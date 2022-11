Sergio Berni: «La PBA tuvo sus mejores índices de inseguridad en los últimos 25 años»

Lo señaló el ministro en su paso por Olavarría.

El Ministro de Seguridad Sergio Berni encabezó una conferencia de prensa junto al intendente Ezequiel Galli, el diputado provincial César Valicenti y el Subsecretario de Seguridad Mario Busto. El encuentro con los medios locales se realizó en el Salón Blanco del palacio San Martín, donde se abordaron varios temas de la problemática de la seguridad provincial.

Berni señaló que, «el gobernador cuando asumió se había comprometido entre otras tantas reformas que teníamos y transformaciones que tenemos que hacer en la policía a renovar el parque automotor, un parque automotor que no hace falta que le explique a usted como estaban porque lo veían todos los días en la calle circulando, dando lástima.»

El ministro indicó que, «eso tiene que ver también con la capacidad operativa de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y en ese sentido hoy lo que estamos haciendo renovando la totalidad de la flota urbana, ya lo hemos hecho el año pasado que hemos renovado el 100% de la flota de los vehículos rurales vehículos que tenían más de un millón de kilómetros y en esta oportunidad estamos renovando la totalidad de la flota urbana, como bien decía el intendente esto beneficia en que tenemos mayor operatividad menos tiempo vehículos parados arreglando.»

Berni señaló que «el desafío que asumió el gobernador de entender que la provincia el 80% de nuestros habitantes están en zonas rurales o semi rural y por eso necesitamos crear la Policía Rural una especialidad totalmente nueva, hemos elegido Olavarría como sede del funcionamiento de nuestra escuela y han egresado ya los mil primeros oficiales. Ya estamos convocando junto a las entidades rurales para la inscripción en marzo del año que viene que empiece una nueva tanda, estábamos recién hablando con con César Valicenti la importancia de la incorporación en los próximos meses de un sistema de videovigilancia aérea para toda la zona rural de la provincia de Buenos Aires con transmisión de imágenes diurnas y nocturnas, de manera permanente con diferentes puestos de control a lo largo de lo ancho de la provincia que nos va a permitir tener prácticamente toda la superficie de nuestra provincia monitoreada, desde el cielo con un sistema de drones. Drones muy grandes, son tan grandes como un helicópteros que van a estar permanentemente en el aire.»

«Bueno, todo este sistema que tiene que ver con el compromiso que asumió el gobernador de llevarle tranquilidad a nuestros hombres y mujeres que producen riqueza en el interior de la provincia y que necesitan de una policía con mayor tecnología, mayores recursos y mucho más capacitada, así que muy contento con este trabajo que estamos haciendo el trabajo articuladamente con los intendentes con las diferentes actores de la sociedad civil para redundar en esto en un plan integral de seguridad.»



El ministro señaló que, «si hacemos memoria, cuando asumimos hace menos de dos años, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores de la Provincia de manera unánime determinó que estábamos ante una emergencia en materia de seguridad en toda la provincia y por eso, el trabajo que estamos haciendo, por eso el compromiso que asumió el gobernador que como todos sabemos la seguridad es una construcción colectiva, es un multiagencial, multidisciplinaria, que se construye todos los días con diferentes actores de la sociedad y desde el Ministerio de Seguridad que en realidad nosotros somos el ministerio de la policía, no la seguridad, como decíamos recién, es una construcción mucho más amplia, donde hay diferentes organismos que permanentemente reclamamos que asuman la misma responsabilidad y el mismo compromiso que asumimos todos los días y que en el transcurso del año vemos que a veces queda un poco rezagado».

El Homicidio de Blaquier



Berni repasó en una conferencia de prensa el homicidio de empresario Blaquier: «A la mañana estábamos viendo el tema de los delincuentes que deberían estar detenidos, que la justicia los libera, que después terminan asesinando a bonaerenses todos los días y por eso el reclamo permanente que le hacemos a la justicia, pero no bajamos los brazos, no nos resignamos. Hay un gobierno que está decidido dar batalla a esta lucha contra la inseguridad, cuando nosotros analizamos de qué manera venimos avanzando observamos las estadísticas que publica el Ministerio Público Fiscal que es el jefe de todos los fiscales y es quien recibe todas las denuncias más allá de la gravedad de la situación que tiene el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires los números por primera vez el año pasado la provincia de Buenos Aires tuvo sus mejores índices de inseguridad en los últimos 25 años y eso hace que sigamos profundizando este camino de transformación.»

Los Patrulleros y el recurso humano



«Creo que nunca se recibieron 16 patrulleros para renovar la flota y hoy un patrullero como estos, blindados deben estar en los 12 o 13 millones de pesos, así que calcule multipliquenlo por 16 o por 26 porque ya pusimos 10 anteriormente, así que estamos hablando casi de 300 millones de pesos.»

«En materia de personal señaló que, «los recursos humanos de la Policía son uno de los bienes más escasos que hay. La Policía de la Provincia tiene un déficit de más del 100% de la de su dotación de personal por sobre todas las cosas operativas, porque la policía no solamente tiene personal de calle tiene diferentes áreas que no portan armamento y tampoco hacen a la seguridad y usted calcule que en los últimos años prácticamente entre bajas vegetativas y la poca cantidad de efectivos que fueron egresando, porque egresar un efectivo es una inversión muy fuerte, no solamente en formación de lo que sale formar un policía.»

«El gobernador tomó la decisión este año de que, escuchen el número que le voy a decir, normalmente egresaban entre 1.200 y 1.300 efectivos que este año egresen 20.000 mil, para eso convocamos a todos los intendentes por sobre todas las cosas donde mayor déficit hay en el conurbano, bonaerense y trabajando con los intendentes y llevando adelante un examen, no solamente físico, sino psicológico exhaustivo para ir mejorando el perfil de nuestros hombres y mujeres, ni siquiera se pudo, llegar a cumplir la mitad de los efectivos.

Hoy están igualmente cursando 6000 hombres y que van a egresar en marzo del año que viene.

El intento de magnicidio a CFK

«Me parece que eso está en muy encaminado, me parece que todo lo que habíamos, pinado desde el primer momento se fue dando que no era un loquito suelto, después apareció que era abierto una organización atrás decíamos que atrás de esa organización no había que profundizar la financiación y empezaron a aparecer las puntas de aquellos que financiaban esta suerte de organizaciones que tenían como finalidad. Esto no generar un malestar y que de pronto terminaron cometiendo este acto delictivo, así que seguramente eso lo lo lleva adelante una una jueza federal y que la jueza federal me parece todavía tiene mucho para investigar para adelante.»

Comparte esto: Facebook

LinkedIn

Twitter

Telegram

WhatsApp