Se realizará la Jornada “El Canal Magdalena”, la vía navegable que direcciona al desarrollo y la complementación de los puertos bonaerenses

Horacio Luis Tettamanti

Este viernes 6 de septiembre a las 19 horas se desarrollará en la sede del Colegio de Ingenieros de la provincia de Buenos Aires Distrito III, ubicado en Álvaro Barros 2946 de la ciudad de Olavarría, una jornada denominada “El Canal Magdalena”, la vía navegable que direcciona al desarrollo y la complementación de los puertos bonaerenses.



La jornada estará a cargo del ingeniero Horacio Luis Tettamanti, ex docente de la UBA e ITBA, ex Subsecretario de Puertos y vías Navegables, Ex secretario de desarrollo Productivo del Partido de General Pueyrredón, ex consejero Federal pesquero. El Ingeniero Tettamanti está divulgando por toda la provincia la importancia estratégica para el país de esta obra que cambiará definitivamente la estructura productiva y de costos del país.



El evento es organizado por el Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires Distrito III con el acompañamiento del Municipio de la ciudad de Olavarría, Unión Industrial de Olavarría, Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional del centro de la Provincia de Buenos Aires, Banco Credicoop, y su comisión de asociados.

