Su hija fue victima de femicidio y la recordarán en Azul

Se trata de María Zarate, una olavarriense cuya hija fue victima de Femicidio en Azul hace un año y medio.

María Zarate

María Zárate, mamá de Eliana Mendilaharzu (la joven azuleña víctima de femicidio) se refirió a las actividades en conmemoración al año y medio que se cumple este miércoles tras la muerte de su hija y contó: «Hay un programa en uno de los ministerios de la provincia que se llama «Mariposas» y es para recordar y hacer un acto reparatorio para los familiares, amigos y allegados».

«Se va a colocar una señalización en una obra que realiza un artista de Buenos Aires, en una esfera con su rostro y con una frase emblemática que nos deje también algo a todos como sociedad» agregó.

En este punto recordó a su hija como una persona solidaria y con un inmenso corazón y expresó: «La frase que acompañe su rostro nos tiene que servir para contextualizar realmente lo que nos está pasando. Porque no es sólo colgar un cartel y que después pase desapercibido. Porque la violencia hoy está en todos lados».

Asimismo, María remarcó que la movida cuenta con el apoyo y el acompañamiento de la Municipalidad de Azul y expresó: «Ellos siempre se han mostrado predispuestos y trabajan junto con la provincia con el tema de Eliana. Y para mí, más allá que sea un acto reparatorio es muy emotivo».

«Con estas acciones mucha gente empieza a entender lo complejo que es todo. Porque cuesta bastante levantarse todos los días con la fortaleza para luchar por ella y por todas las mujeres. Lamentablemente si la sociedad no empieza a empatizar con esta problemática que nos impacta todos los días, las cosas no van a cambiar» añadió.

Más adelante la madre de Eliana contó que trabaja a diario para transformar el dolor que le ocasionó la pérdida de su hija, en amor: «No me preguntó porque me tocó a mí y el dolor no es trasmisible a los otros. Y creo en la justicia y creo que va haber una justicia justa, pero nada me repara».

En esa línea también resaltó que está abocada a conformar una asociación civil para acompañar víctimas de violencia y dijo: «De hecho hoy la casa de Eli se ha trasformado en un refugio transitorio. Si bien es una casa chica, creemos que desde el amor se construye».

«Estoy trabajando con grupos nacionales y hasta con Yuyo García que es una bendición, es el creador de la ley Micaela, y es uno de los que me va asesorando y acompañando. Porque para mí todo esto es nuevo, soy una mamá y no soy profesional, pero tengo la convicción de seguir con esta lucha» finalizó.

Por último, María Zárate manifestó que el acto reparatorio se realizará mañana desde el mediodía en la Plaza Ameghino y contará con la muestra de la artista Eleonora Ghioldi, quien expondrá gigantografías y habrá charlas abiertas a la comunidad, de las que participarán padres y familiares de víctimas de violencia de género y femicidios. (El Tiempo – En Línea)

