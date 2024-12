Fuente y foto: Diario El Tiempo

Después de más de dos meses de conflicto con FEMEBA y con más de 26 afiliados, en el caso de Olavarría, sin cobertura médica, un funcionario regional del IOMA intentó explicar lo que sucedió y cómo será el nuevo convenio a partir del 1 de enero.

Quien realizó declaraciones el es el delegado de IOMA Azul, Carlos Gaglione.

Caglione habló con los colegas del diario El Tiempo de Azul indicó que el nuevo convenio que entrará en vigencia el próximo 1 de enero contempla que sea el mismo IOMA quien audite los cobros indebidos por parte de los profesionales de la salud.

El titular del PAMI en Azul aseguró, «es extraño que se siga hablando de FEMEBA porque IOMA ahora les va a pagar directamente a los círculos que adhieren al convenio y no le paga más a FEMEBA. El convenio es directo con los círculos, pero esa federación parece que no quiere permitir que su nombre sea eliminado del interior de la provincia de Buenos Aires.»

En la misma línea, el funcionario dijo que, ahora, «FEMEBA ahora quedó como representación gremial de los círculos y los círculos que adhirieron son los que le van a pagar un par de puntos de las prestaciones que IOMA les gire a los círculos, pero FEMEBA no es un gremio ni es una representación sindical.»

En esa línea consideró que el conflicto se extendió mucho más de lo debido por el tiempo que se tomaron en muchos casos desde los círculos médicos para analizar el acta acuerdo que planteaban desde el instituto.

El titular del IOMA Azul consideró, «en los municipios del centro de la provincia el conflicto se extendió durante 87 días y personalmente tenía temor a que sea más largo porque veía que había mucha resistencia. Ahora los médicos les van a facturar al círculo y al IOMA en tiempo real con la herramienta digital de IOMA para que se pueda controlar y fiscalizar el cobro indebido. Luego IOMA procesa y liquida la facturación y lo envía al círculo.»

En este punto aseguró que el objetivo primordial del nuevo convenio que por primera vez en muchos años aparta a la Federación Médica de la provincia de Buenos Aires es «garantizar el acceso a los servicios médicos y la transparencia en el pago».

«Este nuevo formato elimina la intermediación de terceros gerenciadores, los profesionales se deben reepandronar para facturarle a IOMA de manera digital y tienen que firmar una declaración jurada donde se comprometen a no realizar cobros indebidos. Y FEMEBA aparece solo como representación gremial y no participa más de la facturación ni de los pagos. De esta manera evitamos el histórico mito de IOMA no paga y IOMA paga poco. Cuando IOMA pagaba y era FEMEBA el que no transfería los fondos y el que no liquidaba los aumentos a los profesionales» sostuvo.