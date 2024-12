Dura respuesta de SUTCAPRA a UPSRA tras la presentación en el Ministerio de Trabajo de Olavarría

«Representan a empresas de seguridad y no a los trabajadores» definió Cristian Rolon Gatti desde SUTCAPRA, el gremio que agrupa a los mal llamados Patovicas.

Tras las acusaciones que desde el sindicato UPSRA, (Unión Personal de Seguridad de la República Argentina,) realizaron contra SUTCAPRA (Gremio de personal de Seguridad y permanencia), en una entrevista con En Línea Noticias, salieron a contestar los dichos de Alejandro Capalbo, realizados en la ciudad de Olavarría tras una presentación en el ministerio de Trabajo.

Lo hizo en una entrevista, el Secretario de organización de SUTCAPRA, Cristian Rolón Gatti, quien apuntó con dureza contra Capalbo y el gremio que representa.

Rolon Gatti señaló que SUTCAPRA, es un gremio que viene trabajando desde el año 2004, con personería gremial en la Ciudad de La Plata e inscripción gremial en todo el país. El Sindicato agrupa a los trabajadores que realizan tareas de control de admisión y permanencia, los mal llamados o comúnmente denominados «Patovicas».

En ese sentido tras una presentación en el Ministerio de Trabajo de Olavarría, UPSRA a traves de su representante apuntó contra SUTCAPRA y dijo que, este gremio opera de forma «irregular e ilegal» en Olavarría.

No tardó en llegar la respuesta desde SUTCAPRA quienes explicaron que, «la verdad que se viene haciendo un trabajo desde hace muchos años avanzando fuertemente, ya sea desde la regulación de la actividad, porque había un vacío con respecto al marco normativo. No existía, ninguna ley específica que hable de esta actividad. Nosotros presentamos un proyecto de ley que después finalmente fue la ley nacional, la 26.370, que reguló la actividad, y esa ley invitaba a las provincias a adherirse. Fue la provincia de Buenos Aires la primera en adherir. Y a partir de ese momento se crean, digamos, algunos organismos que son los encargados específicamente de controlar la actividad. Uno de los organismos que se crea en ese entonces es el RECAP, que es un registro en donde se inscriben las empresas de control de la admisión y permanencia y también los controladores, es decir, los trabajadores.»

Cristian Rolon Gatti en una entrevista con este medio desde La Plata siguió explicando que, «la ley es clara en el sentido de que para cumplir o para prestar servicio hay que cumplir con algunos requisitos, entre ellos ser mayor de edad, no tener antecedentes penales, tener un curso específico en la materia.»

«Para ello en realidad se crea un Centro de Formación Profesional que es el 420, que es un centro que está conveniado con nuestra institución, con nuestro sindicato SUTCAPRA y con la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia.»

El Secretario de Organización de SUTCAPRA señaló que, «es decir, nosotros cuando creamos el sindicato, nuestra misión o nuestro objetivo era precisamente tratar de profesionalizar la actividad. Es decir, que esa visión que tenía la sociedad de que los patovicas tenían que ser grandotes y tener únicamente o reunir condiciones boxísticas, nosotros considerábamos que no tenía que ser así.»

«En el medio de todo esto, se crea nuestro sindicato porque evidentemente no había nadie o no había otra organización que pensara y que se ocupara de estos trabajadores que estaban desamparados básicamente. De hecho nuestro Secretario General trabajaba en ese entonces en un establecimiento muy conocido acá en la Ciudad de La Plata y por distintas situaciones en donde el empleador, digamos, no cumplía con un montón de condiciones que tenían que estar garantizadas para con él y para con el grupo de compañeros, es que surgió esta idea de decir, tenemos que agruparnos, tenemos que crear una institución que defienda nuestros derechos.»

Sobre la arremetida del gremio UPSRA Cristian Rolon Gatti indicó que, «hace un año, la gente de UPSRA, que en realidad es un sindicato que representa a las empresas de seguridad privada, de vigilancia e investigaciones, y que nada tiene que ver con los controladores, tenían elecciones, y su Secretario General, Ángel García (83), quien conduce ese gremio hace 40 años, vio que tenía enfrente una oposición que por primera vez podía darle batalla y entonces pensó, seguramente yo tengo que tratar de hacer algo para seguir acá, enquistado en el poder, en este sindicato, y se rodeó de barrabravas reconocidos, como por ejemplo el de la hinchada de River como también acá en la Plata de los hermanos Tobar, entre otros.»

«En el caso puntual de Miguel Tobar, le dio un nombramiento como delegado normalizador y le dio la actividad de los patovicas, la cual ellos no representan, vuelvo a insistir en este punto, porque lo que están haciendo es ilegal.»

«Ángel García, le firma un nombramiento como delegado normalizador y él a su vez nombra a otra persona que tuvo un paso fugaz por nuestro sindicato, que se llama Alejandro Capalbo, quien ha tenido denuncias cuando formaba parte de nuestra institución y por ello, se tomó la decisión que no forme más de nuestra organización sindical.»

«Capalbo tiene una causa, porque en la UBA precisamente, él era, si no recuerdo mal, delegado de nuestro sindicato en Capital, intentó imponer por la fuerza una empresa que, casualmente, es la misma empresa que están tratando ahora de ubicar en el recital de Los Piojos, que se llama CAPSA. Digamos, acá es evidente que hay un interés del otro lado que está muy lejos de beneficiar a los trabajadores de la actividad y que lo único que se pretende es tratar de lograr un beneficio personal.»

Por otro lado Rolón Gatti, explicó que, «hace unos días nos reunimos en el Ministerio de Trabajo con el Subsecretario, el director provincial, presentando nuestro agrupe para que quede claro que somos nosotros quienes representamos a los trabajadores de control de admisión y permanencia y que ellos, lógicamente, no tienen ese agrupe, por lo cual no van a poder hacer esa presentación y en algún punto lo único que les queda es tratar de confundir, ya sea a través de las redes sociales, haciendo vídeos con publicaciones que son falsas.»

Finalmente indicó que, «básicamente lo que hay que entender acá, me parece que es y que es muy claro, es que hay una ley específica de esta actividad que es la 26.370 en la provincia de Buenos Aires, es la 13.964 que adhiere a esa ley nacional, que dentro del Ministerio de Seguridad, que es la autoridad de aplicación, hay dos registros, hay uno que es para las empresas de seguridad privada y otro que es para las empresas de control de admisión y permanencia, es decir, si está diferenciado en el Ministerio de Seguridad las actividades.

«Por otro lado nosotros que somos control de admisión y permanencia, formamos parte de una comisión sectorial que se creó a tal fin en donde interviene el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Seguridad de Educación y nosotros formamos parte de ese organismo y no UPSRA, y por otro lado si la ley establece que hay una capacitación específica y esa capacitación específica la da nuestro sindicato, conveniado con un centro de formación laboral, me parece que está más que claro, UPSRA no da el curso nuestro, UPSRA tiene otra capacitación, está encuadrado en otra norma que es la 12.297, cuando uno empieza a ver estas cosas que parecen simples, rápidamente se da cuenta de que del otro lado no está la legalidad, de que se trata de confundir a la gente haciendo vídeos en redes sociales y que nosotros vamos como corresponde, como te dije recién, haciendo presentaciones en el Ministerio de Trabajo para que quede bien en claro y que los trabajadores y los empleadores no se confundan.»

Comparte esto: Facebook

LinkedIn

Twitter

Telegram

WhatsApp