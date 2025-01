La Libertad Avanza sumó a su primer Intendente en la provincia y es de la Séptima Sección

La Libertad Avanza sumó a su primer intendente en la provincia de Buenos Aires y quien dio el salto es un hombre de la Séptima Sección Electoral.

El intendente de 25 de Mayo, Ramiro Egüen se sumó a las filas liberales y libertarias y desde el espacio violeta le dieron la bienvenida.

Egüen llegó al gobierno municipal de 25 de Mayo de la mano de la alianza de Juntos y derrotó al peronista Hernán Ralinqueo.

El primer intendente libertario de la provincia de Buenos Aires, pese a su corta edad, tiene un amplio recorrido y ha tocado varios partidos políticos en los últimos años. En 2019 fue candidato a diputado provincia por Consenso Federal, espacio que lideraba Roberto Lavagna. En 2021, ya fuera de ese espacio, se convirtió en concejal de su localidad y en 2023 de la mano de Juntos llegó a la intendencia.

“A Milei hay que ayudarlo para que el kirchnerismo no gobierne más la provincia ni los distritos”

A principios de este año, Ramiro Egüen había realizado una serie de declaraciones donde de manera explicita brindaba su respaldo al gobierno liberal y libertario de Javier Milei.

En esas declaraciones decía, «a Javier Milei hay que ayudarlo para que no sea solo un gobierno que estabilice la economía. Hacen falta muchas cosas más y estoy dispuesto a poner todo de mí para que el kirchnerismo no gobierne más ni la Provincia ni nuestros distritos. Ahí me encontrarán con un rol activo convenciendo a los que piensan como yo pero también hay que esforzarse en ampliar el espectro con los que no pensamos tan iguales pero que compartimos que nuestro límite son los ladrones que se robaron la Argentina y el futuro de nuestros hijos.»

Ramiro Egüen agregaba en una de las últimas entrevistas, «de Milei espero que escuche más a los intendentes porque somos los que tenemos el contacto diario y directo con la realidad de la gente y que podemos articular directamente con el gobierno nacional sin el filtro de la Provincia.»

Comparte esto: Facebook

LinkedIn

Twitter

Telegram

WhatsApp