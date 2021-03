Tema Sarlo: para la Provincia la discusión “está saldada”, aunque deja “un daño”

Luego de que la escritora Beatriz Sarlo explicara en la Justicia que el ofrecimiento para vacunarse llegó de parte de la esposa de Axel Kicillof, Soledad Quereilhac, en el Gobierno bonaerense creen que la discusión “está saldada”, aunque reconoce que deja “un daño”.

“Está absolutamente saldado desde el momento en que la señora Sarlo, luego de declarar ante la Justicia, sale a hacer una fuerte autocrítica y a decir que fue una frase poco feliz haber dicho que le habían ofrecido algo debajo de la mesa, porque no fue así”, expresó el jefe de Gabinete, Carlos Bianco.

“Para nosotros, está saldada la discusión. Obviamente que eso deja un daño, porque hacen un daño sobre la credibilidad de algunas personas y la confianza en el plan de vacunación”, se lamentó en declaraciones a Radio La Red.

Sarlo contó ante la Justicia que el ofrecimiento para vacunarse le llegó a través del editor Carlos Díaz, y quedó en claro en los correos que aportó que su nombre era parte de una campaña que planificaba el Gobierno de Kicillof ante el desprestigio que existía sobre la vacuna Sputnik V. La escritora, en ese sentido, hizo una fuerte autocrítica por su expresión de que la oferta fue “por debajo de la mesa”.

Sobre el plan ideado por el Gobierno y por el que contactaron a Sarlo para ofrecerle ser vacunada, Bianco explicó que fue porque “se había pensado en artistas, integrantes de la cultura y científicos para hacer una campaña de concientización”. Y se justificó: “A muchas personas les da seguridad que las cabezas de los Ejecutivos se la apliquen. Pero hay mucha gente que desconfía o que los políticos no son sus referentes”.

“Ya no hace falta hacer una campaña como la pensada”, sostuvo Bianco y no descartó que la Provincia realice “una campaña si hay una parte de la población que no se vacune después de un proceso masivo de vacunación”. E insistió: “Por ahora no es necesario”. (DIB) FD