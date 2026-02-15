Un conflicto vecinal culmina con un hombre con lesiones, una mujer lo golpeo y quiso apuñalarlo

El Juzgado de Garantías interviniente ordenó una custodia fija por el término de cinco días en una vivienda ubicada en la calle Antártida Argentina al 3600. La medida fue solicitada por la Unidad Funcional de Instrucción N° 10 de Olavarría, a cargo de la Dra. Viceconte, tras la denuncia radicada por el propietario del inmueble.

Según consta en la denuncia, el propietario solicita la restitución de la vivienda debido al incumplimiento en el pago del alquiler por parte de la inquilina desde hace tres meses. El denunciante manifestó haber recibido amenazas de muerte por parte de la mujer y su hija, quienes se encuentran ocupando el domicilio.

Además, el denunciante informó haber sido agredido físicamente y relató episodios de extrema violencia. Ante esta situación, solicitó asistencia médica en la guardia del Hospital Municipal «Dr. Héctor M. Cura».

La custodia policial fue dispuesta hasta tanto se resuelva el pedido de cese de actos de perturbación presentado ante el Juzgado de Garantías.

