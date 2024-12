Kress Campeón de la Liga Bonaerense de Freestyle

el competidor y máximo referente del freestyle de nuestra ciudad salió campeón de la liga bonaerense de freestyle, una competencia profesional que reúne exponentes de toda la provincia de Buenos Aires a lo largo de regionales para culminar en una fecha final cargada de epicidad y emoción, acompañada por un show de T&K y de stuart (actual campeón nacional de Red Bull batalla, competidor y campeón de Fms Argentina) como jurado y dando una batalla de exhibición contra nuestro campeón este pasado domingo 15 de diciembre en la ciudad de La Plata.

Pero la emoción para nuestra ciudad no solo queda ahí, sino que además la final fue contra Kold otro competidor de freestyle Olavarriense! solo dos competidores de Olavarría habían logrado clasificar a la instancia final de 24 competidores de toda la provincia y se encontraron en la final de la misma disputándose el puesto de campeón de la provincia de Buenos Aires entera.

Kress (24 años) y Kold (20 años) no paran de ganar batallas y de destacar haciéndose un lugar entre los mejores competidores del país.



Ambos siguen creciendo en el mundo RAP con ganas de llegar a instancias internacionales y entrenando demasiado para lograrlo.

«Ganar la liga provincial me llenó de emoción, no esperaba que suceda porque venía de otro evento, había dormido arriba del colectivo que me llevo desde Baradero a La Plata y llegué directamente a competir después de haber vivido el día anterior una de las nacionales mas exigentes del año y llegar hasta semifinales, pensé que iba a estar cansado y no iba a rendir, pero al contrario, me encontré super comodo y con una muy buena version de mi freestyle. Pero mas allá de lo que conllevó viajar de un evento a otro y poder ganar el domingo, me puso extremadamente feliz que la final sea con Joaquín (Kold) nos conocemos hace varios años, rapeamos juntos hace varios años, ya cuando los dos estábamos en semifinales nos dijimos, ¿y si se da? aunque parecía difícil, pero se terminó dando, logramos que la gente que estaba en el público coree Olavarría y sobre todo dejamos en claro el gran nivel que hay en nuestra ciudad, el cual, con el apoyo correcto puede llegar altísimo» expreso Kress.

Al llegar los dos a la instancia final los Olavarrienses ganaron un premio monetario además de otras cosas brindadas por la competencia y el instituto cultural de la provincia de Buenos Aires.

