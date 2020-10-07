Sesiona el Concejo Deliberante: Se tratan las multas por reuniones sociales
Además se tratarán una serie de proyectos harán hincapié en el reclamo de viviendas y acceso a la tierra. La sesión será trasmitida en el Facebook Live de En Línea Noticias.
De manera telemática este miércoles se concretó la reunión de Labor Parlamentaria que dejó cerrado el orden del día de la undécima sesión del Honorable Concejo Deliberante de Olavarría.
Después de varias idas y vueltas los concejales tratarán el Decreto del Intendente Ezequiel Galli que dispuso multas para quienes organicen o lleven adelante reuniones sociales en el marco del distanciamiento social preventivo y obligatorio.
Además se tratarán una serie de proyectos harán hincapié en el reclamo de viviendas y acceso a la tierra.
ORDEN DEL DÍA DE LA UNDÉCIMA (11°) SESIÓN ORDINARIA DEL PERÍODO DELIBERATIVO 2020
EXPEDIENTES INGRESADOS EN TÉRMINO REGLAMENTARIO
|EXPTE. 208/20 H.C.D. Reingreso Veto Parcial Legislación
|BLOQUE CUIDEMOS OLAVARRÍA PYTO. DE ORDENANZA. ESTABLÉCESE EL MECANISMO DE ACCESO A INFORMES DE GESTIÓN DEL D.E.M. AL H.C.D. SIN PERJUICIO DE LO DISPUESTO EN EL ART. 108°, INC. 7 DEL DTO. LEY 6769/58 DE LA LOM.-
|EXPTE. 253/20 H.C.D. (Con anexión de Exptes.: 065/20 y 145/20 H.C.D.) Reingreso – Veto Total Legislación
|INTERBLOQUE FRENTE DE TODOS PYTO. DE ORDENANZA MODIFICANDO EL INC. 3.11 DEL ART. 67° DE LA ORDENANZA FISCAL N° 2460/99 Y MODIF. (EXENCIÓN DEL 50% DE LA TASA POR INSPECCIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE).-
|EXPTE. 320/20 H.C.D. Infraestructura – Hacienda – Legislación
|BLOQUE U.C.R. PYTO. DE ORDENANZA. S/ DENOMINACIÓN DE PUENTE DETERMINADO CON EL NOMBRE DE FLORENTINA GÓMEZ MIRANDA.-
EXPEDIENTES CON DESPACHO DE COMISIÓN
|EXPTE. 1800/20 D.E.
|RECARATULADO 296/20 H.C.D. DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL PYTO. DE ORDENANZA. CONVALIDACIÓN DE DTOS. 2563/20 Y 2566/20 DEL D.E.M., SANCIONES EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA.-
|EXPTE. 2008/16 D.E.
|RECARATULADO 184/20 H.C.D. DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL PYTO. DE ORDENANZA. DONACIÓN A/F DE LA SRA. MARÍA CELESTE CEPEDA DEL INMUEBLE UBICADO EN CALLE FASSINA N° 650.-
|EXPTE. 1195/05 D.E.
|RECARATULADO 187/20 H.C.D. DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL PYTO. DE ORDENANZA. DONACIÓN A/F DEL SR. NÉSTOR DANIEL ACOSTA Y LA SRA. EDDA ESTHER SANTELLÁN, DEL INMUEBLE UBICADO EN CALLE BELGRANO N° 1364 DE LOMA NEGRA.-
|EXPTE. 2127/19 D.E.
|RECARATULADO 190/20 H.C.D. DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL PYTO. DE ORDENANZA. DONACIÓN A/F DEL SR. NICOLÁS MONTIEL Y LA SRA. ROMINA ANDREA JAIME, DEL INMUEBLE UBICADO EN CALLE 15 N° 2689 DE OLAVARRÍA.-
|EXPTE. 2159/16 D.E.
|RECARATULADO 239/20 H.C.D. DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL PYTO. DE ORDENANZA. DONACIÓN DE INMUEBLE, UBICADO EN CALLE 11 N° 2604 A/F DEL SR. RAÚL MARCELO URETA Y LA SRA. LILIANA RAQUEL RUÍZ DÍAZ.-
|EXPTE. 259/20 H.C.D.
|INTERBLOQUE FRENTE DE TODOS PYTO. DE ORDENANZA CREANDO EN EL ÁMBITO DEL H.C.D. UNA MESA INTER-DISCIPLINARIA PARA EL ANÁLISIS, ESTUDIO Y EVALUACIÓN DEL USO CIENTÍFICO DEL CANNABIS PARA USO MEDICINAL.-
|EXPTE. 712/20 D.E.
|RECARATULADO 277/20 H.C.D. DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL PYTO. DE ORDENANZA. CONVALIDACIÓN LICITACIÓN PRIVADA, COMPRA DE EQUIPOS PARA IDENTIFICACIÓN Y SENSIBILIDAD DE AGENTES INFECCIOSOS.-
|EXPTE. 4839/19 D.E.
|RECARATULADO 280/20 H.C.D. DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL PYTO. DE ORDENANZA. CONDONACIÓN DE DEUDA A FAVOR DE LA ASOCIACIÓN DE BOMBEROS VOLUNTARIOS.-
EXPEDIENTES A TRATAR SOBRE TABLAS, EN CONJUNTO, DE ACUERDO A LO DETERMINADO EN LA COMISIÓN DE LABOR PARLAMENTARIA
|EXPTE. 321/20 H.C.D.
|INTERBLOQUE FRENTE DE TODOS PYTO. DE COMUNICACIÓN. BENEPLÁCITO AL ACUERDO REGIONAL DE ESCAZÚ.-
|EXPTE. 322/20 H.C.D.
|INTERBLOQUE FRENTE DE TODOS PYTO. DE COMUNICACIÓN. BENEPLÁCITO A LA MODIFICACIÓN DE LA LEY 26815, PROTECCIÓN DE ECOSISTEMAS.-
|EXPTE. 330/20 H.C.D.
|INTERBLOQUE FRENTE DE TODOS PYTO. DE RESOLUCIÓN. BENEPLÁCITO AL PLAN INTEGRAL DE POLÍTICAS AMBIENTALES DE LA NACIÓN.-
…………………………………
|EXPTE. 323/20 H.C.D.
|INTERBLOQUE FRENTE DE TODOS PYTO. DE COMUNICACIÓN. BENEPLÁCITO A PLAN BONAERENSE DE SUELO, VIVIENDA Y HABITAT.-
|EXPTE. 324/20 H.C.D.
|INTERBLOQUE FRENTE DE TODOS PEDIDO DE INFORMES S/ TERRENOS MUNICI-PALES EN TODO EL PARTIDO DE OLAVARRÍA.-
|EXPTE. 332/20 H.C.D.
|INTERBLOQUE FRENTE DE TODOS PYTO. DE RESOLUCIÓN. BENEPLÁCITO S/ PLAN NACIONAL DE SUELO URBANO.-
|EXPTE. 333/20 H.C.D.
|INTERBLOQUE FRENTE DE TODOS PYTO. DE RESOLUCIÓN MANIFESTANDO PREOCUPACIÓN POR PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE.-
|EXPTE. 336/20 H.C.D.
|MESA DE EMERGENCIA DE OLAVARRÍA PYTO. DE RESOLUCIÓN SOLICITANDO AL D.E.M. EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDENANZA 3916/15.-
…………………………………….
|EXPTE. 325/20 H.C.D.
|INTERBLOQUE FRENTE DE TODOS PEDIDO DE INFORMES S/ LA UTILIZACIÓN DEL FONDO ESPECIAL DE CULTURA Y TURISMO.-
|EXPTE. 326/20 H.C.D.
|INTERBLOQUE FRENTE DE TODOS PYTO. DE RESOLUCIÓN SOLICITANDO AL D.E.M. DOTAR DE MEDIDAS DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE RECALDE.-
|EXPTE. 327/20 H.C.D.
|INTERBLOQUE FRENTE DE TODOS PYTO. DE RESOLUCIÓN SOLICITANDO AL D.E.M. LIMPIEZA EN LUGAR DETERMINADO DE LA CIUDAD.-
|EXPTE. 328/20 H.C.D.
|INTERBLOQUE FRENTE DE TODOS PEDIDO DE INFORMES SOBRE SITUACIÓN DE VIVIENDAS EN CONSTRUCCIÓN EN SIERRA CHICA PARA PERSONAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO.-
|EXPTE. 329/20 H.C.D.
|INTERBLOQUE FRENTE DE TODOS PEDIDO DE INFORMES S/ PRESENTACIÓN DE LA FUNDACIÓN “CAMPO LIMPIO”.-
|EXPTE. 331/20 H.C.D.
|INTERBLOQUE FRENTE DE TODOS PYTO. DE RESOLUCIÓN SOLICITANDO AL D.E.M. LA COLOCACIÓN DE LUMINARIA PÚBLICA EN PLAZA DEL BARRIO PICKELADO.-
|EXPTE. 334/20 H.C.D.
|INTERBLOQUE FRENTE DE TODOS PYTO. DE RESOLUCIÓN DECLARANDO DE INTERÉS LEGISLATIVO LA APLICACIÓN DE DISPOSITIVOS MÓVILES, “TERCER TIEMPO”.-
|EXPTE. 335/20 H.C.D.
|BLOQUE RADICALES EN JUNTOS POR EL CAMBIO PYTO. DE RESOLUCIÓN SOLICITANDO AL D.E.M. LIMPIEZA EN ZONA DETERMINADA DE LA LOCALIDAD DE SIERRAS BAYAS.-
|EXPTE. 337/20 H.C.D.
|BLOQUE JUNTOS POR EL CAMBIO PYTO. DE COMUNICACIÓN. BENEPLÁCITO S/ PYTO. DE LEY EXCEPTUANDO DE IMPUESTOS A SERVICIOS DIGITALES.-