Vacunación adultos mayores: Lectora de En Línea Noticias envío un mensaje al Intendente

Mi nombre es Silvia Salomone y les escribo con la esperanza que estas líneas le lleguen al Sr. Intendente o a alguna persona relacionada con el tema Salud.

Desde hace un tiempo me siento muy preocupada por el tema de la vacunación contra la gripe y la neumonía para los adultos mayores. No sólo escribo en mi nombre sino que somos varios integrantes de la familia y también de la vecindad que estamos anotados en el Banco de Leche para ser vacunados (en mi caso desde mitad de Abril) y nos han dicho que nos quedemos en casa pues pasarán a vacunar casa por casa.

Cuando he llamado me han dicho que debo seguir esperando pues somos muchos y además, algunas veces no tienen las vacunas que debieran llegar desde la Nación.

Mi preocupación ha llegado a un punto que siento que debo hacer algo al respecto. No es una queja ni tampoco una crítica. He enviado mensajes a la radio con la esperanza que alguien tome en cuenta mi preocupación y ahora se me ha ocurrido escribir estas líneas.

Entiendo que el Sr. Intendente está totalmente dedicado a la pandemia que por otra parte, en mi humilde opinión, nos ha guiado muy bien pero considero que el tema vacunación también es un tema de la salud de los olavarrienses.

Desde el sentido común y con mucho respeto reflexiono: somos muchos los adultos mayores que debemos vacunarnos y si seguimos esperando llegará el invierno y estaremos desprotegidos pues si bien estamos en casa la vacuna también es necesaria.

Se me ocurre que habría que agilizar esta cuestión para lo cual humildemente me planteo si no podremos acercarnos a los vacunatorios, sobretodo los que podemos movernos fácilmente, con turno y tomando todas las medidas sanitarias para que las vacunas lleguen a todos en tiempo y forma para prevenir gripes y neumonías sobre todo en esta época de pandemia.

Ojalá que esta preocupación sea compartida con quien o quienes tengan relación con el tema Salud y todos los adultos mayores podamos ser vacunados antes del invierno.

Comparte esto: Facebook

LinkedIn

Twitter

Telegram

WhatsApp