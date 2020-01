La visita de Carlos Bianco a Tapalqué

El Jefe de Gabinete de Axel Kicillof estuvo en Tapalqué. Visitó el Complejo de Adultos Mayores, las viviendas del programa Hogar en Casa, el Museo y las Termas. También brindó una conferencia de prensa donde realizó un balance del primer mes de gobierno.

carlos-bianco-tapalqueCarlos Bianco junto a Gustavo Cocconi – Imagen: TapalqueDigital

Esta tarde el Jefe de Gabinete de la provincia recorrió la ciudad en el bus eléctrico municipal junto al intendente Cocconi y parte de su equipo.

Luego de visitar el Complejo de Adultos Mayores llegaron a las viviendas del programa Hogar en Casa y brindaron una conferencia de prensa.

El primero en tomar la palabra fue el intendente de Tapalqué quien afirmó “para nosotros es una alegría que nos visite, una posibilidad de trabajo en común. Seguramente vamos a visitar mucho La Plata para articular todo lo que venimos pensando para nuestro pueblo”

El intendente también se refirió a la campaña electoral austera que realizó Axel Kicillof junto a Carlos Bianco y dijo “hay una cercanía y una unidad de concepción de como concebimos la función pública”

Por su parte el Bianco recordó que junto a Kicillof habían estado en Tapalqué mientras realizaban la campaña pero no habían tenido la oportunidad de recorrerla. “Nos habían comentado que era una ciudad muy bella y lo estoy comprobando” afirmó.

Se mostró muy satisfecho con la visita al Complejo de Adultos Mayores y a las viviendas del programa Hogar en Casa. En referencia a este proyecto dijo “Gustavo lo articuló para suplir deficiencias en materia de viviendas, de las que no se ocupó el gobierno anterior”

Adelantó que va a hacer lo posible para venir a la inauguración de las viviendas junto al gobernador Kicillof. La misma se realizará en el mes de marzo.

Balance del primer mes de gobierno

Precisamente mañana 11 de enero se cumple el primer mes de gestión del nuevo gobierno bonaerense. Bianco realizó un balance positivo de estos primeros 30 días

“Hemos empezado a trabajar muy bien, teníamos un trabajo previo de detección y caracterización de la situación de la provincia. No fue solamente buscar datos duros. Estuvimos cuatro años haciendo una radiografía de la provincia de Buenos Aires y sabíamos en las condiciones que la íbamos a encontrar, que son condiciones deplorables en términos generales” indicó.

Apenas asumió el gobernador presentó leyes de emergencia en materia económica, financiera, de seguridad, productiva, de empleo, salud, educación, etc.

Dijo que después de un arduo trabo político de quince días pudieron obtener la Ley Impositiva que les permitirá actualizar el valor de los ingresos de la provincia. “Hemos incluido en el espíritu de la Ley un carácter progresivo, donde los que tienen menos pagan menos y los que tienen un poquito más, justamente, pagan un poquito más” agregó.

También resaltó la retrotracción del aumento de la tarifa de luz que María Eugenia Vidal ya había acordado con las prestadoras del servicio eléctrico. En referencia a esta marcha atrás afirmó “generó que los y las bonaerenses tengan un poquito más de plata en los bolsillos para empezar a mover la rueda de la producción y el consumo”

Por último se refirió al alto nivel de endeudamiento que tiene la provincia

“El 26 de enero tenemos un vencimiento muy grande de deuda del orden de los 570 millones de dólares y tenemos un gran problema. No solo no tenemos los dólares para pagar sino que no tenemos los pesos. Esto es un botón de muestra, en el año tenemos vencimientos por más de 200 mil millones de pesos”

Dijo que ya están dialogando con tenedores de bonos particulares pero aclaró “los y las bonaerenses no pueden seguir padeciendo situaciones en la que el pago de intereses sea mayor a lo que el gobierno puede invertir en materia de salud, educación, etc. No es justo, no es razonable, no nos parece que sea la forma. Estamos tratando de darle sustentabilidad a ese deuda para que libere los recursos necesarios para poder hacer políticas que le sirvan al pueblo” (Fuente Tapalque Digital)

