Video: Los profesionales de salud del municipio tienen su propia representación gremial

Este viernes se llevó adelante el lanzamiento formal de la CICOP Seccional Municipales Olavarría. “Hoy es un día muy importante para nuestro Sindicato, después de un largo recorrido de los y las profesionales de Olavarría en su reclamo hoy se ha dado un paso histórico que genera un antes y un después”, dijo Pablo Maciel, presidente de la CICOP que estuvo en Olavarría para acompañar a la Presidenta y Secretaria General de la Seccional Olavarría, Alejandra Capriata y Silvia de la Torre, respectivamente.

Pablo Maciel, durante la conferencia de prensa que sirvió como lanzamiento de la seccional local de CICOP, expresó, “a partir de ahora con un Decreto de nuestro empleador local, el Municipio, nos reconozca como entidad gremial, capacitada legalmente para representar a todo el equipo de salud y también el reconocimiento del Ministerio de Trabajo a nivel provincial. Es un paso importante que nos va a permitir avanzar en lo que necesitamos que es mejorar los salarios, mejorar la calidad de vida del equipo de salud, mejorar las condiciones de trabajo, obtener una carrera profesional que ordene a la fuerza laboral y sabemos que todos estos pasos en la dirección queremos avanzar van a redundar en una mejor calidad de atención para la comunidad, algo que para que la CICOP es muy importante.”

Pablo Maciel calificó como “muy positiva” una reunión que este viernes la dirigencia de CICOP mantuvo con el Intendente Municipal y su equipo. El encuentro, señaló Maciel, sirvió “para poner sobre la mesa todas nuestras necesidades y poder acordar hacia adelante una Mesa de Trabajo. Esperemos que en lo que queda del año pueda dar pasos concretos.”

“Hoy los profesionales tanto del Hospital como del primer nivel de atención tienen mejores condiciones para mejorar su situación, sus salarios y condiciones laborales”, expresó el Presidente de la CICOP.

Maciel dejó planteada la agenda de temas a discutir con el Ejecutivo Municipal. “Lo salarial es un tema muy importante en este contexto inflacionario, la verdad que la economía argentina está atravesando una situación muy complicada. A nuestro sector como a todos los sectores del mundo del trabajo, pone este desafío que es la discusión salarial, mejorar las condiciones salariales y todo lo que hace a las condiciones laborales. En eso entra la cuestión de la carrera profesional que ordene. Necesitamos una carrera profesional que ordene y jerarquice la labor profesional. Para nosotros también es discutir los diseños de las políticas sanitarias. Nos interesa, además de tener un sueldo digno y condiciones laborales adecuadas, desarrollar nuestras profesiones en un sistema de salud de calidad, que de respuesta a la comunidad y que garantice un derecho tan básico como es el derecho de acceso a la salud”, explicitó Pablo Maciel.

El presidente de la CICOP no dio mayores precisiones acerca de si la nueva entidad gremial se sumará a la próxima Mesa Paritaria que ha sido solicitada de “manera urgente” por el Sindicato de Trabajadores Municipales de Olavarría. Al respecto el dirigente de CICOP expresó: “Eso hay que trabajarlo en adelante, este es el primer paso incipiente que es el reconocimiento legal, a partir de ahí tenemos la posibilidad de hacerlo legalmente. Discutir nuestros salarios y nuestras condiciones laborales. Hoy mantuvimos una reunión importante y esperemos que en adelante se de continuidad a una Mesa que pueda avanzar en cambios concretos”, expresó.

El Presidente de la CICOP explicó en la conferencia de prensa de qué forma aquellos profesionales del sistema de salud deben afiliarse al nuevo gremio ya reconocido por la comuna. En este sentido dijo, “en nuestro país existe una Ley de Asociaciones Sindicales que establece una libertad sindical y es una decisión individual y personal de cada trabajador a que organización sindical quiere afiliarse. Es una decisión personal. Nuestro universo tiene que ver con el universo profesional, todos los profesionales y técnicos de la salud. No solo representamos a médicos y algunas profesiones sino a todo el equipo. Tenemos una concepción de la salud en donde estamos convencidos de que es necesario un equipo interdisciplinario y eso representamos.”

El presidente de la CICOP dijo que en la provincia de Buenos Aires hay más de 50 municipios sindicalizados y con representación de la entidad. “Tenemos una amplia experiencia de negociación en muchos municipios en donde hoy se está llevando adelante. Olavarría se suma hoy con esta noticia a los municipios donde tenemos una mesa formal y legal para poder negociar”, expresó Maciel.

La médica Alejandra Capriata, que desde año vienen luchando por este reconocimiento, dio su apreciación de por qué se pudo avanzar ahora y no antes. “Yo creo, como lo dije muchas veces, cuando no hay predisposición del otro lado para sentarse a la mesa para poder garantizar la libre elección de quienes queremos que nos representen, quedamos atrapados, como no estábamos reconocidos, en esta situación donde no sentíamos que estamos representados por el Sindicato de Municipales”, dijo.

En la misma línea de la respuesta, Alejandra Capriata aseguró: “nuestra tarea es diferente, tiene características que tiene cuestiones muy particulares, los profesionales de la salud necesitábamos una diferenciación con respecto al resto de los empleados municipales. La carrera es la que diferencia eso. Veíamos que no había profundidad cuando se encaraban estas cosas. No es solamente lo salarial. Lo salarial es un aspecto pero todo el otro aspecto de un ordenamiento que una carrera genera en un profesional que entra en un sistema de salud público tiene todo una complejidad. Nosotros no nos sentíamos representados en absoluto y había una sensación de prejuicio hacia el profesional. No nos beneficiaba ese prejuicio.”

Alejandra Capriata recordó: “fuimos a buscar hace siete años la representación de CICOP porque creíamos que era quien mejor nos iba a representar. A partir de ahí empezamos a trabajar con ellos para legalizar nuestro sindicato acá en Olavarría. Fue muy duro, hay tener acuerdos de todos los aspectos: con el poder político, con el Poder Ejecutivo, con el mismo Sindicato porque hemos trabajado con ellos en algún momento porque no nos quedó otra. Cuanto teníamos todo en contra era muy difícil llegar a una paritaria profesional y especifica. Por eso valoramos muchísimo lo que ha sucedido hoy, valoramos ese decreto que nos permite estar en una paritaria profesional, sentado con las autoridades.”

“Después de muchos años estar en el desierto logramos sentirnos ahora representantes, y convocamos a todos los profesionales a que se acerquen y conozcan nuestro trabajo”, dijo Alejandra Capriata quien habló de que en el sistema hay 400 profesionales y en la actualidad la CICOP tiene 220 afiliados.

“Se efectiviza el derecho a decidir quién queremos que nos represente”, señaló en el último tramo de la conferencia de prensa la doctora Silvia de la Torre que fue presentada como Secretaria General de la Seccional Olavarría de CICOP.

La profesional de altísimo perfil de lucha en distintos ámbitos sociales de Olavarría agregó: “venimos desde hace muchísimos años trabajando desde la Asociación de Profesionales. En su momento hemos trabajado con el Sindicato y hemos logrado un montón de cosas, pero hay cosas especificas de profesionales que deben tratarse de una determinada forma y no hemos estados incluidos e incluidas en ese tratamiento. Un derecho no es algo que alguien te tiene quedar, un derecho es algo que nadie te puede quitar. Hoy es un día de fiesta porque ejercemos el derecho de quién nos tiene que representar.”