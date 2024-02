Todas las repercusiones: Diputados volvió a enviar a comisiones el proyecto de Ley Bases y levantó la sesión

La Cámara de Diputados volvió a enviar a comisión el dictamen de mayoría de la ley Bases y se levantó la sesión de este martes, debido a la falta de acuerdos para aprobar artículos claves de la iniciativa promovida por el Gobierno, como las privatizaciones de empresas públicas, el sistema de endeudamiento y temas de seguridad.

Santoro dijo que es «derrota política del Gobierno y papelón histórico» y que «se cae todo»

El diputado nacional de Unión por la Patria (UxP) Leandro Santoro dijo que el retorno de la ley Bases a comisión es una «derrota política del Gobierno y un papelón histórico» y aseveró que «se cae todo».

«Derrota política del gobierno y Papelón histórico! La Ley vuelve a comisión!», sostuvo el legislador opositor en su cuenta de X.

Santoro añadió que «nunca se vio algo así. Se mintieron entre ellos y se cae todo».

Myriam Bregman advirtió que «el pase a comisión significa que la ley ha caído»

La diputada del Frente de Izquierda (FIT) Myriam Bregman advirtió hoy que la vuelta a comisión de la ley Bases por parte del oficialismo «significa» que esa normativa «ha caído» y que La Libertad Avanza (LLA) «tiene que empezar de cero» con el tratamiento legislativo, y destacó además las acciones de distintos sectores que en las últimas semanas se manifestaron en contra de esa iniciativa.

«Ahora entendemos por qué nos dejaron afuera a los que nos habíamos opuesto al tratamiento de esta ley», expresó Bregman tras la interrupción de la sesión en la Cámara de Diputados.

Para la legisladora, «el pase a comisión significa que la ley ha caído y tienen que empezar de cero, como si fuese cualquier otra ley».

En declaraciones a los medios apostados en el Congreso, Bregman recordó que «todo el país se expresó» contra muchos de los puntos de esa normativa y destacó especialmente las acciones de «los sectores de la cultura» que se manifestaron en contra en los días previos.

La Cámara de Diputados volvió a enviar a comisión el dictamen de mayoría de la ley Bases y se levantó la sesión debido a la falta de acuerdos para aprobar artículos considerados claves para el oficialismo como las privatizaciones de empresas públicas, el sistema de endeudamiento y temas de seguridad.

Francos dijo que la ley Bases volvió a comisión porque «se desguazaba la delegación de facultades»

El ministro del Interior, Guillermo Francos, sostuvo hoy que el oficialismo envió nuevamente a comisión la ley Bases en la Cámara de Diputados porque «se desguazaba en sus artículos la delegación de facultades» al Poder Ejecutivo.

«Varios sectores que estaban dispuestos a acompañar y aprobaron el tratamiento de la ley, terminaron votando con el bloque del kirchnerismo el recorte de las facultades que se pedían», señaló Francos, aunque aclaró que «cada uno está en su derecho de votar como quiera».

El funcionario planteó que el bloque de La Libertad Avanza (LLA) «decidió volver a comisión el proyecto porque en la ley se comenzaban a desguazar sus artículos de delegación de facultades».

«Si se aprueba una ley declarando la emergencia en materia económica y financiera y, en su tratamiento en particualr, no se dan las herramientas para tratar esa emergencia, el tratamiento de la ley no tiene ningún sentido», observó Francos en declaraciones a TN.

Al respecto, se preguntó «¿de qué va declarar una emergencia si no se le dan al Poder Ejecutivo los instrumentos para combatir la emergencia?».

La Cámara de Diputados volvió a enviar a comisión el dictamen de mayoría de la ley de Bases y se levantó la sesión, con lo cual el proyecto promovido por el Gobierno tendrá que ser analizado de nuevo.

La decisión se adoptó porque el oficialismo no tenía los votos para aprobar artículos claves de la ley como las privatizaciones de las empresas públicas, las reformas a la ley de sostenimiento de la deuda y el agravamiento de penas para limitar las protestas sociales, entre otros.

LLA acusó a los gobernadores de «traición» tras caer el tratamiento de la ley Bases

El presidente del bloque de diputados de La Libertad Avanza (LLA), Oscar Zago, indicó hoy que se pidió que el proyecto de ley ‘Bases’ vuelva a comisión porque los legisladores que «se habían comprometido a acompañar no cumplieron» y desde el espacio oficialista advirtieron que la «traición se paga cara».

«Si hace 3 horas te comprometiste a acompañar y ahora no acompañas el problema es tuyo, no mío», opinó Zago en declaraciones a la prensa luego de que se levantara la sesión en la Cámara baja y aseguró que el proyecto de ley Bases «vuelve a comisión porque hay diputados que se habían comprometido a acompañar a través de los gobernadores y no cumplieron».

En esa línea, desde la cuenta oficial del partido expresaron: «La traición se paga cara y La Libertad Avanza no va a permitir que los gobernadores extorsionen al pueblo para mantener sus privilegios. La Ley Bases vuelve a comisión», con el hashtag «#LaCastaContraElPueblo».

Zago confirmó que durante el cuarto intermedio «en la reunión (con los bloques dialoguistas) habían referentes del Poder Ejecutivo» y especificó que estaba en comunicación telefónica con el ministro del Interior, Guillermo Francos, quien «acompañó la decisión de volver a comisión».

«No vamos a ser flexibles y vamos a continuar con el programa que teníamos», aseguró Zago y agregó que «no nos sentimos traicionados sino que pensamos que se equivocan», respecto a los bloques «dialoguistas» con los que presuntamente contaban para aprobar muchos de los puntos del Proyecto Bases.

Asimismo el presidente del bloque libertario consideró que el regreso a comisión del proyecto «no es ningún paso atrás, sino una vuelta a comisión para seguir tratándolo».

«No lo veo trabado porque la semana pasada tuvimos una buena votación en general, quizás solo algunos artículos y ahora vamos a destrabar lo que viene», adelantó el legislador sobre el tratamiento nuevamente en comisiones y estimó «pueden dar los tiempos para que se trate dentro de las sesiones extraordinarias».

En el mismo sentido, el diputado de LLA Agustín Romo afirmó en su cuenta de X que «los gobernadores incumplieron el acuerdo con el gobierno» y advirtió: «Quieren voltearlo porque no están dispuestos a perder sus privilegios y ajustar a la política. Ahora van a ver lo que es un verdadero ajuste».

Bloque PRO en Diputados ratificó su «compromiso para apoyar el cambio» tras retroceso de ley Bases

El bloque de diputados nacionales del PRO ratificó hoy su compromiso «para apoyar el cambio», que quedó claro en «las jornadas de debate legislativo» en la Cámara baja, donde se trató el proyecto de Ley Bases impulsado por el Gobierno nacional, y destacó la importancia de que la gestión de Javier Milei «tenga las herramientas que necesita».

Así lo expresaron los legisladores del PRO en un comunicado, donde indicaron que «nuestro compromiso para apoyar el cambio que eligieron los argentinos siempre fue el mismo. Lo demostramos en todas las jornadas de debate legislativo que se llevaron adelante durante las sesiones extraordinarias».

«Durante estas semanas, nuestros diputados, y los gobernadores del PRO trabajaron incansablemente para lograr que este gobierno tenga las herramientas que necesita para gobernar y llevar adelante el cambio», sostuvieron.

Y agregaron: «Confiamos en que el oficialismo pueda encauzar el tratamiento de la Ley Bases, con el apoyo de los bloques que estamos a favor del cambio».

Por su parte, el presidente del bloque PRO en Diputados, Cristian Ritondo, aseveró que «es necesario» que salga la Ley de Bases y destacó que su espacio «cumplió con su palabra con la que nos comprometimos en campaña».

«El PRO votó como tiene que votar. Nosotros nos hacemos responsables, acompañamos al Gobierno. Esta ley es necesaria, hay que reanudar la comisión y trabajar rápido para sacar la ley la semana que viene», expresó en declaraciones a la prensa al salir del Congreso.

Sobre las acusaciones por parte del oficialismo hacia ciertos sectores opositores de «traición», Ritondo consideró que «no sé si hubo traición pero se acordó que iban a votar ciertas cosas y no lo hicieron».

Torres afirmó que los gobernadores «cumplieron» y pidió al Gobierno nacional que «deje de mentir»

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, aseguró hoy que los mandatarios provinciales cumplieron «con el compromiso» y acompañaron la ley de Bases, que se estaba tratando este martes en Diputados pero debió volver a comisiones, y pidió al Gobierno nacional que «deje de tirar de la soga y mentir».

Luego de que se levantara la sesión en Diputados esta tarde, desde La Libertad Avanza apuntaron contra quienes «se habían comprometido a acompañar no cumplieron» y le advirtieron a los gobernadores que la «traición se paga cara».

«Basta de tirar de la soga y mentir porque los gobernadores estamos acompañando y los votos están, así que no vamos a permitir mas la falta de respeto», aseguró Torres en diálogo con TN sobre cómo se desarrolló la votación en particular de los artículos del proyecto «Bases».

También destacó que «si ven las votaciones, los gobernadores cumplimos con el compromiso y acompañamos» el proyecto de ley tal como había acordado en sucesivas reuniones.

Asimismo, recomendó al gobierno nacional que haga «una autocrítica y revea su incontinencia twittera» porque «si se prioriza la supuesta épica de ‘la casta no me deja gobernar’ y nadie se sienta a hablar con coherencia, responsabilidad y respeto, me parece que este relato se les va a ir acabando».

Torres aseguró que «habla en nombre de los 10 gobernadores» que habían acordado apoyar con sus diputados el proyecto Bases que el Ejecutivo envió al Congreso, y aseguró que «somos republicanos pero todo tiene un limite y no vamos a permitir que nos tomen el pelo y nos falten el respeto cuando hay un gobierno que le apunta a quienes queremos que le vaya bien».

«Cuando hablan de casta o diputados y gobernadores coimeros deberían dan nombres», pidió el mandatario de Chubut y consideró que el Gobierno «tiene que entender que a nosotros también nos eligió el pueblo y no somos casta de nada, la casta es otra cosa», enfatizó.

Asimismo demandó «respeto por parte de el Presidente (Javier Milei) y sus funcionarios» y llamó a «parar la pelota y entender que Argentina no esta para mas grieta».

Abogados porteños celebraron retorno de la ley «Bases» a comisiones

El presidente del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal (CPACF), Ricardo Gil Lavedra, afirmó hoy que el retorno a comisiones de la ley «Bases» es «una cabal muestra de racionalidad democrática frente a la improvisación, el dogmatismo y la intolerancia».

El CPACF había expresado reiteradamente su oposición a los cambios propuestos por la ley en materias como el divorcio administrativo y las sucesiones notariales, que acotaban la intervención de los abogados.

«La vuelta a comisión del proyecto de la denominada ley ómnibus es una cabal muestra de racionalidad democrática frente a la improvisación, el dogmatismo y la intolerancia», sostuvo Gil Lavedra en un comunicado.

Añadió que «el Parlamento necesita pluralidad democrática, debate, diálogo y es muy bueno que se arranque de cero un proyecto que nació muy mal».

Ante retroceso de ley Bases, Adorni advirtió que el ajuste «será mayor» y afectará a gobernadores

El vocero presidencial, Manuel Adorni, señaló hoy que el Gobierno «no iba a permitir que se desguace la ley de Bases», que debió volver este martes a comisión, y advirtió que, hasta que se apruebe, el ajuste económico «será mayor» por lo que los gobernadores serán «los más afectados».

Esta tarde, la Cámara de Diputados decidió que el proyecto de ley de Bases -iniciativa del Gobierno nacional- volviera a ser tratado en comisiones, luego de ser aprobada en general el viernes pasado.

«Nosotros no íbamos a permitir que se desguace la ley», afirmó el portavoz presidencial en declaraciones a La Nación+.

En este sentido, Adorni criticó a la oposición y sostuvo que «parte de la política no está a la altura».

«Hay que ver lo que la gente votó y la gente votó lo que propuso el Presidente (Javier Milei). Los que obstruyen que la ley siga adelante son aquellos que quieren vivir en el pasado. Hay un status quo que no pretende ceder», postuló el vocero presidencial.

Al respecto, dijo que «la casta sabe que está obstruyendo el cambio que la gente eligió. La ley se va a discutir y se va a terminar aprobando. La Argentina no va a salir adelante si no se desregula».

Luego, al ser consultado sobre un posible ajuste económico, Adorni indicó: «Ya lo explicó bien el ministro (de Economía) Luis Caputo. El tiempo que esperamos para salir adelante de la crisis será un poco más largo y el ajuste será mayor. Vamos a seguir en esa línea. El ajuste será mayor».

Sobre quién sería el mayor afectado por el ajuste, Adorni indicó: «Los gobernadores serán afectados y será analizado cada gasto del gobierno».

En cuanto a una potencial confrontación con los gobernadores, sostuvo: «El Presidente tiene la decisión tomada desde el 10 de diciembre. Acá no importa lo que hagan los gobernadores y los legisladores. Lo va a ser con las herramientas que la constitución les permite».

«No vamos a permitir la extorsión, ni que nos desguace la ley, ni que vayan en contra del cambio. Vamos a seguir adelante y vamos a dar vuelta a la Argentina», aseveró.

«No corresponde que se nos responsabilice a todos por igual», dijeron los diputados de JxC

Los diez gobernadores de Juntos por el Cambio (JxC) afirmaron hoy que «cumplieron el compromiso asumido» con la administración de Javier Milei para acompañar el «paquete de emergencias y facultades» de la ley Bases, por lo que «no corresponde» que la Casa Rosada los responsabilice por el retorno de esa normativa a comisión en la Cámara de Diputados.

«Los diez gobernadores de JxC, junto a los diputados nacionales que representan a los ciudadanos de las diferentes provincias que gobernamos, acompañamos el paquete de emergencias y facultades pedidas por el gobierno nacional. Cumplimos el compromiso asumido públicamente de ayudar al Gobierno entrante con las herramientas que cree necesarias para hacer las transformaciones que requiere nuestro país», definieron los mandatarios en un comunicado.

Así que «no corresponde entonces que nos responsabilicen a todos por igual ni que nos falten el respeto aduciendo poca vocación de diálogo e incapacidad de nuestra parte, cuando en realidad trabajamos incansablemente para lograr los consensos necesarios para que se apruebe la ley Bases», agregaron.

Los mandatarios de JxC respondieron de esta manera a un comunicado del Gobierno que los acusó de «destruir la ley Bases» y «traicionar a sus votantes» por no acompañar la ley en el debate en particular.

Firmaron el documento Jorge Macri (ciudad de Buenos Aires); Leandro Zdero (Chaco); Ignacio Torres (Chubut); Gustavo Valdés (Corrientes); Rogelio Frigerio (Entre Ríos); Carlos Sadir (Jujuy); Alfredo Cornejo (Mendoza); Marcelo Orrego (San Juan); Claudio Poggi (San Luis) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe).

La Cámara de Diputados volvió a enviar a comisión el dictamen de mayoría de la ley de Bases y se levantó la sesión, con lo cual el proyecto promovido por el Gobierno tendrá que ser analizado de nuevo.

La decisión se adoptó porque el oficialismo no tenía los votos para aprobar artículos claves de la ley como las privatizaciones de las empresas públicas, las reformas a la ley de sostenimiento de la deuda y el agravamiento de penas para limitar las protestas sociales, entre otros.

