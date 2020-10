El campo contra las medidas del gobierno: “Es una tomada de pelo”

Entidades agropecuarias rechazaron las medidas anunciadas por el Gobierno de Alberto Fernández.

Entidades del agro consideraron “una tomada de pelo” los anuncios del Gobierno para el sector, que incluyen la baja temporaria de las retenciones a la soja, y advirtieron que los productores no venderán más granos por esa medida.

El presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Daniel Pelegrina calificó los anuncios como “una tomada de pelo para el sector productor”, y aseguró que el sector no tiene “confianza” en el Gobierno. “Hay una cantidad enorme de dólares en manos de los argentinos, pero lo que no hay es confianza para liquidarlos. Cuando el Gobierno quiere los dólares sale a buscarlos con este tipo de medidas, pero el campo no va a liquidar los granos”, señaló.

En el mismo sentido, el presidente de Carbap, Matías de Velazco, vaticinó que “el productor va a liquidar en base a lo que necesita como lo ha hecho en estos años”. El titular de la mayor entidad bonaerense indicó que desde el sector “vemos con preocupación la medida porque esto es un parche; cuando el Gobierno necesita toman medidas aisladas. El Gobierno va a seguir complicado porque esas medidas no van a inducir al productor a acelerar las ventas. El productor va a ir vendiendo de acuerdo a lo que necesita; cuando necesita plata, vende”.

Ayer, el Gobierno oficializó una baja de 3 puntos en las retenciones a la soja, de manera temporaria y escalonada hasta enero, con el objetivo de lograr una mayor liquidación de granos que le permita al Estado ingresar dólares frescos, frente a la sangría que sufrió el Banco Central en los últimos meses.

Antes del anuncio, con la medida ya confirmada por canales extraoficiales, desde el campo aseguraron que no tendría impacto en el sector y dijeron que solo sería beneficiosa para el sector agroexportador, que ya tiene los granos en su poder, luego de haberlos adquirido con el descuento del 33%. En ese sentido, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) aseguró que “una baja de 3 puntos porcentuales y por un corto período sólo estimulará la liquidación de aquellas toneladas en manos de los exportadores que rápidamente harán una toma de ganancias, aprovechando liquidar con un 30% de derechos de exportación aquello que compraron descontado de un derecho del 33%, y nuevamente se habrá generado de facto un diferencial, es decir una traslación de recursos desde el sector productivo al industrial”.

El presidente de Federación Agraria Argentina (FAA), Carlos Achetoni, dijo que la medida “es una fantochada”, volver al 33% de retenciones en enero. “La decisión temporal del Gobierno muestra que no hay un plan. Es inapropiada, hay una búsqueda de divisas, porque vemos que hay una falta de liquidación que difiere en 2 o 3 puntos, aún a pesar de la diferencia cambiaria. Esto no va a modificar mucho al campo; no va a generar un gran incentivo, pero sí al sector industrial. A ellos les va a quedar con una diferencia que nos tomó a nosotros”, acusó.

Durante el anuncio de este jueves, el ministro de Agricultura Luis Basterra se adelantó a los cuestionamientos y señaló, en referencia a dichos previos de Daniel Pelegrina, que “sería bueno que lo conversemos porque tenemos un buen diálogo. Esta es una muy buena medida. Hemos tenido 10 reuniones con la Mesa de Enlace, siempre vamos a estar dispuestos al diálogo”. (DIB)

Comparte esto: Facebook

LinkedIn

Twitter

Telegram

WhatsApp