Se desarrolla el proyecto “Talleres para promover una convivencia escolar armónica», diseñado por la responsable del área de Mediación Comunitaria del Municipio, Andrea Imbrogno; a los fines de fortalecer los acuerdos escolares.

En este contexto, se realizó una reunión con el grupo de madres y padres de los estudiantes de la EGB Nº15 «Estanislao del Campo» para informar sobre el desarrollo de talleres en el espacio escolar; con motivo de propiciar la mejora de la convivencia en este ámbito.

Asimismo, desde Mediación Comunitaria se reciben consultas y se intercambian propuestas para abordar la problemática en cuestión.

Mediación Comunitaria

Entre los servicios y atención que se brinda desde el área se encuentra la mediación comunitaria, un procedimiento voluntario, gratuito, confidencial y participativo por medio del cual el mediador, colabora para que las partes (vecinos, sociedades de fomento, clubes, asociaciones, etc.) que tienen un conflicto puedan con su ayuda construir un acuerdo satisfactorio para ellas. Por medio de la mediación comunitaria se facilita el diálogo entre los vecinos, para que mejoren sus relaciones, contribuyendo de esta manera a una convivencia más pacífica.

Se abordan cuestiones derivadas de: ruidos molestos (música alta, ladridos de perros, trabajos ruidosos en horarios de descanso, etc.) animales sueltos, medianería, humedad, rajaduras, etc, árboles y/o plantas que causan daños y/o invaden propiedades vecinas, basura acumulada, presencia de roedores, problemas de convivencia entre vecinos y/o familiares, incumplimientos por trabajos de albañilería, plomería, pintura, etc., problemas con alquileres, desalojos, deudas, etc., copropiedad y en condominios, estacionamiento de vehículos en lugares que no corresponden.

