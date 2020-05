Restaurante Olavarría: “Pago de salarios adeudados ya”

Distintas organizaciones firmaron un comunicado en respaldo de las once trabajadores que se encuentran en conflicto con la familia Schneider.

Este martes se conoció un comunicado, de distintas organizaciones, en respaldo a las once trabajadoras del Restaurante Olavarría que se encuentra en conflicto debido a que los propietarios adeudan el pago de salarios.

“Desde que se declaró el Aislamiento social Obligatorio y el comercio cerró sus puertas, la patrona Silvia Schneider y su padre, Enrique Schneider dejaron de pagarles los salarios. Varias de las trabajadoras son sostén de familia y su salario es lo que garantiza que ellas y sus hijos e hijas puedan comer diariamente”, dice el comunicado conocido y difundido.

“Este hecho esta precedido por un montón de atropellos e irregularidades que vivieron durante los años que trabajaron para estos patrones. Varias figuran en negro o están blanqueadas por menos horas de las que realmente trabajan, su obra social se encuentra cortada, no se les pagaba vacaciones, aguinaldos ni feriados, no tenían francos pagos, se les adeuda los aportes jubilatorios en la Anses de las que están blanqueadas (razón por la cual no pudieron cobrar la ATP del Estado nacional), los días que no trabajaban no se les pagaba por más que presentaran certificado médico, nunca tuvieron real cobertura de la ART ante los reiterados accidente en el lugar de trabajo, trabajaban en condición insalubres sin contar con los elementos de higiene necesarios, han vivido innumerables situaciones de violencia laboral y acoso que atentaba contra si integridad psicológica y física”, señala el comunicado.

En el comunicado agregan “es de destacar que la familia dueña del comercio cuanta con otro negocio gastronómico, la Empanaderia, que durante todo el aislamiento social han trabajado bajo la modalidad de viandas, además de contar con propiedades varias en la ciudad y en el campo. Todo esto le permitiría poder afrontar el pago de los salarios”.

En el comunicado además llegan fuertes críticas al gremio que debería velar por los intereses de la trabajadoras.

“Las trabajadoras deciden hacer público esta situación ante el total desamparo por parte del sindicato UTHGRA. Quien debiera representarlas y defenderlas les han dado la espalda no acompañándolas en el reclamo ni garantizando sus derechos como trabajadoras”, finaliza el comunicado.

Una de las organizaciones que adhiere al comunicado es el Frente Ni Una Menos y reclaman que las trabajadoras “puedan recibir sus haberes de los meses de marzo abril y mayo. Qué les den una solución ya!”

