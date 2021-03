Solá: “Berni debería pedir disculpas porque sus actitudes tienen un impacto político”

El canciller Felipe Solá consideró este jueves que el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, “debería pedir disculpas, porque sus actitudes ya son actitudes con un impacto político”. Se refería así a declaraciones realizadas días pasados por Berni, donde el ministro apuntó a “quienes durante diez años cascotearon a este espacio político y después volvieron”.

Sola, consultado en Radio Con Vos sobre la actitud del funcionario provincial que ayer estuvo en primera fila en un acto de Cristina Fernández de Kirchner en Las Flores, afirmó que “manejar la seguridad de provincia de Buenos Aires es muy complicado, muy difícil, es un tema sobre el que tengo opinión y no la he dado porque soy canciller y no me quiero meter con la provincia que ya goberné”.

Boicot

Sergio Berni comentó el lunes en CNN Radio: “Hubo quienes durante diez años cascotearon a este espacio político y después volvieron”. No nombró al presidente Alberto Fernández, pero dijo que “el que se quiera poner el sombrero que se lo ponga”. “Yo siempre estuve en el mismo lugar, por lo que no me pueden achacar de querer boicotear el espacio político al que pertenezco hace 30 años. Yo nunca me fui”, lanzó el ministro de Axel Kicillof.

Solá le salió hoy al cruce: “Con respecto a la frase de ‘los que volvieron’, que Berni ponga nombres y apellidos y entonces las cosas se aclararán. Sino, es una frase más”.

Polémica

La polémica entre Nación y Berni volvió a escena tras la aparición de M, la niña que estaba desaparecida desde el lunes pasado. Allí el ministro calificó de “hipócrita e inoperante” a Frederic y a su segundo, Eduardo Villalba. A raíz de ello, en la Casa Rosada hubo una fuerte reacción interna que se canalizó primero en la cuenta de Twitter Mujeres Gobernando, un colectivo que reúne a unas 250 funcionarias, que expresó su rechazo a la “violencia” utilizada por el funcionario bonaerense.

"Ante la falta de argumentos, intentan desviar el foco de la discusión y ponerme en un lugar que no es el mío. No soy violento y respeto al colectivo de mujeres. Tienen todo el derecho de decir lo que sea", afirmó Berni al referirse al caso de la niña de siete años que fue encontrada con vida en Luján.