Terrenos: Aseguran que un funcionario llamó a Peralta “ofreciéndole un medio sueldo y mercadería”

El escándalo público desatado por la venta irregular de terrenos continúa escalando en declaraciones públicas mientras se aguarda que la Presidencia del Concejo Deliberante de Olavarría convoque a la sesión especial solicitada por el Frente de Todos para crear una comisión que investigue el tema. Oficialmente desde el HCD sólo se informó que la sesión tendrá lugar “los primeros días” del mes de febrero una vez finalizado el receso administrativo.

A este contexto se sumó la conferencia de prensa que brindó el martes el señalado de ser quien vende los terrenos de manera irregular: Claudio Ariel Peralta. El hombre, con fuerte presencia barrial y militante en el barrio “La Loma, habló junto a su abogado defensor, el doctor Sergio Roldán y aseguró que él no podría vender terrenos sin que alguien el posibilite datos. Peralta aclaró que se presentará en la Justicia, en principio en la única causa que se investiga y que está radicada en la UFI N° 4 de Olavarría.

Este miércoles el tema siguió ocupando la agenda periodística y fue así que el doctor Sergio Roldán habló con el periodista Martín Miguel Rodríguez (Lu32). El abogado se refirió al estado procesal de su asistido y además analizó los alcances de la causa que, por el momento, no parece tener un final inmediato.

El doctor Roldán expresó los motivos por los que aceptó la defensa de Peralta, “Claudio me llama en plena pandemia, porque refiere una situación complicada que tiene con un funcionario municipal, creo que sigue siendo funcionario. Solo fue una consulta más. Este lunes me llamó y me contó de la situación que tomó estado público. Decidí presentarme en la causa, ponernos a derecho y también dar en los medios su versión y hacer una defensa. Acá Claudio no está solo, si cometió una conducta que debe ser juzgada no está solo”.

El doctor Roldán volvió a reiterar el procedimiento para que cualquier persona obtenga el informe en la Oficina de Catastro de la Municipal. “Es imposible que un albañil, un pintor, un abogado pueda hacerse de un número de matrícula. Acá hay un temita de responsabilidad institucional bastante serio”, dijo Roldán y agregó “no es casualidad que la Sra. García haya sido corrida del cargo, yo creo que a la señora no le interesaba entregar información a personas que no les correspondía”.

Roldán aseguró en la nota que el martes por la noche un funcionario municipal llamó a Claudio Peralta “ofreciéndole un medio sueldo y mercadería”. Según Sergio Roldán intentaron además reunir a Peralta con un ex funcionario “que tiene casi terminada la carrera de Contador»

“Lo que empieza como una estafa puede terminar con una asociación ilícita en cabeza de un funcionario municipal y un ex funcionario municipal”, sostuvo el doctor Sergio Roldán a Radio Olavarría.

El abogado analizó “estamos hablando de terrenos que valen 15 dólares y lo pagaron 1.000.000 de pesos, yo no voy a ir contra las víctimas. Han comprados terrenos demasiados baratos y deberían tomar ciertos recaudos. Yo no voy a hablar de la mala fe del comprador y tampoco de la mala fe del vendedor”.

Durante el transcurso de la entrevista el doctor Roldán habló del estado de la causa Peralta en la que está sindicado su cliente al respecto dijo, “yo no tomé vista de la causa, tomé el cargo a última hora. Calculo que a la brevedad que podré tomar vista en la causa. Además, he conversado con dos o tres colegas que se van a presentar como damnificados. Yo no sé si la acusación es contra Peralta o contra persona. Esto puede detonar en un escándalo institucional”.