Sesionó este jueves el Concejo Deliberante de Olavarría

Se trata de la primera sesión ordinaria del año. Fuerte protagonismo del Frente de Todos a partir de distintos proyectos presentados. Se aprobó, por unanimidad, el Pedido de Informes al Ejecutivo sobre como se organizó el Patio de Comidas que funcionó en el marco del evento religioso organizado por la Iglesia del Avivamiento.

Crónica: Martín Rodríguez – Foto: Radio Olavarría.

La sesión comenzó con discusiones relacionadas con cuestiones de dinámica interna del HCD, como fue el tema de los decretos, específicamente, del que declaró como visitantes ilustres a los pastores Rodríguez.

Ante la solicitud del concejal Eduardo Rodríguez, el presidente del cuerpo, Bruno Cenizo, indicó que remitirá una lista con los decretos emitidos durante el período extraordinario y el receso.

La concejal Arouxet leyó un homenaje al cumplirse un nuevo aniversario del nacimiento del expresidente Raúl Ricardo Alfonsín, este jueves 12. Tras la intervención, se aprovechó para declarar de interés la proyección del documental sobre Raúl Alfonsín que se emitió en Olavarría este jueves.

Quien presentó el proyecto fue el concejal de la UCR, Lastape, que también trazó una semblanza de la figura de Alfonsín. El concejal Endere describió el documental. El concejal Sánchez expresó que ‘levantó la vara política de la Argentina’. Fue aprobado por unanimidad.

El concejal Santellán introdujo en la sesión el tema relacionado con el repudio a la ‘agresión’ que sufrió la familia Sánchez, por parte del ‘concesionario del transporte público urbano’. El edil afirmó que siente obligación moral de defender el honor de las personas que se admira y pidió que todos dejen sentada su posición. Agregó que fue violentado un ex concejal. Sánchez, agradeció al concejal preopinante y todas las muestras de apoyo de quienes se han comunicado con él. Afirmó que no va a hablar del tema, pero declaró que luego de los hechos proferidos por Walter Gernetti, han padecido amenazas en la vía pública y sobrinos suyos han tenido llamativos accidentes con personas contratadas por Gernetti. Responsabiliza de la seguridad suya y de sus familiares al empresario.

Tras esto, dio comienzo la sesión con la elocución de Eduardo Rodríguez, que introdujo la declaración de interés del Encuentro Internacional de Estatuas, pese a la suspensión que rige sobre el mismo. Fue aprobado por unanimidad.

Germán Aramburu, ante la presencia de vecinos de la zona que estaban en la barra, presentó el proyecto relacionado con el pedido de limpieza de un galpón ubicado en las cercanías del Matadero. Explicó que se desconoce el actual titular, pero cuando el matadero funcionaba, se usaba como saladero. Agregó que ahora se acumula basura, junto a animales muertos y otros deshechos, teniendo en cuenta que cerca funciona el comedor ‘El Ángel de la Bicicleta’. Señaló que los vecinos ya le entregaron una nota al intendente, pero no han tenido respuesta. El concejal Endere informó que consultaron y que el predio es privado, y hay un expediente en trámite. De no realizarse la limpieza, la hará el Municipio, cargándole el costo al contribuyente. La concejal Almada explicó no alcanza con las intimaciones, como ya vimos el pasado año y el hantavirus, dijo. El proyecto fue aprobado por unanimidad.

La concejal González afirmó que la Kreppelfest, pese a la actual suspensión, se va a hacer en el algún momento, por eso insisten con la declaración de interés en tratamiento. El proyecto fue aprobado por unanimidad.

Luego, Lastape se refirió al proyecto que pide la construcción de bicisendas sobre Circunvalación entre Del Valle y 226. Sostuvo que los vecinos se ven complicados, sobre todo, cuando llueve, ya que deben circular en bici por la cinta asfáltica, que es angosta. Fue aprobado por unanimidad.

Llegó el turno del proyecto que pide informes por el retiro de arbolado urbano. La concejal Creimer explicó que la quita de ejemplares corre por cuenta del Ejecutivo, no de los particulares. Mencionó que hay una Dirección en la Comuna que se encarga del tema. Explicó que hay casos especiales donde los ejemplares pueden ser quitados, siempre con autorización, pero se pide que sean reemplazados. Entonces consultan por el destino de los árboles de Ituzaingó y Avellaneda, donde se realizó ‘Un día con el Espíritu Santo’, los de la pista de atletismo del Parque Avellaneda y los de Moreno y San Martín. La concejal Amespil respondió que el Ejecutivo les dijo que en todos los casos hay autorización para retirar los árboles. En el caso de los céntricos, eran árboles añosos y habían roto la vereda. En el caso de Ituzaingó y Avellaneda, tiene que ver con reclamos por tormentas y se evaluó que no estaban en condiciones, pero se indicó que deben reponer. En la pista de atletismo, los ejemplares se corrieron y se replantaron, afirmó. Van a acompañar igual el pedido de informes, sostuvo Amespil. El proyecto fue aprobado por unanimidad.

El siguiente tema fue el pedido a la Cámara de Diputados de la Provincia que trate el proyecto para bajar la edad para ser concejal. Señaló que la mayoría de edad está fijada en los 18 años y que hay una ley que permite votar a partir de los 16. Los jóvenes quieren participar, mencionó el edil, y ejemplificó con el Concejo Estudiantil de Olavarría. La concejal Creimer celebró que se le dé voz a los jóvenes y manifestó que el Frente de Todos tiene a Ofelia Fernández (N. del R.: la legisladora más joven del continente, que tiene banca en CABA). Aprobaron por unanimidad el pedido.

El proyecto de comunicación siguiente fue introducido por Landívar y explicó que hubo reuniones con feriantes de La Minga y Juntemos las Manos, que tienen dificultades, otra vez, para montar la feria en la Plaza. Destacó el papel de la Economía Social. Señaló que para muchos de ellos la feria es el sostén mensual. Además sirve para promover el uso del espacio público, manifestó, en un contexto de crisis social y económica. Están preocupados por la falta de acompañamiento en este tipo de actividades por parte de la Comuna y, en ese marco, que no existen canales de diálogo concretos, ya que se cambian los interlocutores. Lascano respondió desde el oficialismo que el municipio cuenta con una dirección de economía social, desde que él tenía a cargo el área de Desarrollo Económico. Para él, el acompañamiento existe, ya que se han entregado subsidios y microcréditos, se desarrollan capacitaciones para por introducirse en el mercado, el Club de Emprendedores, el Mercado en tu Barrio y el pabellón de la Expo Olavarría. El concejal Rodríguez reconoció que es verdad lo dicho por el oficialismo, pero no se debe soslayar la inquietud de los feriantes. Mencionó que han recibido un proyecto de ordenanza sobre las huertas de economía popular. “La posibilidad de estar o no en un puesto, es la posibilidad de tener o no un ingreso que le permita vivir durante la semana”. Faltan reglas claras, consideró Rodríguez, respecto a como cuando feriar o no en la plaza, por ejemplo, o como lograr habilitaciones. Mencionó que hace algunos fines de semana, fueron sacados de la plaza, casi por la fuerza pública. El proyecto fue desaprobado, por el voto negativo de Juntos por el Cambio y UCR.

Tras un cuarto intermedio, la sesión se retomó con el pedido de juegos para el barrio Costero Sur, poblado mayormente por integrantes de la comunidad paraguya, afirmó Mercedes Landívar que introdujo el proyecto. El mismo fue aprobado por unanimidad.

La concejal Almada pidió que se declare de interés las jornadas feministas que encabezará clodet garcía. Solicitó la participación de todas y recordó lo que fue el pasado año, con la llegada de la filosofa punk. Mencionó el contexto actual de las luchas feministas. Fue aprobado por unanimidad.

En línea con esta temática, se abordó el proyecto de instalación del banco rojo en el ingreso al edificio del HCD. La concejal De Bellis aclaró que el proyecto fue presentado por el FdT, pero ella adhiere. Este es uno de los puntos que quedó sin hacerse efectivo, pese a estar sancionado por ordenanza. La iniciativa, dijo, busca visibilizar la violencia que se ejerce contra las mujeres en todo el mundo. La concejal Landívar pidió que se inaugure el 25 de marzo, día provincial de lucha contra la violencia de género, y el presidente del cuerpo, afirmó que se hará lo posible. Fue aprobado por unanimidad.

El FdT, manteniéndose en la cuestión de género, a través de Mercedes Landívar, manifestó su preocupación por la falta de acciones concretas en el marco de la emergencia de género. Insistió, entre otras cosas, con que le pasen el número de expedientes donde se solicitó a la Provincia la construcción de un refugio. También recordó que Olavarría es uno de los distritos donde más casos se registran. Por otro lado, recordó declaraciones del intendente donde manifestaba que no solo es decir que estamos en emergencia. Más allá de los acuerdos, dijo Landívar, tiene que ver con tomar conciencia de lo que significa una emergencia. Agregó que no puede declarar que es un caso raro o que se hace mucho y sin embargo pasan cosas, ya que hay informes del PPEM que dan cuenta de las irregularidades que han hallado. No alcanza con contratar más personal, aunque eso se celebra.

La concejal Krivochen se mostró sorprendida por la Comunicación, debido al trabajo conjunto con las concejales, como ellas mismas reconocen. Destacó que hubo párrafo del discurso del intendente donde se aclararon ciertos temas. Hasta ayer, dijo Krivochen, hubo entrevistas con la directora de género, Florencia Juárez, por parte de las ediles. Landívar distinguió lo que hacen en el Deliberativo, de lo que hacen desde el Ejecutivo, en el marco de cualquier emergencia. Volvió a destacar el trabajo en la comisión del Cuerpo.

Luego de un cuarto intermedio y una nueva redacción, Juntos por el Cambio expresó, de todas formas, que no iba a acompañar el proyecto, debido al trabajo que se viene realizando y el acceso a los funcionarios. Santellán manifestó que esto tiene que ver con ‘la insistencia ante lo que falta’ y no por lo que se ha hecho. También solicitó que se termine con los gestos de hastío cuando se realicen exposiciones. No se aprobó, debido al voto negativo de Juntos por el Cambio y la UCR.

El concejal Rodríguez presentó el siguiente proyecto que busca obtener información sobre la relación entre el municipio y ‘Un día con el Espíritu Santo’. Rodríguez descartó algún tipo de discriminación religiosa con la actividad en el marco del pedido de informes, sino que tiene que ver con la utilización del Parque Sur para la instalación de un patio de comidas para alimentar a unos ‘35 mil personas’ que iban a venir. Afirmó que pudieron determinar que varios camiones de privados tuvieron que pagar una canon de 25 mil pesos. Agregó que por testimonios pudieron ubicar que el canon lo cobraba un tercero, del que hay hasta comprobantes de transferencias hechas a su cuenta. Preguntan por el acto administrativo que posibilitó el cobro de este canon o qué paraguas legal. También quieren saber a quien se le cobró la electricidad que se le suministró al predio y que alimentó los puestos. Rodríguez agregó que hubo convocatoria desde el gobierno a instituciones para que se registren y brinden el servicio de comidas. Desde el bloque quieren que el Ejecutivo remita el registro y que se informe si hubo algún tipo de reclamo o denuncia por parte de las instituciones por el cobro de canon a través de personas relacionadas con la Iglesia organizadora. En ese momento Rodríguez emitió un audio donde se le indicaba a un privado cómo tenía que hacer para ingresar a Olavarría y qué mercaderías podía entrar y cuáles comprar en la ciudad. Rodríguez recordó algunos puntos de la ordenanza que regula la instalación de food trucks, trabajada por el ex concejal Fal, del oficialismo. Al tema del canon se le agrega, dijo, el fracaso comercial que fue la actividad. Para el concejal Aramburu esto es una madeja que se va desentrañando día a día. Pidió agregar quien costeó la bajada de la electricidad, cuántas horas CORES se abonó a personal policial, cuáles fueron los extras a personal sanitario y cuáles fueron los camiones inspeccionados por Bromatología. El pedido de informes fue aprobado por unanimidad.

El concejal Sánchez justificó el proyecto que pide modificar las conformaciones de las comisiones de Género y Legislación. Se trata, dijo, de que queden similar a los que fueron los resultados electorales. Los bloques que más tienen, deben ceder, ya que no es equitativo lo votado en Preparatoria. El concejal Endere afirmó que el proyecto es inconsistente en su argumento, pero pide un cuarto intermedio para resolverlo.

