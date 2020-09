En la cuarentena, infiel (Lorqueana)

Escribe: Guillermo Del Zotto

Y que yo me la llevé al río

creyendo que no era asintomática,

pero tenía un resfrío.



Fue una noche de Cuarentena

y por ordenanza municipal.

Se apagaron los negocios

y se encendieron los grillos.

En las últimas esquinas

toqué sus pechos en derrame,

y se me abrieron de pronto

como una masa madre.

Su tarro de alcohol con agua

me sonaba en el oído,

como de un tapaboca la tela

rasgada por diez cuchillos.

Sin luz de plata en sus copas

los árboles han crecido,

y un horizonte de casos

muy lejos daban positivo.



Pasadas las vigilancias,

los juncos y los espinas,

bajo su mata de pelo

hice un hoyo con lavandina



Yo me quité la bufanda.

Ella se quitó el barbijo.

Yo del cinto el Lysoform.

Ella sus cuatro pañuelitos.

Ni de Palermo las cacerolas

tienen el cutis tan fino,

ni los cristales con luna

relumbran con ese brillo.

Sus muslos se me escapaban

como peces sorprendidos,

la mitad llenos de gel,

la mitad llenos de frío.

Aquella noche corrí

el mejor de los caminos,

montado en potra sin máscara

sin bridas ni barbijos.

No quiero decir, por caso sospechoso

las cosas que ella me dijo.

La luz del entendimiento

me hace como de caso descartado.

Sucia de besos y jabón blanco

yo me la llevé del río.

Con el aire se batían

los olores de infectadura y delirio.



Me porté como quien soy.

Como un recuperado legítimo.

Le regalé alcohol en gel

del grande y rojizo,

y no quise enamorarme

porque teniendo un resfrío

me dijo que no era asintomáitica

cuando la llevaba al río.