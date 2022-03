Sesiona el HCD con motivo del Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia

El Honorable Concejo Deliberante de Olavarría lleva adelante la Sesión Especial con motivo del Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Si bien la sesión debía llevarse adelante en el ex Centro Clandestino de Detención Monte Peloni, un acuerdo de Labor Parlamentaria determinó su realización en la Sociedad Española debido a las condiciones climáticas adversas y las alertas meteorológicas vigentes.





El Honorable Concejo Deliberante de Olavarría llevó adelante este jueves la Sesión Especial con motivo del Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Si bien la sesión debía llevarse adelante en el ex Centro Clandestino de Detención Monte Peloni, un acuerdo de Labor Parlamentaria determinó su realización en la Sociedad Española debido a las condiciones climáticas adversas y las alertas meteorológicas vigentes.

La presidente del Concejo Deliberante abrió la Sesión Especial invitando al ex detenido Carlos Genson a izar la Bandera Nacional y, posteriormente, la Secretaria Legislativa Margarita Arregui tomó asistencia dando cuenta de las ausencias –con aviso – de los concejales Mercedes Landivar Valerio, Juan Sánchez y Juan Mujica.

El concejal Maximiliano Wesner fundamentó un proyecto de Ordenanza presentado por el interbloque del Frente de Todos donde se propone la modificación de la Ordenanza que establece la realización de esta sesión especial en el Monte Peloni.

Por acuerdo de Labor Parlamentaria dicho proyecto será tratado en la comisión de Legislación.

Luego se trataron proyectos de Resolución que fueron presentados por la Comisión por la Memoria con la firma de Carmelo Vinci. Los proyectos fueron aprobados unanimidad y su articulado leído desde la Secretaria Legislativa HCD. De esta manera fueron sancionadas las Resoluciones N° 018/22; 019/22, 020/22.

La concejala del Foro Olavarría-FR, Inés Creimer solicitó a la presidencia del cuerpo que se les otorgue la palabra a los ex detenidos durante la sesión, algo que ya estaba acordado entre las autoridades del HCD y los integrantes de la Comisión por la Memoria.

Ya sin proyectos en tratamiento expresaron sus opiniones respecto a la fecha el Concejal Carlos Coscia (Juntos), los concejales Concejal Belén Vergel y Sebastián Matrella (UCR-Juntos).

Coscia dijo que “el lema memoria, verdad y justicia se ha instalado en la cultura argentina como símbolo de la lucha contra uno de los actos más crueles de nuestra historia”. Además, pidió “nunca más en la Argentina, nunca más en el mundo”.

La concejal Belén Vergel expresó que “la vuelta a la democracia, los derechos humanos, la CONADEP, el juicio a las juntas, el banco de datos genéticos, son el resultado de la conquista del pueblo, y con orgullo puedo decir que pertenezco al partido que fue parte de esa conquista y es el que ha tomado el compromiso de saldar las deudas que la democracia aún tiene con el Estado Argentino”.

Tras los discursos de los concejales y concejalas, las autoridades del Concejo Deliberante cedieron un lugar en el estrado a las víctimas de la última dictadura militar. El primero en hacerlo fue Carmelo Vinci quien remarcó “lo que estamos conmemorando hoy es absoluto presente”. Luego indicó que fueron invitadas distintas víctimas de la dictadura para que contaran sus historias personales.

El tandilense Walter Fernández fue otra de las víctimas que se dirigió a los concejales, recordó que detenido el 29 de abril de 1977 el mismo día que en Olavarría detuvieron al abogado Carlos Alberto Moreno. “Ese golpe militar no fue para ir a buscar a compañeros que hacíamos actividades en los barrios, eran los civiles que habían instigado al golpe militar” y pidió “queremos que nos digan dónde están los cuerpos de los compañeros que faltan, esa es la justicia que hoy estamos pidiendo”.

Walter Fernández es parte de los testigos que deberán declarar en el juicio de “La Huerta” que se está llevando adelante en los Tribunales Federales de Mar del Plata. “Uno de nosotros que llegue vivo, ese juicio llegará al final. Esa es la memoria, no nos vamos a olvidar”, sostuvo.

El último de los oradores fue, Eduardo Ferrante también detenido de manera ilegal en el centro de clandestino de detención “La Huerta”. Ferrante recordó “a los compañeros” que pasaron por la Huerta y dijo “La Huerta es un predio del Ejército muy parecido a Monte Peloni, en Tandil”. Expresó Ferrante “hemos tratado de pelear por la vigencia de los Derechos Humanos, los Derechos Humanos de hoy es la violencia institucional que sufren nuestros pibes en las calles”.

La sesión culminó alrededor de las 11.30 de la mañana cuando la presidente del Concejo Deliberante, Cecilia Krivochen invitó a Carmelo Vinci a realizar el arrió de la Bandera Nacional.

