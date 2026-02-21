Camino a los 50 años del golpe: firmaron convenio para conformar la mesa de gestión de Monte Pelloni

En el marco del camino hacia el 50º aniversario del golpe de Estado de 1976, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia firmó un convenio con el intendente de Olavarría, Maximiliano Wesner, para poner en marcha la mesa de gestión del Espacio para la Memoria y Promoción de los Derechos Humanos ex CCDTyE Monte Pelloni.

El acuerdo fue suscripto por la cartera que conduce el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos bonaerense y el Municipio de Olavarría, con el objetivo de avanzar en la organización, preservación y funcionamiento del predio ubicado en el partido.

A partir de este convenio, el Ministerio, el Municipio, la Comisión por la Memoria de Olavarría y representantes de la comunidad local trabajarán de manera articulada en la funcionalización y preservación del Espacio. Según se informó, la finalidad es garantizar la transmisión de la memoria colectiva, promover los derechos humanos y fortalecer las políticas de verdad y justicia en la región.

El ex centro clandestino de detención, tortura y exterminio Monte Pelloni es uno de los Sitios de Memoria de la provincia de Buenos Aires y forma parte del entramado de espacios que dan testimonio del terrorismo de Estado durante la última dictadura cívico-militar.

Desde la cartera provincial señalaron que cada Sitio y Espacio de Memoria constituye un testimonio de ese período y remarcaron la importancia de su preservación y fortalecimiento mediante políticas públicas orientadas a la memoria, la verdad y la justicia.