Firmaron convenio para que laboratorio de la UNICEN sea asociado del Malbrán

Fuente: La Voz de Tandil.

Rodolfo Catalano, Decano de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNICEN, en diálogo con La Voz de Tandil se refirió a la firma del convenio, que se rubricó con el Municipio de Tandil, con el objetivo de tener un Laboratorio de referencia para realizar las pruebas de coronavirus en Tandil “este es un convenio entre el municipio y la Universidad para iniciar un proceso que es un acuerdo de voluntades ya que el equipo de investigación de virología cuenta con el equipamiento y los recursos humanos formados y capacitados para hacer determinaciones de este tipo. Por eso la Universidad y a través del equipo se pone a disposición del municipio y ante otros municipios de la región esta posibilidad”

“Esto no es tan inmediato, para empezar esta posibilidad de determinación, se necesita que desde el municipio se hagan las gestiones a través del Instituto Malbrán, donde se concentran todas los análisis, y que este habilite a este laboratorio para que se hagan las determinaciones, para que se utilice la misma técnica con la misma rutina y los mismos reactivos. De nada serviría que se haga algo que no tenga el respaldo técnico. Esto es algo que se puede lograr y estoy seguro que el municipio está interactuando para que desde el Malbrán vean la posibilidad que la Facultad pueda ser un laboratorio más de los laboratorios asociados que ya tiene”, detalló Catalano.

Esta es una cuestión que va a llevar un tiempo burocrático a pesar de la urgencia real “de todas maneras no es que el Instituto Malbrán no este trabajando o no tenga una red de laboratorios. Esto es un ofrecimiento que se hace, como se hizo años atrás cuando fue el pico de Gripe A, donde también se pudo determinar que la Facultad tenía ese equipamiento y esos recursos humanos capacitados. Pero esto va a llevar un tiempo, obviamente tiene que haber un control sobre la factibilidad de trabajo en Tandil y todo eso lo está gestionando el Municipio con la tranquilidad de que ya está el convenio y que hay un grupo de profesionales absolutamente convencidos que acá tenemos que aportar todos, no solo desde los análisis, sino también con la información en todas sus áreas. Con esto demostramos que para esto estamos, para trabajar en conjunto con los distintos organismos”.

Sobre la metodología del laboratorio y de cómo se está trabajando desde la Facultad de Cs Veterinarias en este momento sostuvo “la posición es cierre total por 15 días, apoyados en que la Facultad cuenta con personal y equipamiento por el que se está asesorando a los profesores para que aquel que no tenía totalmente habilitada el aula virtual pueda hacerlo. Nos hemos dado 10 días para iniciar las clases, con lo cual estamos poniendo todo en marcha. Hay muchísima gente trabajando en forma remota lo que permite que los docentes que necesitan ayuda la puedan tener”, finalizó el Decano de la Faucltad de Cs Veterinarias de la UNICEN.

