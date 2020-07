Este jueves, en declaraciones a Radio Olavarría, el Secretario de Salud de la Municipalidad de Olavarría Germán Caputo se refirió al crecimiento de casos positivos de Coronavirus que se registró en la jornada del miércoles.

Fue en una entrevista concedida a Luis Occhi donde expresó: “era lo que estábamos esperando, estamos transitando las semanas más complejas. El martes algunos resultados aislados no nos gustaron y el miércoles tuvimos estos positivos. El objetivo no es que el virus no ingrese a la ciudad, porque es imposible. El objetivo es que el virus no nos colapse el sistema de salud”.

Caputo no descartó que en las próximas horas se informen más pacientes positivos que requieran internación en clínica médica.

“Estos últimos diez días hay un aumento de la consulta, entre nosotros nos comentábamos que iban a empezar los positivos”, dijo Caputo.

Caputo fue contundente: “yo creo que hay una circulación en conglomerado, circulación en la ciudad no vemos. Por ahora seguimos hablando de circulación en conglomerado. Este status a la ciudad es algo que determina la Provincia y la Nación, no es algo que hacemos desde la Secretaría de Salud de la Municipalidad. Estamos luchando para que no haya circulación, hablamos de circulación en conglomerado”.

El Secretario de Salud pidió “estar atentos” y explicó que están investigando los nexos de los últimos casos y aseguró que están realizando evaluaciones respecto a lo que pasó, por ejemplo, el Día del Padre.

Caputo consideró que los contagios “no parecieran tener que ver con las salidas recreativas, sino con otro tipo de actividad, como la falta de aislamiento social”.

Caputo se refirió a los cierres preventivos de comercios tras la aparición de casos: “cerramos en conjunto, hablamos con los dueños, parecería que los nexos no serían del comercios y serían más de afuera. El estudio de los nexos es complejo, son muchos llamados, la gente se sorprende y nosotros queremos entablar un árbol para definir estrategias”.

El funcionario municipal volvió a destacar el nivel de testeos: “Nosotros testeamos 1000 y Tandil 400 y son ciudades diferentes. No digo que este bien ni que este mal. Son estrategias”.

Germán Caputo reconoció que está costando que la gente mantenga el aislamiento y el encierro aunque apeló “hay que tratar de ir por la línea media y que esta pandemia nos golpee lo menos posible”.

Sobre el final de la entrevista, en consonancia con lo dicho por el Intendente Galli, el Dr. Caputo instó a seguir respetando el aislamiento social y las medidas de bioseguridad altamente difundidas.