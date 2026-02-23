La Subsecretaría de Protección Integral de Derechos del Municipio realizó días atrás una jornada de planificación integral 2026 en el Salón Rivadavia, con el objetivo de definir las líneas de acción del área para el resto del año.

El encuentro, denominado “Jornada de intercambio y proyección de las políticas de cuidado en territorio”, reunió a todos los equipos que integran la subsecretaría. Durante la actividad se expusieron balances de gestión y se presentaron proyecciones para 2026, en un contexto que —según se señaló— plantea desafíos vinculados a la situación socioeconómica y su impacto en niñeces, adolescencias y familias.

La secretaria de Desarrollo de la Comunidad, Laura Gamberini, participó de la apertura. En ese marco, agradeció el trabajo de los equipos y convocó a cada área a compartir lo realizado y los lineamientos previstos para el próximo período.

Posteriormente, la subsecretaria Malena Pianciola presentó un balance de la gestión desde diciembre de 2023 hasta la actualidad y destacó la importancia de sostener espacios de intercambio entre programas y equipos técnicos. Cada referente expuso objetivos, alcances y proyecciones para el año próximo.

Desde el área indicaron que este tipo de instancias permiten unificar criterios de intervención, optimizar recursos y fortalecer una política pública con enfoque de derechos y presencia territorial.

Al respecto, Pianciola expresó: “La planificación es una herramienta fundamental para ordenar y potenciar nuestro trabajo cotidiano. Nos permite sostener una mirada integral y asegurar que cada acción esté orientada a la protección y restitución de derechos, con responsabilidad y compromiso hacia nuestra comunidad. Nuestra gestión se rige por ejes claros: la territorialidad, la integralidad, la transversalidad y la corresponsabilidad, entendiendo que sólo a través del trabajo articulado y cercano a cada realidad podemos fortalecer el sistema de protección y acompañar de manera efectiva a las niñeces, adolescencias y familias.”