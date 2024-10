Tandil: viajó a Lomas para rendir sus últimos finales y hace dos semanas que no se sabe nada de él

César Miguel Cárdenas, de 33 años, viajó hace dos semanas desde Tandil hacia Buenos Aires para rendir sus últimas materias de la carrera de Abogacía y desde entonces no se supo más nada de él. Su familia y amigos no tuvieron más contacto, radicaron la denuncia policial pero no tuvieron novedades sobre su paradero.

María del Carmen Salmerón y César Alberto Cárdenas son los padres de Cárdenas, de 33 años, quien está desaparecido desde el 13 de este mes. Según El Eco de Tandil, ese día Cárdenas emprendió viaje desde Tandil rumbo a Lomas de Zamora para rendir las dos últimas materias de la carrera de Derecho, y desde entonces se desconoce su paradero. Radicaron la denuncia policial, llamaron a hospitales y a la morgue judicial, sin novedades.

Según se pudo reconstruir, el 13 de octubre Cárdenas partió desde la Terminal de Tandil y se confirmó su llegada a Retiro. Luego, a través de los movimientos de su tarjeta SUBE, se supo que estuvo en Lomas de Zamora. Los últimos movimientos que registró el sistema ubicaron la tarjeta cerca de las 16 en Ramos Mejía, dirección opuesta a la ubicación de facultad.

“Es un chico muy desenvuelto, capaz, muy simpático, dado con la gente, muy querido por todos”, describió su mamá. “El día 13 de este mes mi hijo se fue a rendir. No nos dijo que se iba a rendir, porque son las últimas dos materias que le quedaban de Derecho. Él estudió en la facultad de Olavarría y después se pasó a la de Lomas de Zamora”, contó en diálogo con El Eco de Tandil.

Se fue sin demasiadas explicaciones, con intenciones de darles la sorpresa de la recibida y ante la desaparición, los amigos confirmaron que partió rumbo a Lomas de Zamora. Además, encontraron en su computadora los trámites de inscripción a los exámenes de esas materias: Derecho Procesal Administrativo y Personas Jurídicas Privadas.

“Le dijo al padre: ‘Pasado mañana vuelvo’”, planteó su madre sobre los más de diez días transcurridos sin comunicación alguna. “Él vive con nosotros, está practicando con nosotros en el estudio porque el papá y yo somos abogados, así que él ha utilizado todo este tiempo para practicar”, contó.

Hasta aquí, Cárdenas nunca se había ausentado sin avisar. “El día 13, cuando él se va y le dice al padre ‘pasado mañana vuelvo’, se fue con lo puesto y con una pequeña mochila. Empezaron a pasar los días y nosotros no teníamos noticias de él, no teníamos comunicación alguna”, dijo la mamá. “A nosotros no nos cerraba que no se comunicara, y la fecha límite mía fue el Día de la Madre. Cuando llegó el Día de la Madre, no nos llamó, no me saludó y eso era insólito para mí, para nosotros”.

Hace ya varios días que los padres hicieron la denuncia. “La policía se está movilizando. Ya se ha librado oficio a la Policía Federal de Retiro, porque sabemos que llegó a la estación, que se movilizó con la tarjeta SUBE, que estuvo por Lomas de Zamora movilizándose con la SUBE. El último recorrido fue el 14 de octubre por la zona de Ramos Mejía, cosa que les llama la atención a sus amigos porque Lomas de Zamora es la dirección contraria”, aportó como datos.

La madre aseguró que su hijo no presentaba patologías, tampoco consumos problemáticos, ni mediaron discusiones familiares antes del viaje. (DIB) GML