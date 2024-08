“No se puede tomar de rehén a los empleados que están en el quirófano o la gente que tiene que operarse”

enlineanoticias.com.ar

La presidenta de la CICOP Municipales Seccional Olavarría, Alejandra Capriata fue consultada este viernes sobre los dichos de José Salvador Stuppia acerca de la posibilidad de que el intendente Municipal, avance en la privatización de algunos servicios en el ámbito del área de salud. Particularmente Stuppia habló de una intención del municipio de privatizar el servicio de limpieza que fue municipalizado durante la gestión de Ezequiel Galli.

“No creemos que haya precarización laboral, si entendemos que hay sectores, por ejemplo el de limpieza, que necesitan una profundidad de su trabajo. Se puede generar algún equipo dentro de limpieza que pueda atender más particularmente algún sector”, dijo Capriata y ante los dichos de Stuppia señaló, “es lo han interpretado como que es una privatización y está lejos eso. Lo ha aclarado el Intendente Municipal en la nota que se presentó en el Ministerio de Trabajo para pedir la conciliación obligatoria.”

“No se está contratando gente especifica para hacer una tarea de limpieza, eso no es así”, dijo Capriata.

Sobre la postura del flamante sindicato ante la posible continuidad de medidas de fuerza del STMO, Alejandra Capriata dijo: “generar las medidas de fuerza dentro del hospital es muy molesto para los profesionales, nosotros hemos estado presentes en el tema del quirófano para garantizar que la cirugías de urgencia se realicen en tiempo y forma. Los Jefes de Cirugía estuvieron presentes, Stuppia estuvo presente y yo también para garantizar esto. Hay una línea en salud que no se puede cruzar, hay una responsabilidad profesional que tenemos en donde el objetivo primero es la atención al paciente, si la atención al paciente entra en juego, eso no se toca. Hay medidas de fuerza que se puede hacer en salud y otras no. Queda claro que si uno cruza esa línea, hay competencias y cada uno se tendrá que hacer cargo de las responsabilidades legales que le competen. No se puede tomar de rehén a los empleados que están en el quirófano o la gente que tiene que operarse. Nosotros pedimos que se garantizaran las cirugías de urgencia.”

Comparte esto: Facebook

LinkedIn

Twitter

Telegram

WhatsApp