal Arouxet afirmó que para ella la comunicación está bien, pero de todas maneras, el Concejo está para brindar herramientas, después el Ejecutivo verá si las toma o no, por eso va a acompañar. Rodríguez se refirió al término ‘copie y pegue’ que Krivochen enarboló y Santellán afirmó que lo hizo con desdén. Ejemplificó Rodríguez con que aún se mencionan ‘casos’ y no ‘personas’. Por otro lado, tampoco se informa la cantidad de casos en total. Calificó como ‘momentos erráticos’ del intendente en la comunicación, cuando publicó la encuesta y horas después aparecieron los casos. También pidió precisiones en torno a la circulación por aglomerado y circulación comunitaria. El proyecto fue rechazado con el voto oficialista.

La concejal Landívar pidió la palabra para aclarar que no se ha convocado a la trabajadora social despedida y que el Colegio de Trabajadores Sociales no recibió ninguna respuesta a su nota, como afirmaron desde el oficialismo. Más tarde Salerno afirmó que el 25 de junio se envió una nota al Colegio. Landívar respondió que minutos antes habían llamado a la trabajadora, y reafirmó que el Colegio no recibió respuesta y tampoco le dieron una audiencia.

La siguiente resolución sirvió para criticar la política de los controles que se desarrollan en los accesos. Santellán fue duro y comparó lo hecho con Olavarría a lo hecho, por ejemplo, en Tandil. Landívar también mencionó que varias veces le ha tocado ingresar y ni siquiera le han pedido el DNI muchas veces y menos que menos, le han tomado la temperatura. El proyecto fue rechazado con los votos de JxC y Arouxet.

Almada defendió el proyecto que expresaba beneplácito por el tratamiento del proyecto de teletrabajo en el Congreso. Afirmó que hay ciertas preocupaciones a tener en cuenta por la norma, pero es muy necesaria. La concejal Amespil también se mostró satisfecha. Fue aprobado por unanimidad.

La resolución siguiente trató sobre un pedido al Jefe de Gabinete provincial para que haga cesar la prohibición de ingreso a trabajadores olavarrienses a otros distritos. ‘El camino es el del dialogo directo del intendente y no la judicialización’ expresó De Bellis, autora de la idea, que mocionó para reemplazar el articulado de la resolución. Endere afirmó que no van a acompañar la moción, pero si destacan el proyecto, presentado por otra fuerza política. La moción fue rechazada, pero el proyecto fue aprobado por el voto doble del presidente del Concejo.

La concejal Creimer justificó el pedido de informes acerca de los trabajadores de San Nicolás. Relató lo sucedido y comunicado por los municipios de Olavarría y San Nicolás. Destacó lo contradictorio de ambas informaciones. El pedido solicita a Olavarría que responda si ha tenido alguna comunicación oficial o pedido de la Comuna de San Nicolás. El pedido de informes fue rechazado por el voto del oficialismo y Arouxet.

Rodríguez destacó que el oficialismo ha cambiado su decisión de apoyar los pedidos de informe, sin siquiera justificarlo. Esto lo respondió Amespil, sosteniendo que no acompañan porque respondió públicamente Germán Caputo en conferencia de prensa. En el mismo sentido se expresó Arouxet.

Fue aprobada por unanimidad una resolución del Frente de Todos que pide mantenimiento de la pista de atletismo del Parque Avellaneda.

Fue aprobada por unanimidad la resolución que pide acompañar el proyecto de la diputada Píparo, que quiere darle voz a las víctimas en el proceso judicial.

De Bellis se mostró contrariada porque había sido arrobada en un tweet del Bloque de Concejales del Oficialismo con información imprecisa.

Rodríguez introdujo el proyecto que busca demostrar beneplácito en la modificación del Código Penal que endurece penas por delitos rurales, promovido por Sergio Massa. Todo esto en el contexto de roturas de silobolsas. Fue aprobado por unanimidad.

La concejal Salerno presentó la preocupación por la posible intromisión en el IPS por parte de la ANSES. Esta situación puede darse debido a que la norma de la Reparación Histórica lo prevé. Almada se mostró sorprendida porque el oficialismo local critique una norma enviada por Macri. También recordó la represión del día en que se aprobó en Diputados, ya que estuvo allí. Fue crítica con los resultados de la ley. Repasó varias de las que consideró ‘estrategias para desfinanciar el IPS’ implementadas por María Eugenia Vidal. El proyecto fue aprobado por la mayoría de JxC y Radicales en JxC.

A las 13:30 se pasó a un nuevo cuarto intermedio, antes de retomar con los expedientes que tenían despacho de comisión.

La parte de final de la sesión se inició 13:45.

La concejal González defendió el decreto de Emergencia Sanitaria, Económica, Administrativa

y Financiera. Historizó acerca del concepto de poder del policía, en el mundo y en la Argentina. Relacionó las condiciones de excepcionalidad que dio la pandemia, con el dictado de los decretos municipales, que conforman un paquete de medidas, que fue remitido al Concejo Deliberante. La edila leyó algunas de las partes del decreto, ampliamente informado por los medios, donde se da cuenta de las medidas que tomó el Palacio San Martín desde el 20 de Marzo. Aclaró que son “medidas que los olavarrienses venimos acatando, pero el proyecto estaba en Cuerpo esperando su tratamiento, para ser convalidado”. El concejal García comenzó respondiendo por la Oposición. Afirmó que no se reflejan muchos de los fundamentos económicos del decreto inicial de marzo. Agregó que el gasto en salud no esta siendo extraordinario, sino que sigue con lo presupuestado antes de la pandemia, ya que se va ejecutando poco más del 50% de los más de 1400 millones previstos. Agregó que hay que tener bien claro cuándo implementar la Emergencia, porque puede complicar una situación, más que resolverla. Consideró, por ejemplo, que un giro en descubierto por una nómina salarial mensual tiene un costo financiero muy alto, a no ser que haya alguna consideración especial por ser una Comuna. Finalizó diciendo que la emergencia se da por el exceso de gastos en el año anterior, como se abordó en la sesión de la Rendición. Landívar criticó algunos puntos del decreto como la contratación de personal de salud que queda habilitada, pero no se ve. También la norma expresa que se dará información clara de las zonas donde está la enfermedad y que se comunicará de una manera que no está sucediendo, como se criticó en un proyecto previo. Afirmó que ‘no son solo los asados y cumpleaños, comportamientos individuales, los que nos hacen retroceder en las fases’, también las decisiones que toman las autoridades. También mencionó que muchos de los puntos que destacan el decreto, como al caída de obra pública de Nación y Provincia se da por el arrastre de la crisis que dejó el gobierno de Macri. Agregó que Galli resultó preso de sus afirmaciones en la Campaña, donde se refería al superávit de las cuentas municipales.

La concejal De Bellis declaró que esperaba una explicación un poco más técnica de la emergencia económico-financiera, ya que no todos los municipios la tienen, como si tienen la sanitaria. Se analiza si está justificada o no la declaración de emergencia. Muchos de los puntos esgrimidos, explicó, omiten que son situaciones que venían del 2019, tanto las malas como las buenas situaciones, porque se deja de mencionar la recaudación superior del impuesto a la piedra del 2019 y del aumento de tasas de fines de enero del 2020. Calificó los argumentos como endebles y discutibles. “Con el dictado de este acto administrativo, se quiere ocultar una pésima administración” fustigó De Bellis.

Arouxet afirmó que Olavarría está en ‘alto riesgo’. Como señaló en la Rendición, hay que aceptar que se erró. Afirmó que se redujo el pasivo a esta altura de año, es cierto, como aclararon desde la Secretaría de Hacienda, pero en ese mismo tiempo se redujo en cuatro veces el activo. Se redujo la deuda flotante, aclaró Arouxet. Afirmó, por ejemplo, que en el Hospital se deben en este año unos 66 millones de pesos, de compras ya devengadas. Reclamó que haya eficiencia en el gasto público. Ejemplificó que se creó una Dirección Administrativa en la Secretaria de Gobienro en Marzo, con la emergencia cerca, para Enzo Russo (N. De R. aclaró la edila que lo conoce, por eso lo pone de ejemplo) y se preguntó si no podían reasignar algunas de la tareas que ella conoce que Enzo hace de más, en otro empleado. Otro ejemplo lo dio con una licitación del relleno sanitario que se dio este lunes. En este caso se abren primero los antecedentes, cuando en otros casos como Estacionamiento Medido o Transporte Público no sucedió. Si se hicieran de mejor manera, podrían abrirse a PyMEs, que están muy necesitadas de trabajo y serían más eficientes. Propuso un proyecto donde se arbitre la creación de una comisión de seguimiento de la emergencia, donde además de poder monitorear la situación, se pueden acercar herramientas para que el Ejecutivo haga frente a la situación.

Amespil afirmó que los fundamentos están, son los dichos y pueden estar de acuerdo o no, pero son esos. Sostuvo que está vigente una baja en la Coparticipación y de la recaudación, reconocida por la propia Provincia de Buenos Aires, dijo. Aclaró con el tema de giro en descubierto que el mismo se daría con autorización del Ministerio de Economía. Agregó que hubo compra directa a varios proveedores y se carga al RAFAM todos los días. El artículo mencionado, sostuvo, fue observado por el Tribunal de Cuentas, que quedó conforme con la justificación dada por la Comuna. Aclaró que caminos rurales y camino a la piedra sigue trabajándose, porque tienen fondos específicos, o sea, en caso que haya recaudación, seguirá dándose el mantenimiento. Destacó como importante el acceso a RAFAM on line de los concejales y lo volcado en Gobierno Abierto.

Rodríguez afirmó que una emergencia económica, en tiempos normales, debe tratarse cuando el Ejecutivo la pide y no tiempo después. Afirmó que podría el Ejecutivo haber convocado vía virtual a los ediles, porque si hay dudas y cuestionamientos, es porque no hubo comunicación. Destacó que gran parte de las críticas vienen por la presidenta de la Comisión de Hacienda (Celeste Arouxet), que no milita en la Oposición. ‘No hemos tenido la posibilidad de hablar con el intendente’, sostuvo Rodríguez, que reclamó mayor institucionalidad y comportamientos extraordinarios. Adelantó el acompañamiento del bloque en general, sin dejar de hacer las observaciones por el manejo de la Comuna pre pandemia.

Antes de seguir con los expositores, se trató una moción para ingresar al orden del día, el proyecto propuesto por Arouxet. Resultó rechazado por el Oficialismo de JxC.

Santellán se preguntó ‘¿Quién no está en emergencia después del gobierno de Macri?’. Aclaró el que el municipio está en emergencia por el segundo semestre del gobierno de Galli en 2019, que tuvo miedo de perder las elecciones. Se lamentó porque no hay proyecto para después de la emergencia.

Luego de todo el debate, los proyectos fueron, en general, aprobados por unanimidad.

Sobre el final se aprobaron dos desafectaciones de inmuebles, una de ellas en Loma Negra con reafectación en favor del Municipio.

