La lista Amarilla Conducción de Coopelectric presentó a sus candidatos

enlineanoticias.com.ar

En la noche de este viernes la lista amarilla Conducción presentó su nómina de candidatos a delegados con vistas a las elecciones del 3 Agosto.

El acto se desarrolló en el Club Pueblo Nuevo ante un salón colmado en donde se escucharon los discursos de la candidata a delegada Vanesa Andreis y el actual presidente del Consejo de Administración Cruz Arouxet.

enlineanoticias.com.ar

Andreis explicó que ingresó hace tres años como delegada de la UIO, “comencé de esa manera, comencé a acercar a la industria al Consejo de Administración y la verdad lo que siempre digo es que para cada problema siempre me presentaron una solución o una explicación y eso de verdad que es muy valorable ya que después me tocó vivir no solo con la industria sino también con sociedades de fomento, barrios, instituciones, clubes, que eso es lo maravilloso de esta lista, que están todos los representantes de la comunidad.”

enlineanoticias.com.ar

Por último Cruz Arouxet, presidente de Coopelectric señaló que, “una de mis principales alegrías es que hay mucha gente que no conozco, es decir, que hay mucha gente nueva, mucha gente que se integra, que tiene recorrido institucional, recorrido barrial, que por eso hoy está acá, porque tiene sensibilidad, por eso viene a integrar la Lista Amarilla, porque está al lado del vecino, porque está para escuchar, está para comentar, está para comprender, está para acompañar, que en definitiva es lo que nosotros venimos desde hace años tratando de hacer con esta gestión.”

Arouxet recordó que, en la Cooperativa, “gestionamos servicios de muchísima importancia, pero la principal importancia en todo esto es gestionar emoción, es gestionar escucha, es gestionar con el vecino, con el de al lado, que esto es una cooperativa, que somos todos dueños, que todos tenemos lugar, que todos podemos protestar, que todos podemos conducir y que cualquiera puede venir y que la cooperativa tiene las puertas abiertas.”

enlineanoticias.com.ar

En ese sentido señaló que en Coopelectric, “damos servicios, pero damos calidad humana. Quiero dejar eso en claro porque como presidente de la cooperativa es mi principal misión, es lo que me propuse desde el primer momento y que es lo que quiero lograr de acá a un futuro.”

Sin embargo Arouxet señaló a integrantes de la Lista Verde que competirá en las elecciones de este 3 de agosto: “para aquellos que no me conocen, nací en Olavarría, me fui a estudiar sabiendo que iba a venir, no sé si cuando te sentís en un lugar te sentís ajeno, te sentís extraño, me sentí así porque sabía que iba a venir acá, a mi lugar, vine, formé una familia, me casé con Jimena que hoy está acá, formamos una linda familia, tres hijas y me gustó siempre participar en la vida pública, lo hice en algunas instituciones deportivas, me invitaron a la cooperativa, me fui enganchando, hoy estamos acá. Estamos acá con una lista plural, una lista de olavarrienses que vivimos en la ciudad, que transitamos la ciudad, que no necesitamos ningún iluminado que venga de afuera después de 25 años a enseñarnos qué se hace en la cooperativa o qué no se hace. Esa gente que venga a la ciudad, que la transite, que la viva y después de un largo tiempo lo invitaremos, como siempre, con las puertas abiertas, pero no necesitamos de ningún iluminado,” en referencia a Luis Cavalli quien encabeza la lista verde que enfrentará al oficialismo.

enlineanoticias.com.ar

Comparte esto: Facebook

LinkedIn

Twitter

Telegram

WhatsApp