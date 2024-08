Axel Kicillof: “Olavarría es una potencia en la provincia de Buenos Aires”

Fotos: Mauricio Latorre / En Línea Noticias

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof llevó adelante este miércoles un acto en el Salón Rivadavia donde dejó inaugurada la sede de la UTOI que comenzará a funcionar en nuestra ciudad luego de emplazarse en un edificio ubicado en Pringles y Coronel Suárez.

La nueva dependencia policial estará dotada con más de 100 efectivos policiales que dispondrán de vehículos tipo pickup y motos de alta cilindrada.

Antes del acto, el gobernador mantuvo una reunión con sectores productivos. En el Salón Blanco del Palacio Municipal San Martín, Kicillof acompañado del intendente Maximiliano Wesner escuchó a representantes de la industria, el Parque Industrial, la Cooperativa Eléctrica y representantes del sector agropecuario.

Por eso durante gran parte de su discurso se refirió a la importancia de la provincia de Buenos Aires y de Olavarría en la producción.

“Olavarría es una potencia en la provincia de Buenos Aires”, dijo el gobernador Axel Kicillof en el desarrollo en su discurso. El mandatario lanzó fuertes críticas a las políticas del gobierno Nacional que atentan contra el desarrollo de la industria.

En el inicio del acto habló el Intendente Municipal.

“Para nosotros es una alegría, porque se traduce en políticas públicas. Hoy en el reinaugurado Salón Rivadavia estamos anunciando la UTOI. La felicidad se refleja en la sonrisa de cada uno de los agentes y también de sus familiares. Trabajar en seguridad es garantizar ese derecho a los vecinos y vecinas”, celebró el intendente Maximiliano Wesner.

En ese sentido, añadió que es “garantizar el derecho a la seguridad de Olavarría y las queridas localidades. Que los agentes puedan volver a su lugar de origen, repatriarlos. Personal y efectivos formados y capacitados por la Provincia de Buenos Aires, que ha invertido mucho en su formación. Es un honor y un orgullo mirar a la cara a los vecinos de Olavarría. Decirles que estamos cuidando a quienes nos protegen”.

“Cuenten con nosotros. Los vecinos saben que cuentan con nosotros, tenemos un futuro de mucho trabajo, en este contexto tan adverso, ser la luz de esperanza para todos los vecinos y vecinas de Olavarría”, finalizó.

Luego tomó la palabra el ministro de Seguridad Javier Alonso, quien ponderó que “es un día de mucha alegría, hay 116 efectivos que vienen a trabajar a su pueblo, a cuidar a su comunidad”. Puso el acento además en la formación de los agentes, quienes hicieron los primeros años de su función pública en el conurbano bonaerense, adoptando una experiencia que les permitirá desempeñarse de manera efectiva en nuestro distrito. “Pudieron construir una disciplina diferente, para aplicarla en el cuidado de los demás”, expresó.

Kicillof y la seguridad: “cambiamos la formación de la policía”

En el inicio de su discurso, el gobernador Axel Kicillof habló de la política en materia de seguridad que se lleva adelante desde el gobierno de la provincia a través del Ministerio de Seguridad que conduce Javier Alonso.

“Cambiamos la formación de la policía”, señaló el Gobernador quien dijo además, “uno no va al supermercado y se lleva un policía. La verdad que es un proceso de formación que lleva tiempo y también una formación muy grande.”

El gobernador expresó, “estos agentes de policía hacen dos años de formación, hubo una época que armaron una policía comunal y en seis meses salían a la calle salían a la calle con la pistola en la cartuchera. No vengo acá a criticar, vengo a describir pero no nos parecía que de esa manera íbamos a cambiar la capacidad, la orientación, la conciencia de nuestra policía. Creamos una Universidad para nuestra policía y no es poco. Hacemos que para recibirse tengan que tener prácticas en el territorio, no es que uno toma nota y es policía. Es mucho más complejo y lleva tiempo.”

“Estamos cambiando una cultura”, aseguró el gobernador de la provincia de Buenos Aires sobre lo que se está llevando adelante en materia de seguridad y tras repasar acciones realizadas aclaró, “los resultados llevan tiempo.”

Por otro lado, Kicillof destacó el rol del Poder Judicial y ante algunos miembros de ese poder en el Salón Rivadavia expresó “el Poder Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires no podría hacer nada en el combate del delito sino tuviéramos un Poder Judicial comprometido.”

El gobernador de la provincia de Buenos Aires destacó el rol de los intendentes en materia de política de seguridad y fue contundente sobre el intendente Wesner: “acá en Olavarría tenemos un ejemplo de gobierno municipal que tiene su propio Plan Integral de Seguridad. Tiene que hacer su programación y venir a pedirle a la provincia. Es de buen Intendente pedirle a la provincia de Buenos Aires.”

Más adelante, el gobernador Kicillof alentó a la sociedad a involucrarse en materia de seguridad. “La seguridad no es un problema policial”, expresó el mandatario.

Olavarría potencia en la provincia y la crisis económica

El gobernador en otro tramo del discurso hizo especial mención a una reunión que, antes del acto, mantuvo con representes del sector productivo del Partido de Olavarría. “Me decían que Olavarría, por su ubicación geográfica, es el corazón productivo de la provincia. Tiene el 65% de la producción de cemento de la Argentina, tiene empresas de diversa naturaleza, tiene una diversificación productiva, tiene también producción agropecuaria. Tiene grandes productores pero tiene también a los pequeños y medianos productores”, expresó.

“Siempre digo que la provincia de Buenos Aires el corazón productivo de la Argentina y ahora le agrego que estamos en el corazón productivo de la provincia que es el corazón productivo de la Argentina. Olavarría es una potencia en la provincia de Buenos Aires. Hay que darle ese lugar, hay que darle ese papel” manifestó el Gobernador.

En ese punto del discurso, Axel Kicillof aprovechó para cuestionar políticas nacionales en materia productiva. “Estamos ante un proyecto que lleva adelante el gobierno nacional donde nunca he escuchado que se les caiga de la boca la palabra industria. Ni al Presidente ni a sus funcionarios. No hay interés, no hay una vocación, no hay un proyecto industrial. Han parado toda la obra pública y, por la caida de los salarios, también cayó la actividad privada. Tenemos un distrito, Olavarría como decíamos recién, que tiene capacidad productiva muy grande y una capacidad logística muy grande. El 60% de los camiones de Olavarría están parados. El desplome que hubo, la caída que hay de la producción, la caída que hay del empleo, la caída que hay del salario, tiene características de catástrofe”, dijo Axel Kicillof.

Axel Kicillof dijo: “El ajuste fue para el pueblo, no fue para la casta ni para la política. El ajuste fue para el laburante, fue para el interior, fue para los sectores medios, para el productor, para el PYME y el jubilado. Estamos en una situación muy complicada.“

En ese contexto el gobernador reiteró que su gestión busca integrar a la provincia de Buenos Aires y aseguró que el integrador es “la producción y el trabajo” y reafirmó: “sin producción y sin industria nuestra provincia sufre.”

“Cuando me opongo a las políticas de ajuste es para defender a la producción y el trabajo de la provincia de Buenos Aires, es mi obligación”, dijo Kicillof.

Ya en el tramo final de su discurso, el gobernador Axel Kicillof aseguró “nosotros acá en la provincia venimos administrando con muchísima conciencia y muchísimo rigor y decidimos no parar la obra pública. Con el esfuerzo de un pueblo entero, acá en Olavarría, vamos a terminar el Polo Judicial, la Casa de la provincia de Buenos Aires, se van a terminar las viviendas. Vamos a terminar la obra de la Universidad y vamos a terminar las cloacas.”