Por el aumento de casos de COVID restringen el servicio de Justicia en Tandil

Lo dispuso la Suprema Corte de Justicia. Desde el Colegios de Abogados de Azul “El Poder Judicial debe garantizar el servicio pleno de justicia, aún en tiempos de pandemia”.

La presidencia de la Suprema Corte de Justicia, por medio de la Resolución SPL Nº 49/20, dispuso en las últimas horas de manera preventiva y provisionalmente la retrogradación del servicio pleno de justicia en la sede descentralizada de Tandil, a la situación de excepción reglada por Resoluciones SC Nº 386/20, Nº 480/20, sus ampliatorias y modificatorias.

Frente a esto se conocieron declaraciones del Presidente del Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Azul, doctor Gastón Argeri. Éste sostuvo: “el Poder Judicial debe garantizar el servicio pleno de justicia, aún en tiempos de pandemia”

El letrado agregó: “si la pandemia se agrava, el Poder Judicial no puede pensar en un 2021 igual a este año”.

“Hay un aspecto clave en todo lo que acontece en relación al tema: el servicio de justicia no se considera asimismo esencial y es la propia justicia quien debe hacerlo. Desde el Colegio de Abogados Departamental y desde el Colegio de Abogados de la Provincia hemos elevado constantemente este reclamo. Afortunadamente, se ha generado un muy buen ida y vuelta con los magistrados de nuestro Departamento Judicial, pero debemos seguir trabajando en ese sentido porque probablemente el 2021 no nos depare un mejor escenario y no podemos seguir adaptándonos a estos altibajos en el servicio de justicia, justificándonos que no existen las herramientas necesarias y las condiciones edilicias para garantizar que los procesos judiciales avancen”, sostuvo.

Al mismo tiempo agregó que “es preciso garantizar la continuidad y generar estrategias para evitar nuevas interrupciones. Desde julio en la ciudad de Tandil, hemos tenido la oportunidad de reanudar las actividades de manera presencial en los órganos judiciales de nuestra ciudad, luego de varios meses de mucha incertidumbre en varios aspectos”.

