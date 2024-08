Mario César Paternó sobre el agresor del árbitro: “Seguramente no lo van a dejar entrar más a una cancha de fútbol”

El presidente de la Liga de Fútbol de Olavarría, Mario César Paternó, se refirió en las últimas horas a la decesión de suspender la actividad del fútbol local para el próximo fin de semana y en todas las categorías.

Dicha decisión, tal como se comunicó en la noche del lunes, es la consecuencia directa de la violenta agresión física que sufrió el árbitro Lautaro Bessia tras el partido que disputaron Estudiantes y el Club Social y Deportivo Espigas en el Parque Carlos Guerrero.

Mario César Paternó habló con el periodista Martín Miguel Rodríguez en el aire de Lu32 y explicó no sólo la decisión sino que además ahondó sobre estos hechos de violencia con soplapitos involucrados dado que el fin de semana anterior se había registrado un episodio en cancha de San Martín de Sierras Bayas en una categoría del fútbol formativo.

Durante la entrevista radial, Paternó dijo: “la reunión que habitualmente tenemos los miércoles la pasamos para el lunes para no esperar tanto, estuvimos hablando con los clubes y los clubes hicieron la la propuesta. Vamos a parar el fútbol este fin de semana para tratar de arreglar este tipo de inconvenientes que tenemos, que los dirigentes hablen con los cuerpos técnicos. Tienen que empezar a hablar porque estamos viviendo momentos de agresión y momentos sociales complicados. Decidimos parar y en la semana hablar con todos los dirigente. Vamos a conversar, proponer y hacer cosas para que se baje un cambio.”

Mario Cesar Paternó habló, entre otras cosas, del rol de la policía y qué se puede hacer hacia adelante aunque reconoció que hay una cuestión cultural o de idiosincrasia. “El partido de Estudiantes que se jugó el otro día no había pasado nada, la policía estaba con los árbitros, los jugadores iban camino al vestuario, y no pasaba nada. El árbitro recibió ese golpe increíble. Nadie sabe ni entiende por qué pasó eso. Fue una cosa violenta que no se entiende. Estos problemas que hemos tenido han sido dentro del campo de juego. Lo que pasó el domingo en la cancha de Estudiantes no se puede entender. Por eso estamos hablando de la violencia que hay”, aseguró Paternó.

“Estamos viviendo un momento complicado socialmente”, expresó Paternó dando cuenta del contexto en el que él considera que hay que enmarcar lo sucedido el domingo y que tiene como presunto agresor a un olavarriense que se desempeña en el cuerpo técnico del primer equipo del club Social y Deportivo Espigas.

Paternó derivó en Tribunal de Penas de la Liga de Fútbol de Olavarría la posible sanción tanto para el presunto agresor como así también para con la entidad que lo cobija. “Seguramente no lo van a dejar entrar nunca más en la cancha”, dijo Paternó respecto del presunto agresor quien indicó que esto puede suceder siempre que siga interviniendo la Justicia penal donde está radicada la denuncia.