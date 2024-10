El presidente del FEMEBA en Olavarría: “Los médicos saben muy bien quién es Homero Giles y quién es IOMA”

La Mesa Ejecutiva de la Federación Médica de la Provincia de Buenos Aires (FEMEBA) concretó este jueves una reunión en Olavarría en el marco del conflicto que a entidad mantiene con el IOMA luego de que la obra social determinara rescindir el convenio de prestación dejando sin atención médica a los afiliados de la obra social.

La reunión se concretó en la sede del Círculo Médico de Olavarría y fue encabezada por el presidente de FEMEBA, Dr. Guillermo R. Cobián.

El 1 de octubre pasado IOMA decidió prescindir de los servicios de IOMA para la región Olavarría y miles de afiliados de esa obra social quedaron sin la atención médica, particularmente, en consultorios.

El presidente del FEMEBA, Guillermo Cobián introdujo a conferencia de prensa destacando el estado actual del conflicto y fue categórico: “no es un conflicto al que se le vea una solución rápida, salvo que el gobernador asuma su responsabilidad sobre la salud de tantos miles de beneficiarios e intervenga.”

Cobián calificó como “satisfactoria” a la reunión realizada en Olavarría dado que, según señaló, estuvieron presentes todas las entidades que fueron convocadas. Se debe recordar que además de Olavarría, la última decisión del IOMA impacta en los municipios de Azul, Tapalqué, General Alvear, General La Madrid, Daireaux y Laprida.

Una tensa relación y los cuestionamientos “a está gestión”

La relación entre el IOMA y la FEMEBA viene siendo tensa desde hace varios años y esto no dejó de quedar expresado en la conferencia de prensa que el presidente del FEMEBA brindó una vez que terminó la reunión en Olavarría.

El doctor Guillermo R. Cobián explicó que en el último tiempo los contactos entre IOMA y FEMEBA se dan “más a través de los medios” y reconoció que “van subiendo en agresividad”. Para Gobián, además, “hay algunos comentarios del IOMA que son insólitos en cuanto a la veracidad de lo que se dice.”

El presidente del FEMEBA señaló que han solicitado más de 11 audiencias al gobernador Axel Kicillof y que no han tenido respuestas concretas. “El conflicto es muy serio”, dijo Gobián en sus descripción de la actualidad

Gobián dijo que desde la entidad que presiden continúan trabajando para “seguir tratando de encontrar una solución que redunde en una buena atención médica de todos los beneficiarios del IOMA, en que esto no siga creciendo y en que los médicos de Olavarría y de toda la región puedan reencontrarse con sus pacientes, que son los que los reclaman y los que lo quieren.”

Sobre la consulta de En Línea Noticias en referencia a cómo esto impacta en los médicos que dejaron de recibir pacientes del IOMA debido a este conflicto, Gobián expresó: “yo me he visto gratamente sorprendido por la conducta de los médicos y por la actitud de las entidades médicas que componen la Federación. La Federación es una entidad de entidades. Donde cada una de las entidades médicas de cada lugar, por ejemplo el Círculo Médico de Olavarría o el Círculo Médico de Laprida componen la federación médica. La verdad que me he visto gratamente sorprendido por la conducta y por la respuesta.”

Fue allí donde fue claro también en que no todos los médicos están conforme con la FEMEBA.

“Los médicos no están conformes con FEMEBA. En general los médicos están desconformes. Están desconformes con los honorarios que consiguen, con que FEMEBA le acepte a IOMA que pague esos honorarios, con una serie de cosas con las cuales están desconformes. Pero los médicos saben muy bien quién es Homero Giles y quién es IOMA. Entonces a FEMEBA no la quiero mucho, pero no la cambio por IOMA ni por casualidad”, expresó Gobián en el avance de la conferencia de prensa.

Volviendo al conflicto, y resaltando la falta de solución a la vista, Gobián señaló: “no hay una voluntad de diálogo de IOMA.”

En ese sentido contó en su calidad de presidente del FEMEBA no ve a Homero Giles, presidente del IOMA, desde hace tres años. Dejó dicho además que eso sucede también a la Federación Médica del Conurbano o a Federaciones más chicas como la de Tandil y Mar del Plata, que están fuera de FEMEBA.

Al responder si eso sería posible ahora, Cobián dijo: “ahora en el medio del conflicto no hay ninguna chance y ninguna capacidad de diálogo, por lo tanto no sabemos cómo vamos a llegar a una solución, pero para nosotros es acuciante porque hay un montón de gente en el medio, son 157 mil beneficiarios.”

El médico defendió a IOMA como obra social aunque cuestionó la administración y puntualizó en “esta gestión” en referencia a la conducción de Homero Giles dentro del gobierno de Axel Kicillof.

Cobián dijo al respecto: “a mí me da mucha pena por IOMA, porque más allá de esta gestión, IOMA como institución, olvidemos de quién la está conduciendo, es una buena obra social. Es una obra social que le da cobertura a mucha gente. Es una obra social que, por ahí, no es eficiente desde el punto de vista administrativo. Es burocrática y tiene algunos problemas, pero a la hora de dar respuesta de verdad, siempre dio respuesta. Recién con estas gestiones, no hacen reintegro, no se consiguen los oncológicos, no tienen buen descuento de medicamentos, pero es esto por esta gestión. Pero hasta ahora siempre fue una muy buena obra social y puede volver a serlo. Entonces me da lástima porque el desprestigio de IOMA después no es fácil recuperarlo.”

En otro tramo, Guillermo Cobián también intentó realizar una especie de autocrítica respecto del funcionamiento de la FEMEBA aunque esto sirvió para responder cuestionamientos que vienen realizando desde el IOMA.

Uno de los puntos que respondió Cobián fue el cuestionamiento acerca de los fondos y el manejo de los mismos: “nosotros entendemos que gestionamos en forma transparente y muy bien los recursos que nos da IOMA. Cuando IOMA sale a decir que nosotros nos quedamos con el 30% del dinero, como lo han hecho y todo, por supuesto que tiene clarísimo que no es así y tiene clarísimo que hasta el último centavo llega los médicos. Segundo, nosotros no somos intermediarios, nosotros somos los médicos. Nosotros somos los que prestamos servicios. Todos los médicos que integran la mesa ejecutiva, el consejo directivo de FEMEBA, son médicos, atienden el consultorio, operan, son médicos, son los mismos que atienden a esos pacientes, muchos de los cuales ahora se han visto afectados por este corte.”

Resumió: “no hay intermediación y nos manejamos en forma transparente.”

Después señaló que Homero Giles niega una deuda con el FEMEBA cuando dejó expuesto que tiene la facturación sobre ese dinero que debe el IOMA.

“Homero Giles también niega una deuda. Nosotros tenemos 8 mil millones de pesos en deuda y tenemos la documentación, tenemos todas las facturas aceptadas por IOMA y todo, y sin embargo él sale a los medios a decir que no debe nada. Es muy difícil discutir cuando ese es el nivel de debate”, expresó el presidente del FEMEBA.

FEMEBA también rechaza los copagos

Uno de los temas que siempre fue contrapunto entre IOMA y FEMEBA fue el cobro de copagos a los afiliados del IOMA. Guillermo Cobián expresó que ellos también rechazan estos copagos que en algunas oportunidades se convierten en cobros indebidos y dejó en claro que IOMA puede terminar con ellos, y no lo hace.

Cobián dijo: “hay copagos que son copagos convenidos, o sea, está acordado con el IOMA y cualquier médico puede cobrar una determinada suma según la categoría que sea de Arancel diferenciado. Eso está dado por el currículo del médico. Y hay copagos que es lo que algunos denominan cobros indebidos, que son por encima de lo que corresponde.”

Allí explicó que un médico está autorizado a cobrar 3 mil pesos y llega a cobrar 8 mil pesos.

“Esos cobros existen”, dijo el presidente de la FEMEBA y sentó postura: “nosotros no defendemos esos cobros. Nosotros tampoco perseguimos esos cobros. Ni los defendemos ni los perseguimos, porque IOMA tiene la herramienta para eso. Cuando IOMA detecta un cobro indebido, IOMA puede bajar a ese médico del listado. Y de hecho lo hace, y cuando lo hace jamás recibió una queja nuestra.”

También opinó acerca de por qué cree que IOMA no sanciona a esos médicos: “IOMA no los baja, porque IOMA es consciente que con lo que paga es imposible que el médico lo atienda. Entonces, sabe que si los quiere echar, los tiene que echar a todos. No es una responsabilidad exclusivamente nuestra. A nosotros no nos gusta el copago, y nosotros tenemos muchos convenios dentro de FEMEBA que no tienen copago”, dijo.

El presidente del FEMEBA dijo respecto de los copagos que desde la entidad se presentaron “cinco propuestas” para modificar esta situación y explicitó que nunca obtuvieron respuesta de parte del IOMA.

“IOMA ni siquiera nos respondió nunca. Nunca hubo una respuesta orgánica a nuestra propuesta. Y también tenemos, de todo lo que decimos tenemos pruebas. Tenemos la factura de lo que nos debe, tenemos la recepción de las notas que le mandamos a IOMA ofreciéndole eliminar los copagos. De todo lo que decimos tenemos pruebas, cosas que no puede decir el IOMA”, cerró.

Volviendo a la situación que provoca este conflicto, el presidente de la FEMEBA no dudo en calificar a lo que está sucediendo es “un apriete económico del parte de IOMA” y realizó una comparación deportiva del conflicto señalando que si esto fuese una carrera de resistencia puede ser que “los dos corredores lleguen muertos a la meta.”

Al hablar de las consecuencias que esta situación le acarrea a FEMEBA, Guillermo Cobián dijo que son “políticas” y amplió: “si bien la Federación Médica es una entidad que tiene mucho que ver con la formación médica, con la calidad de atención médica, que le brinda servicios a los médicos y demás, básicamente el factor aglutinante es que FEMEBA es una entidad que brinda trabajo o que es el nexo para que los médicos puedan trabajar. Y IOMA es gran parte de ese trabajo. Entonces el hecho de perder IOMA significa perder una parte importante de la principal función de la Federación Médica.”