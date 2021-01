Sputnik V: “Todavía no hablo ruso”, dijo Mariana Lestelle a tres días de aplicarse la vacuna

La médica olavarriense Mariana Lestelle, como tantos otros profesionales de la salud del país, se encuentran realizando reportes periódicos tras haberse aplicado la vacuna Sputnik V.

Reporte 72 hs post vacunación 1 dosis https://t.co/NLHNJyRzRi — Mariana Lestelle (@MarianaLestelle) January 2, 2021

Este sábado, a tres días de haber sido inoculada, se mostró en redes sociales con un breve mensaje que terminó con ironía: “Todavía no hablo ruso”.

Tarea cumplida. Hoy se vacunaron 45 profesionales de la salud en #olavarria. Ningún efecto adverso en los 30 minutos de control pos vacunación pic.twitter.com/39f7wA6j63 — Mariana Lestelle (@MarianaLestelle) December 30, 2020

“Acá haciendo el reporte, 72 horas post primera dosis de vacunación para COVID-19, sigo bien. Ya el dolor inicial que había tenido en las rodillas se me pasó, no tuve fiebre, no tuve dolor muscular, no tuve ninguna de las cosas esperables que puede producir la vacuna”, dijo Lestelle.

“Tercer día, bien acá todavía no hablo ruso”, remató.